Сегодня убили футбол

Как же больно! Хочется отключиться и больше никогда не смотреть чёртов футбол. Хочется кричать. Хочется что-то швырнуть. Ну не могла Бразилия вот так вот вылететь с чемпионата мира.

Больно, потому что бразильцы этого не заслуживали. На поле только одна команда старалась играть в футбол. Другая оказалась не способна держать мяч больше трёх секунд. Окей, были исключения, но как же легко бразильцы возвращали владение. Хорваты показали не то чтобы антифутбол… Они просто встали и терпели. К ним особо вопросов нет. Понятно, что им не нужно было раскрываться, однако результат всё равно нелогичный и несправедливый. Это субъективная оценка, но я бы с удовольствием посмотрел на аргументы людей с противоположной точкой зрения.

Больно, потому что мы увидели одну смелую команду, которая атаковала. Именно атаковала, а не перекатывала мяч, как испанцы. А другая команда просто боялась идти вперёд, даже когда имела кучу пространства. Это уже вопрос не уровня игры, а, скорее, подхода к футболу в принципе. Что вообще происходит на этом стоп-кадре? С какой стороны вообще идёт прессинг бразильцев? Почему Брозович не продвигает мяч вперёд на свободном пространстве? Кто-то скажет, что хорваты играли аккуратно, но, скорее, всё-таки боязливо.

Бразилия по пенальти проиграла Хорватии Фото: Кадр трансляции

Больно, потому что хотелось ещё раз заткнуть всех, кто возмущался бразильскими танцами после голов. И костолома Роя Кина, который вечно всем недоволен. И снобов в соцсетях. И того главу ассоциации агентов Испании, который хамил Винисиусу.

Больно. Потому что проиграл сам футбол. Потому что красивую атакующую игру снова начнут называть пижонской. А ведь как раз позёрства не было со стороны бразильцев. Не было перебора с финтами на этом чемпионате мира. Если Ришарлисон бил в падении или чеканил мяч головой – это приводило к голам (пускай и не всегда). А теперь появится новая волна людей, которые будут с упоением рассказывать, как классно играть от защиты.

Joga Bonito — как бы зло, а симеоновщина — как бы благо. Спасибо, насмотрелись уже. Хватит одного «Атлетико». Пускай лучше остаётся фишкой этой команды, чем дальше развивается в мировую тенденцию.

Неймар должен был превзойти рекорд Пеле по голам за сборную Бразилии на этом чемпионате мира. Этого уже точно не случится. В том числе потому, что футболист пропустил два матча из-за вполне себе автобусного футбола Сербии. Наверняка под этим текстом вы найдёте язвительные комментарии типа «так им и нужно», «много о себе возомнили».

Кажется, люди стали быстро забывать, почему сами в детстве полюбили футбол.