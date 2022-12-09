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Лукас Пакета из сборной Бразилии на ЧМ-2022 по футболу: история карьеры, танцы, травмы, статистика, чем хорош

Футболист удивительным образом вырос на 23 см. И стал героем Бразилии на ЧМ в Катаре
Александр Симбирский
Лукас Пакета
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Именно благодаря Пакета тренер сборной станцевал с футболистами.

Этим летом Лукас Пакета перебрался из Франции в АПЛ — «Вест Хэм» заплатил за него «Лиону» € 42,95 млн. Бразилец сыграл всего в восьми матчах (отдал две голевые передачи) и пропустил небольшой отрезок из-за повреждения. Пока делать выводы рано — «Вест Хэм» в целом выступает неудачно (16-е место в АПЛ), поэтому Пакета растворился на фоне кризиса.

Но в сборной у хавбека всё отлично. Тите, несмотря на огромный выбор в центре полузащиты, выбрал именно Пакета в качестве основного ЦПЗ и напарника Каземиро (у которого железное место в старте). Хотя в заявке есть Фред и Бруно Гимарайнс — второй набрал сумасшедшую форму в «Ньюкасле», но не пробился в основу сборной. Почему Тите так доверяет Пакета?

Пакета очень универсален

На ЧМ-2022 Пакета закрывал уже три роли — «восьмёрку» и «десятку» в схеме 4-2-3-1, а также левого центрального полузащитника в 4-3-3 против Швейцарии. Это редкий тип центрального полузащитника, который сочетает одинаково мощные навыки в созидании, движении и разрушении. Если брать сборную Бразилии, то Пакета сейчас:

  • четвёртый по количеству успешных отборов (6) после Каземиро (8), Рафиньи (8) и Алекса Сандро (8);
  • третий по ключевым передачам (5) после Винисиуса (8) и Рафиньи (8).

Пакета — тот человек, который одновременно давит на защитника сборной Сербии Страхиню Павловича, вынуждая того совершать потери, и не глядя раздаёт передачи пятками на Каземиро с Неймаром. Фред и Бруно Гимарайнс — отлично физически и технически подготовленные футболисты, но Пакета сильнее их в плане принятия нестандартных решений. Это нравится Тите. А ещё Пакета много бегает. Реально много.

Бразилия зря уничтожила Корею. Это обернётся для неё проблемами Бразилия зря уничтожила Корею. Это обернётся для неё проблемами

Достаточно просто взглянуть на карту касаний бразильца в последних пяти официальных матчах (три на ЧМ + с «Лестером» и «Кристал Пэлас» в АПЛ):

Передачи на карте

Передачи на карте

В «Лионе» Пакета иногда выходил на правом фланге атаки и даже в роли центрфорварда. В матче с Южной Кореей врывался вторым темпом в штрафную — именно так и забил свой гол. По сути, Пакета может нарисоваться где угодно — это головоломка для соперников и огромный плацдарм для реализации тактических идей Тите.

Мог закончить с футболом из-за низкого роста

В 2018-м Пакета ворвался в стартовый состав «Фламенго», где за календарный год наколотил 12 голов в чемпионате. Тренер молодёжной команды Зе Рикардо вспоминал: «Пакета играл на всех позициях — от «шестёрки» до «десятки». Он был очень умным. Умел позиционировать себя и ничего не боялся на поле».

Хотя поначалу у Пакета были трудности: в 15 лет его рост составлял всего 153 см, из-за чего он часто проигрывал единоборства: «Я сильно страдал из-за этого. Чувствовал себя неполноценным, не таким, как все. Меня это сильно задевало, часто плакал дома. Но меня поддержали папа, мама и дедушка. В глубине души знал, что все получится и что я не сдамся».

Игрок в итоге прошёл программу «Проект Сома», которую придумал доктор «Фламенго» Серафим Борхес в 60-х. Благодаря этой системе питания, медицинским препаратам, набору мышечной массы и специальным упражнениям Лукас за три года вырос на 23 см.

Рядом во «Фламенго» бегал совсем юный Винисиус, которого вскоре купил «Реал». Сам Пакета уехал в «Милан» по примеру Кака — кумира юности. Хотя был интерес со стороны «МЮ», «Барселоны» и «ПСЖ». Итальянцы заплатили € 38 млн, но вы же помните тот кризисный «Милан» времён Дженнаро Гаттузо, Марко Дзампаоло и первых месяцев Стефано Пиоли?

Пакета тогда потерялся — главным созидателем был Хакан Чалханоглу, а в разрушении эффективнее смотрелись Франк Кессье и Исмаэль Беннасер. Пиоли пытался размазать качества бразильца по общему рисунку игры, но быстро разочаровался. В «Лионе» пошло лучше — Руди Гарсия быстро разглядел широкий атакующий профиль Пакета. К тому же в полузащите играли тоже бразильцы — Бруно Гимарайнс и Тьяго Мендес. За два сезона в Лиге 1 хавбек выбил 18+11 по системе «гол+пас», закрепился в сборной Бразилии и уехал в Англию за солидные деньги.

Лукас Пакета
Лукас Пакета
Игрок сборной Бразилии

В «Милане» я столкнулся с большим давлением. Когда переезжал во Францию, сказал себе, что надо просто делать всё возможное, чтобы улучшить свою игру. Теперь давление исходит не со стороны, а от меня самого. Поэтому время, проведённое в Италии, стало большим уроком.

Впрочем, удивительно, что Пакета выбрал консервативный «Вест Хэм» — Мойес использует глубокую оборону и высокую компактность линий, которые разворачиваются при контратаках. Возможно, после чемпионата мира Дэвид Мойес придумает, как эффективно использовать навыки Пакета (и заодно вытащит «Вест Хэм» из ямы).

Главный амбассадор танцев в сборной

Помните танец «голубя» в исполнении Тите? «Тренер сказал, что станцует небольшой танец – «голубя» или мой», — признался Пакета после игры с Южной Кореей. Хавбек «Вест Хэма» давно балуется танцами — исполнял их в «Лионе» и вместе с Неймаром разгонял тему в сборной Бразилии.

Сборная Бразилии

Сборная Бразилии

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Логично, что именно Пакета выступил против Роя Кина, ответив на его критику: «В танце мы выражаем радость от забитого гола. Мы не делаем это для того, чтобы проявить неуважение, мы не делаем этого перед соперником. Мы собираемся вместе и празднуем. Это наш момент, так Бразилия празднует. Если ему это не нравится, я ничего не могу сделать. Игроки рады забивать. И он должен уважать это».

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Пакета всегда был весельчаком. В июне 2022-го Лукас перенёс операцию на пальце из-за неудачного запуска воздушного змея и не тренировался 1,5 недели. «Помните, что и детские игры могут быть опасны для вашего здоровья. Всегда берегите себя», — шутил Пакета после инцидента. Бразилец активно ведёт соцсети и часто посещает родной остров, в честь которого и взял своё прозвище — на Пакете (находится недалеко от Рио-де-Жанейро) в молодости Лукас подрабатывал гидом. Интересно, подозревали ли туристы, что этот парень спустя годы будет стоить десятки миллионов евро?

Пакета лишён токсичности (передоз которой наблюдается у отдельных игроков, раздающих интервью Пирсу Моргану), демонстрирует бешеный уровень командной работы и сохраняет бразильский стиль, который нравится и подходит партнёрам. «Благодаря Пакета мы можем менять рисунок игры, искать новые варианты в атаке и менять планы», — рассказывал после матча с Сербией Тите. Затмит ли Пакета сегодня самого Луку Модрича?

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