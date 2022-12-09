Месси исполнил, как Аршавин! Поразительное сходство гола «Зенита» и Аргентины на ЧМ

Ну просто один в один!

Сборная Аргентины открыла счёт в матче с Нидерландами в четвертьфинале ЧМ-2022 в Катаре. Отличился Науэль Молина с передачи Лионеля Месси. Этот гол невероятно похож на забитый Игорем Денисовым в финале Кубка УЕФА — 2008 мяч с паса Андрея Аршавина.

Есть голы, когда заслуга отдающего в разы больше, чем самого автора мяча. Так случилось и в матче сборных Аргентины и Нидерландов. На 35-й минуте Месси получил пас от Молины, продвинул его к штрафной, заметил забегание защитника и покатил практически по центру. Партнёр влетел в убойную зону и прокинул мяч мимо вратаря Нопперта в нижний угол.

После гола Аргентины Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Почти такой же гол случился в 2008-м, когда «Зенит» в финале Кубка УЕФА обыграл «Рейнджерс». На 72-й минуте Игорь Денисов подхватил мяча после отскока, быстро передал его Андрею Аршавину, а тот – протащив его к штрафной – отдал обратно партнёру в ту же зону, и Денисов пробил низом мимо кипера шотландцев. Копировать-вставить, не иначе!

ВИДЕО ГОЛА

Голы практически идентичны! В обоих случаях опасную атаку начинал завершитель, а уже в голевую её превращал феноменальный пас. В 2008-м такой сделал Аршавин, в 2022-м – Месси. Тонко, элегантно и высококлассно. И, главное, в самый нужный момент!