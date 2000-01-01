Луи ван Гал ни разу не проиграл в 12 матчах ЧМ
Тренер «оранжевых» — неудачник без поражений. Как получилось, что он не стал чемпионом мира?
ЧМ-2022 — третье место
Сборная Нидерландов под руководством Луи ван Гала снова избежала поражения в основное время на ЧМ, но проиграла в серии пенальти.
Суперсаб Ваут Вегорст сравнял счёт в четвертьфинале с Аргентиной, сделав дубль, но в серии пенальти южноамериканцы оказались точнее — 4:3.
Таким образом, второй раз подряд Нидерланды с ван Галом у руля покинули ЧМ, не проиграв ни одного матча в основное/дополнительное время.
ЧМ-2014 — четвертьфинал
На ЧМ-2014 в Бразилии футболисты Луи ван Гала также вылетели в серии пенальти от Аргентины — только в полуфинале. Тот матч «Оранье» проиграли со счётом 0:0 (2:4 пен.)
На том турнире Нидерланды, выигравшие матч за третье место у хозяев (3:0), выдали показатели +5=2-0, 15-4.
ЧМ-2026 —?
12 матчей без поражений в основное время, но без титула — серия в любом случае впечатляет. Но на ЧМ-2026, если Нидерланды туда пробьются, у команды будет другой наставник.
Луи ван Гал ни разу не проиграл в 12 матчах ЧМ, но остался без Кубка мира. Как это вышло
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