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Чемпионат мира 2022: гол Молины с передачи Месси в матче Аргентина — Нидерланды, видео

Месси исполнил, как Аршавин! Поразительное сходство гола «Зенита» и Аргентины на ЧМ
Константин Кринский
Месси исполнил, как Аршавин!
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Ну просто один в один!

Сборная Аргентины открыла счёт в матче с Нидерландами в четвертьфинале ЧМ-2022 в Катаре. Отличился Науэль Молина с передачи Лионеля Месси. Этот гол невероятно похож на забитый Игорем Денисовым в финале Кубка УЕФА — 2008 мяч с паса Андрея Аршавина.

ЧМ-2022 - финальный раунд. 1/4 финала
09 декабря 2022, пятница. 22:00 МСК
Нидерланды
Доп. время
2 : 2
ДВ
Аргентина
0:1 Молина – 35'   0:2 Месси – 73' (пен)   1:2 Вегорст – 83'   2:2 Вегорст – 90+11'
Кубок УЕФА. Финал
14 мая 2008, среда. 22:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
2 : 0
Глазго Рейнджерс
Глазго, Шотландия
1:0 Денисов – 72'   2:0 Зырянов – 90+3'

Есть голы, когда заслуга отдающего в разы больше, чем самого автора мяча. Так случилось и в матче сборных Аргентины и Нидерландов. На 35-й минуте Месси получил пас от Молины, продвинул его к штрафной, заметил забегание защитника и покатил практически по центру. Партнёр влетел в убойную зону и прокинул мяч мимо вратаря Нопперта в нижний угол.

После гола Аргентины

После гола Аргентины

Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Почти такой же гол случился в 2008-м, когда «Зенит» в финале Кубка УЕФА обыграл «Рейнджерс». На 72-й минуте Игорь Денисов подхватил мяча после отскока, быстро передал его Андрею Аршавину, а тот – протащив его к штрафной – отдал обратно партнёру в ту же зону, и Денисов пробил низом мимо кипера шотландцев. Копировать-вставить, не иначе!

ВИДЕО ГОЛА

Голы практически идентичны! В обоих случаях опасную атаку начинал завершитель, а уже в голевую её превращал феноменальный пас. В 2008-м такой сделал Аршавин, в 2022-м – Месси. Тонко, элегантно и высококлассно. И, главное, в самый нужный момент!

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