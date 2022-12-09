Месси исполнил, как Аршавин! Поразительное сходство гола «Зенита» и Аргентины на ЧМ

Сборная Аргентины открыла счёт в матче с Нидерландами в четвертьфинале ЧМ-2022 в Катаре. Отличился Науэль Молина с передачи Лионеля Месси. Этот гол невероятно похож на забитый Игорем Денисовым в финале Кубка УЕФА — 2008 мяч с паса Андрея Аршавина.
Есть голы, когда заслуга отдающего в разы больше, чем самого автора мяча. Так случилось и в матче сборных Аргентины и Нидерландов. На 35-й минуте Месси получил пас от Молины, продвинул его к штрафной, заметил забегание защитника и покатил практически по центру. Партнёр влетел в убойную зону и прокинул мяч мимо вратаря Нопперта в нижний угол.
После гола Аргентины
Фото: Matthias Hangst/Getty Images
Почти такой же гол случился в 2008-м, когда «Зенит» в финале Кубка УЕФА обыграл «Рейнджерс». На 72-й минуте Игорь Денисов подхватил мяча после отскока, быстро передал его Андрею Аршавину, а тот – протащив его к штрафной – отдал обратно партнёру в ту же зону, и Денисов пробил низом мимо кипера шотландцев. Копировать-вставить, не иначе!
Голы практически идентичны! В обоих случаях опасную атаку начинал завершитель, а уже в голевую её превращал феноменальный пас. В 2008-м такой сделал Аршавин, в 2022-м – Месси. Тонко, элегантно и высококлассно. И, главное, в самый нужный момент!
- 10 декабря 2022
-
00:47
-
00:27
-
00:21
-
00:07
-
00:04
- 9 декабря 2022
-
23:49
-
23:46
-
23:37
-
23:35
-
23:35
-
23:33
-
23:31
-
23:17
-
23:00
-
22:55
-
22:53
-
22:48
-
22:42
-
22:42
-
22:37
-
22:35
-
22:24
-
22:20
-
22:11
-
22:11
-
22:11
-
22:00
-
22:00
-
21:55
-
21:45
-
21:32
-
21:31
-
21:25
-
21:22
-
21:19