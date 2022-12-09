Удивительные совпадения! Теория, почему Месси и Аргентина выиграют чемпионат мира – 2022

Лионель Месси играет на своём пятом чемпионате мира. Предыдущие четыре похода за кубком завершились неудачей: на ЧМ-2006 сборная Аргентины проиграла немцам по пенальти в четвертьфинале, в 2010 году была уничтожена ими же и на той же стадии (0:4), в 2014-м проиграла в финале (опять немцы!), а в 2018-м — в 1/8 финала французам. Однако теперь появилась необычная причина полагать, что неприятная традиция прервётся.
Начнём с того, что на ЧМ-2022 свою группу неожиданно выиграла сборная Марокко. При чём тут африканцы? Скоро узнаете. Эта сборная обошла Хорватию, Бельгию и Канаду. Предыдущий (он же первый) случай, когда марокканцы вышли в плей-офф с первого места, произошёл в 1986-м — тогда позади остались сборные Англии, Польши и Португалии. Кто выиграл чемпионат мира в том году? Аргентина.
Диего Марадона на ЧМ-1986
Фото: Bongarts/Getty Images
Есть совпадение и по линии Канады. Североамериканская команда, которая во второй раз в истории пробилась на мундиаль, в 1986 году заняла последнее место в группе с СССР, Францией и Венгрией. Более того, в обоих случаях разница мячей составила «-5»: тогда — 0:5, сейчас — 2:7. Вот второй хороший знак для фанатов Аргентины и Месси.
Наконец, имеется любопытная привязка и через сборную Австралии. Эта команда во второй раз в истории вышла в плей-офф чемпионата мира, где проиграла Аргентине (1:2). Впервые австралийцы сыграли в 1/8 финала на ЧМ-2006 — и тогда уступили Италии (0:1), которая затем завоевала титул. Небольшая, но интересная деталь: в составе «Скуадра адзурра» тогда играл натурализованный аргентинец Мауро Каморанези.
Мауро Каморанези
Фото: Shaun Botterill/Getty Images
Теперь нужно ждать новых совпадений. Может, какую-нибудь «руку бога» в четвертьфинале?
- 9 декабря 2022
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