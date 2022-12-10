20 лет страданий и боли. Бразилия превратилась в главного неудачника чемпионатов мира

После 2002 года – в течение пяти турниров – не выиграли ни одной медали.

Невероятно! Сборная Хорватии вышла в полуфинал ЧМ-2022, одержав победу над Бразилией в серии пенальти. Для южноамериканцев это уже пятый чемпионат мира кряду, на котором они не могут добраться до золота. В последний раз бразильцы брали трофей в 2002 году, обыграв в решающем матче Германию (2:0). После этого команда постоянно терпит неудачи. Ниже – хроника неудач пятикратных чемпионов мира.

ЧМ-2006

Сборная Бразилии во главе с Карлосом Альберто Паррейрой приехала на турнир в статусе одного из фаворитов. Для понимания силы состава можно вспомнить несколько имён: Роналдиньо, Кака, Роналдо, Адриано, Роберто Карлос, Кафу, Робиньо. Впечатляет! Групповой этап бразильцы прошли уверенно: минимально обыграв Хорватию, а затем уверенно справившись с Австралией (2:0) и Японией (4:1).

В первом раунде плей-офф действующим чемпионам досталась Гана, которая также была легко переиграна: по голу забили Роналдо, Адриано и Зе Роберто. Но в 1/4 финала бразильцев ждала Франция. Возможно, этот матч – один из лучших четвертьфиналов в истории подобных турниров. Также эта игра – бенефис Зинедина Зидана, растерзавшего бразильскую оборону. Единственный же гол на 57-й минуте забил Тьерри Анри, замкнув подачу Зизу со штрафного. Бразилия сложила чемпионские полномочия, а французы в драматичном финале уступили итальянцам.

Бразилия — Франция Фото: Michael Steele/Getty Images

ЧМ-2010

На первый в истории чемпионат мира, который прошёл в Африке, команду привёз легендарный бразильский экс-футболист – Дунга. В достаточно комфортной группе Бразилия потрепала нервы в матче с КНДР (2:1), забив лишь во втором тайме. Затем переиграла Кот-д’Ивуар (3:1), а в 3-м туре расписала нулевую ничью с Португалией. Проблемы в игре южноамериканцев прослеживались уже на стадии группового этапа: команда тяжело создавала моменты, делая ставку на прагматичность.

В 1/8 финала Бразилия спокойно победила Чили (3:0): отличились Жуан, Луис Фабиано и Робиньо. В четвертьфинале же бразильцев остановили Нидерланды с Уэсли Снейдером. Старт игры не предвещал беды: на 10-й минуте счёт открыл Робиньо. Но в начале второго тайма наступило время Снейдера: он оформил дубль, забив на 53-й и 68-й минутах. Особенно интересным выдался первый гол: полузащитник навесил в штрафную от боковой линии, после чего мяч рикошетом от бразильского голкипера Жулио Сезара залетел в ворота.

Сборная Нидерландов Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

На 72-й минуте красную карточку получил опорник Фелипе Мело. После этого шансы на выход в полуфинал сократились до минимальных. Нидерланды прошли дальше, а в финале до последнего сражались с Испанией, упустив несколько отличных шансов. А Уэсли Снейдер, по мнению многих, стал лучшим игроком мира в 2010 году.

ЧМ-2014

Теперь, по прошествии времени, можно смело заявить, что состав бразильцев образца 2014 года – один из слабейших в XXI веке. Команда снова заняла первое место в группе: в матче открытия обыграли Хорватию (3:1), затем поделили очки с Мексикой (0:0), а в 3-м туре разгромили Камерун (4:1).

Но уже в 1/8 финала бразильцы испытали серьёзные проблемы – со сборной Чили, которая остановила в группе действующих чемпионов – Испанию. Основное и дополнительное время встречи завершилось вничью – 1:1. Лишь в серии пенальти хозяева турнира одолели соседей по континенту (3:2).

