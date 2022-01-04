Топ-5 интриг матча 1/4 финала Франция — Англия
Команды Саутгейта и Дешама точно не оставят нас без зрелища. А борьба за звание лучшего бомбардира турнира будет невероятной!
Интрига №1: встреча одних из самых забивных сборных на ЧМ
Последний матч 1/4 финала обещает быть огненным. Ведь встретятся команды-рекордсмены по голам, и скучных 0:0 ждать не приходится. Пока у французов в активе девять забитых мячей, а у англичан — 12.
Интрига №2: Англия выбьет победителей прошлого ЧМ?
Команда Дидье Дешама второй раз подряд рвётся к золоту, но снова стать чемпионами мира им могут помешать игроки, которые в 2018 году остановились в шаге от пьедестала. Ну или Франция станет третьей сборной в истории, побеждавшей на двух ЧМ подряд. Ранее это удавалось лишь Италии (1934, 1938) и Бразилии (1958, 1962).
Интрига №3: Франция наконец возьмёт верх над Англией на ЧМ?
Интересно, что в личных встречах на чемпионатах мира Франция дважды уступала Англии — в 1966 и 1982 годах. Изменить этот тренд «трёхцветные» смогут уже сегодня.
Интрига №4: Мбаппе укрепит лидерство в гонке бомбардиров?
Килиан является лучшим снайпером турнира на данный момент. Он забил пять голов, на один меньше у Лионеля Месси, у которого после матча с Нидерландами стало четыре мяча на счету.
Интрига №5: Рашфорд, Сака и Жиру навяжут борьбу Мбаппе?
Однако есть конкуренты у Килиана и среди англичан: Букайо Сака и Маркус Рашфорд, по три раза поразившие ворота соперника, попробуют догнать звёздного француза, равно как и его товарищ по сборной Оливье Жиру, у которого тоже три гола.
Огненная перестрелка и погоня за Мбаппе. Главные интриги матча 1/4 финала Англия — Франция
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