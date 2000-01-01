Беспроигрышная серия сборной Нидерландов на ЧМ
Впечатляющая беспроигрышная серия (без учёта послематчевых пенальти) началась ещё в 2014 году в Бразилии.
1. ЧМ-2014. Нидерланды — Испания — 5:1 (группа)
Условный реванш за поражение в финале ЧМ-2010. Потрясающий гол ван Перси «рыбкой» мы запомнили навсегда.
2. Нидерланды — Австралия — 3:2 (группа)
Нидерландцам, открывшим счёт в матче, затем неожиданно пришлось отыгрываться. Но они с этим справились.
3. Нидерланды — Чили — 2:0 (группа)
Команде удалось выиграть группу со стопроцентным результатом: три победы в трёх матчах.
4. Нидерланды — Мексика — 2:1 (1/8 финала)
Драматичный матч, в котором сборная Нидерландов одержала волевую победу, забив два мяча в самой концовке.
5. Нидерланды — Коста-Рика — 0:0 (4:3 пен.) (четвертьфинал)
А вот крепкой команде Коста-Рики удалось не пропустить от «Оранье» и в основное, и в дополнительное время.
6. Нидерланды — Аргентина — 0:0 (2:4 пен.) (полуфинал)
Однако две серии пенальти подряд подопечным ван Гала выиграть не удалось.
7. Нидерланды — Бразилия — 3:0 (матч за третье место)
У хозяев ЧМ-2014 уже не осталось моральных сил после унижения (1:7) от немцев в полуфинале.
8. ЧМ-2022. Нидерланды — Сенегал — 2:0 (группа)
На ЧМ-2018 Нидерланды не пробились. А в первом матче на турнире в Катаре команда лишь в концовке дожала крепкую африканскую сборную.
9. Нидерланды — Эквадор — 1:1 (группа)
Эквадор же и вовсе сыграл вничью (что, впрочем, не помогло ему выйти из группы).
10. Нидерланды — Катар — 2:0 (группа)
Нидерландцы легко расправились со сборной хозяев турнира и принялись готовиться к плей-офф.
11. Нидерланды — США — 3:1 (1/8 финала)
Первый этап был пройден успешно.
12. Нидерланды — Аргентина —? (четвертьфинал)
Продлится ли впечатляющая серия европейской сборной?
Он что-то знает! Нидерланды с Луи ван Галом не проигрывают уже 11 матчей на ЧМ
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