В четвертьфинале бразильцам снова досталась сборная из зоны КОНМЕБОЛ – Колумбия. Колумбийцы стали одними из открытий ЧМ, а Хамес Родригес в итоге взял «Золотую бутсу». Бразилия сумела сломить сопротивление соперника, победу принесли два центральных защитника – Тьяго Силва и Давид Луис. Особенно красивым вышел гол второго: он нанёс точный удар со штрафного с дальнего расстояния. Колумбия ответила голом Хамеса с пенальти на 80-й минуте, но не смогла показать большего. Главной же потерей хозяев стала травма Неймара, из-за которой он больше не вышел на поле. Защитник колумбийцев Хуан Суньига чуть не сделал форварда инвалидом, повредив ему поясничный позвонок.

Неймар Фото: Fabrizio Bensch — Pool/Getty Images

В полуфинале Бразилия встретилась с Германией. Этот матч является одним из самых легендарных в истории чемпионатов мира. Бразильцы были унижены на родной земле со счётом 1:7. В середине первого тайма немцы просто смяли оппонента: сложилось ощущение, что мяч залетает в ворота Сезара в каждой атаке. С 23-й по 29-й минуту Германия забила четыре гола. Было больно смотреть на болельщиков.

1:7 – крупнейшее поражение в истории сборной Бразилии. Вдвойне обидно, что произошло оно в полуфинале домашнего чемпионата мира.

Давид Луис защитник сборной Бразилии «Я извиняюсь перед всеми, перед бразильским народом… Я просто хотел видеть, как мой народ улыбается. Мы все знаем, как важно видеть Бразилию счастливой, по крайней мере, из-за футбола… Немцы были лучше. Они лучше подготовились, играли лучше… Это очень печальный день, но это также день, из которого можно извлечь уроки».

На матч за третье место с Нидерландами бразильцы вышли деморализованными. Эта игра стала пустой формальностью, соперник одержал уверенную победу без особого сопротивления – 3:0.

ЧМ-2018

На турнир в Россию бразильцы снова отправились в статусе фаворитов. На этот раз состав выглядел куда сильнее, плюс на пик вышла главная звезда – Неймар. На групповом этапе Бразилия в стартовом матче сыграла вничью со Швейцарией (1:1), затем вырвала победу у Коста-Рики (2:0), забив оба мяча в добавленное ко второму тайму время. А в 3-м туре южноамериканцы оказались сильнее Сербии (2:0).

Сборная Бразилии Фото: Ryan Pierse/Getty Images

В первом раунде плей-офф южноамериканцам досталась Мексика, выбившая с турнира действующих чемпионов – Германию. Бразилия уверенно разобралась с соперником – 2:0, по голу забили Роберто Фирмино и Неймар. В казанском четвертьфинале бразильцы встретились с Бельгией и выдали, возможно, лучший матч того ЧМ. Множество адаптаций под соперника по ходу встречи, интересные решения от игроков, высокий класс – всё это подарило шикарное зрелище. Первый тайм остался за бельгийцами: на 13-й минуте в свои ворота забил Фернандиньо, а на 31-й минуте удвоил преимущество европейцев Кевин Де Брёйне.

Бразилия — Бельгия Фото: Buda Mendes/Getty Images

На второй тайм вышла совершенно другая Бразилия, практически уничтожившая соперника. Но мяч упорно не шёл в створ до 76-й минуты, когда один гол отыграл Ренато Аугусто. В концовке бразильцы устроили настоящий штурм, упустив парочку верных шансов перевести встречу в дополнительное время. Но, увы, бразильцы в четвёртый раз остались ни с чем, покинув турнир без медалей.

Следующий чемпионат мира пройдёт на американском континенте, но в этот раз в северной его части: турнир в 2026 году примут США, Мексика и Канада. Неизвестно, сможет ли приехать на турнир и осуществить свою заветную мечту Неймар, котрому сейчас 30 лет, как будет выглядеть состав бразильцев, кто привезёт команду в качестве тренера. Но после того, как видишь слёзы на лицах болельщиков и игроков сборной Бразилии, каждый раз начинаешь им сопереживать. Так что будем надеяться, что в следующий раз у них получится гораздо лучше.