Трагедия Бразилии. Вратарь хорватов беспощадно выбил главных фаворитов ЧМ-2022

После 1/8 финала многие назвали сборную Бразилию будущими чемпионами мира. В этом нет ничего удивительного: никто так здорово не расправился с соперником — за исключением, может, Португалии. Тотальное доминирование вместе с подлинной красотой. Бразильцев критиковали после группового этапа за отсутствие вовлечённости, но в нужный момент они всё всем показали. Разве их могла остановить Хорватия, которая еле-еле прошла Японию? Конечно, нет! Даже после пресс-конференции бразильцев больше обсуждали сброшенную кошку. Проход «селесао», казалось, был предрешён.

Простите за очевидную мысль, но Бразилия – не Хорватия. И хорваты с первых минут показали, что никакого страха перед Неймаром, Винисиусом и остальными нет. Вам нужен мяч? Забирайте, мы будем атаковать, когда позволите. Вам нужны удары? Здесь уже сложнее, но иногда можно. Ведь у нас в воротах Ливакович. В итоге первый тайм стал демонстрацией бразильских попыток атаковать и хорватского прагматизма. Да, пятикратные чемпионы мира создали пару опасных подходов – можно вспомнить обыгрыши Винисиуса с партнёрами либо удар Неймара со штрафного. Однако самым опасным моментом стал фол Данило – он в середине тайма так высоко поднял ногу, останавливая Юрановича, что показалось — это может закончиться больницей. Но защитник встал — вообще, он стал одним из самых эффективных игроков команды в этом матче.

Конец тайма вышел ничейным, а вот второй куда мощнее начали бразильцы. И здесь настало время Ливаковича – его пытались пробить Неймар, Пакета и даже собственный партнёр – Гвардиол. Всё неудачно – вратарь ставил ноги, руки, но не позволял мячу влететь в ворота. Хорваты уже меньше думали об атаке — во втором тайме они не создали проблем Алисону Бекеру. И отбивались. Ни разу не запаниковали. Каждый выход от ворот через передачу. Никакого хаоса. Почти полная нейтрализация Бразилии — пусть и без собственных голов.

В дополнительное время игра успокоилась. Стало много свистков. Казалось, всё идёт к пенальти. А потом мяч оказался у Неймара. Он подхватил его в центре, обыгрался с Лукасом Пакета и вылетел на ворота Ливаковича. Пробить его нереально – нападающий уже понял это, поэтому обыграл и со всей силы вонзил мяч под перекладину. Так он ещё и сравнялся по голам с Пеле – у обоих по 77. Казалось, идеальное завершение матча и истории. Но слишком рано бразильцы поверили в успех и отпустили игру. Во втором экстра-тайме хорватам хватило одной атаки: Мислав Оршич прострелил в центр, и Бруно Петкович с рикошетом забил ответный гол.

Вратарь сборной Хорватии парирует пенальти Фото: Lars Baron/Getty Images

А дальше – пенальти.

И вновь гениальный Ливакович, отразивший удар Родриго. И Маркиньос, который смазал свою попытку, пробив в штангу. Новые слёзы Неймара и трагедия нации.

Хорватия идёт дальше. Как и в 2018-м.