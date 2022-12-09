Футболист удивительным образом вырос на 23 см. И стал героем Бразилии на ЧМ в Катаре

Этим летом Лукас Пакета перебрался из Франции в АПЛ — «Вест Хэм» заплатил за него «Лиону» € 42,95 млн. Бразилец сыграл всего в восьми матчах (отдал две голевые передачи) и пропустил небольшой отрезок из-за повреждения. Пока делать выводы рано — «Вест Хэм» в целом выступает неудачно (16-е место в АПЛ), поэтому Пакета растворился на фоне кризиса.

Но в сборной у хавбека всё отлично. Тите, несмотря на огромный выбор в центре полузащиты, выбрал именно Пакета в качестве основного ЦПЗ и напарника Каземиро (у которого железное место в старте). Хотя в заявке есть Фред и Бруно Гимарайнс — второй набрал сумасшедшую форму в «Ньюкасле», но не пробился в основу сборной. Почему Тите так доверяет Пакета?

Пакета очень универсален

На ЧМ-2022 Пакета закрывал уже три роли — «восьмёрку» и «десятку» в схеме 4-2-3-1, а также левого центрального полузащитника в 4-3-3 против Швейцарии. Это редкий тип центрального полузащитника, который сочетает одинаково мощные навыки в созидании, движении и разрушении. Если брать сборную Бразилии, то Пакета сейчас:

четвёртый по количеству успешных отборов (6) после Каземиро (8), Рафиньи (8) и Алекса Сандро (8);

третий по ключевым передачам (5) после Винисиуса (8) и Рафиньи (8).

Пакета — тот человек, который одновременно давит на защитника сборной Сербии Страхиню Павловича, вынуждая того совершать потери, и не глядя раздаёт передачи пятками на Каземиро с Неймаром. Фред и Бруно Гимарайнс — отлично физически и технически подготовленные футболисты, но Пакета сильнее их в плане принятия нестандартных решений. Это нравится Тите. А ещё Пакета много бегает. Реально много.

Достаточно просто взглянуть на карту касаний бразильца в последних пяти официальных матчах (три на ЧМ + с «Лестером» и «Кристал Пэлас» в АПЛ):

Передачи на карте

В «Лионе» Пакета иногда выходил на правом фланге атаки и даже в роли центрфорварда. В матче с Южной Кореей врывался вторым темпом в штрафную — именно так и забил свой гол. По сути, Пакета может нарисоваться где угодно — это головоломка для соперников и огромный плацдарм для реализации тактических идей Тите.

Мог закончить с футболом из-за низкого роста

В 2018-м Пакета ворвался в стартовый состав «Фламенго», где за календарный год наколотил 12 голов в чемпионате. Тренер молодёжной команды Зе Рикардо вспоминал: «Пакета играл на всех позициях — от «шестёрки» до «десятки». Он был очень умным. Умел позиционировать себя и ничего не боялся на поле».



Хотя поначалу у Пакета были трудности: в 15 лет его рост составлял всего 153 см, из-за чего он часто проигрывал единоборства: «Я сильно страдал из-за этого. Чувствовал себя неполноценным, не таким, как все. Меня это сильно задевало, часто плакал дома. Но меня поддержали папа, мама и дедушка. В глубине души знал, что все получится и что я не сдамся».

Игрок в итоге прошёл программу «Проект Сома», которую придумал доктор «Фламенго» Серафим Борхес в 60-х. Благодаря этой системе питания, медицинским препаратам, набору мышечной массы и специальным упражнениям Лукас за три года вырос на 23 см.

Рядом во «Фламенго» бегал совсем юный Винисиус, которого вскоре купил «Реал». Сам Пакета уехал в «Милан» по примеру Кака — кумира юности. Хотя был интерес со стороны «МЮ», «Барселоны» и «ПСЖ». Итальянцы заплатили € 38 млн, но вы же помните тот кризисный «Милан» времён Дженнаро Гаттузо, Марко Дзампаоло и первых месяцев Стефано Пиоли?



Пакета тогда потерялся — главным созидателем был Хакан Чалханоглу, а в разрушении эффективнее смотрелись Франк Кессье и Исмаэль Беннасер. Пиоли пытался размазать качества бразильца по общему рисунку игры, но быстро разочаровался. В «Лионе» пошло лучше — Руди Гарсия быстро разглядел широкий атакующий профиль Пакета. К тому же в полузащите играли тоже бразильцы — Бруно Гимарайнс и Тьяго Мендес. За два сезона в Лиге 1 хавбек выбил 18+11 по системе «гол+пас», закрепился в сборной Бразилии и уехал в Англию за солидные деньги.

Лукас Пакета Игрок сборной Бразилии В «Милане» я столкнулся с большим давлением. Когда переезжал во Францию, сказал себе, что надо просто делать всё возможное, чтобы улучшить свою игру. Теперь давление исходит не со стороны, а от меня самого. Поэтому время, проведённое в Италии, стало большим уроком.

Впрочем, удивительно, что Пакета выбрал консервативный «Вест Хэм» — Мойес использует глубокую оборону и высокую компактность линий, которые разворачиваются при контратаках. Возможно, после чемпионата мира Дэвид Мойес придумает, как эффективно использовать навыки Пакета (и заодно вытащит «Вест Хэм» из ямы).

Главный амбассадор танцев в сборной

Помните танец «голубя» в исполнении Тите? «Тренер сказал, что станцует небольшой танец – «голубя» или мой», — признался Пакета после игры с Южной Кореей. Хавбек «Вест Хэма» давно балуется танцами — исполнял их в «Лионе» и вместе с Неймаром разгонял тему в сборной Бразилии.

Сборная Бразилии Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Логично, что именно Пакета выступил против Роя Кина, ответив на его критику: «В танце мы выражаем радость от забитого гола. Мы не делаем это для того, чтобы проявить неуважение, мы не делаем этого перед соперником. Мы собираемся вместе и празднуем. Это наш момент, так Бразилия празднует. Если ему это не нравится, я ничего не могу сделать. Игроки рады забивать. И он должен уважать это».

Пакета всегда был весельчаком. В июне 2022-го Лукас перенёс операцию на пальце из-за неудачного запуска воздушного змея и не тренировался 1,5 недели. «Помните, что и детские игры могут быть опасны для вашего здоровья. Всегда берегите себя», — шутил Пакета после инцидента. Бразилец активно ведёт соцсети и часто посещает родной остров, в честь которого и взял своё прозвище — на Пакете (находится недалеко от Рио-де-Жанейро) в молодости Лукас подрабатывал гидом. Интересно, подозревали ли туристы, что этот парень спустя годы будет стоить десятки миллионов евро?



Пакета лишён токсичности (передоз которой наблюдается у отдельных игроков, раздающих интервью Пирсу Моргану), демонстрирует бешеный уровень командной работы и сохраняет бразильский стиль, который нравится и подходит партнёрам. «Благодаря Пакета мы можем менять рисунок игры, искать новые варианты в атаке и менять планы», — рассказывал после матча с Сербией Тите. Затмит ли Пакета сегодня самого Луку Модрича?