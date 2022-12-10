Вратарь сборной Германии нелепо сломал ногу в отпуске. Но у «Баварии» уже есть ему замена

1 декабря закончился чемпионат мира в Катаре для сборной Германии. Немцы заняли третье место в группе E и набрали четыре очка в трёх матчах. Германия уступила Японии (1:2), сыграла вничью с Испанией (1:1) и победила Коста-Рику (4:2). Во всех трёх матчах ворота немецкой сборной защищал Мануэль Нойер, который в сезоне-2022/2023 на поле больше не выйдет.

Нойер получил травму после ЧМ-2022

На матчи мундиаля Мануэль Нойер выводил сборную Германии в качестве капитана. 36-летний вратарь пропустил пять голов в трёх играх, но самое главное – установил рекорд среди голкиперов по числу матчей на чемпионатах мира (19). Выйдя на поле с Коста-Рикой, Нойер превзошёл достижение Зеппа Майера и Клаудио Таффарела, на счету которых по 18 встреч.

После чемпионата мира в Катаре вратарь отправился в отпуск. Ближайший официальный матч «Баварии» 20 января – 16-й тур Бундеслиги с «Лейпцигом». Но Мануэль в нём не сыграет – он сломал ногу, катаясь на лыжах в отпуске, и выбыл до конца сезона. Кипера уже прооперировали в клинике BG Unfallklinik Murnau (70 км к югу от Мюнхена). Как сообщает Bild, у него был диагностирован перелом правой большеберцовой кости.

Нойер в больнице Фото: Из личного архива Мануэля Нойера

«Эй, народ. Ну что сказать, конец года мог бы быть и получше… Пытаясь проветриться во время лыжного тура, я сломал ногу. Вчерашняя операция прошла очень хорошо. Большое спасибо врачам. Однако мне больно осознавать, что текущий сезон для меня закончен. Берегите себя», – написал Мануэль Нойер в соцсетях. Как пишет Bild, Нойер занимался скитурингом. Это такой вид зимнего спорта на лыжах, который практикуется вне трасс. Он предполагает подъём на гору на лыжах, а затем спуск на них в долину.

Поддержка «Баварии» и поиск нового вратаря

Мануэля Нойера поддержали в клубе. Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан заявил, что ему окажут всю необходимую помощь на пути к восстановлению. «Новость о травме Мануэля потрясла нас всех. Мы будем поддерживать и сопровождать его на пути к возвращению. Он также преодолеет эту серьёзную травму и вернётся на поле таким же сильным, как и раньше», – сказал экс-вратарь.

Также Нойера поддержал спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич:

«То, что с Мануэлем произошёл такой несчастный случай, ужасно, и, конечно, все наши мысли с ним. Я уже разговаривал с ним, операция прошла как нельзя лучше. Мануэль получит всю необходимую поддержку. Он сильная личность и обязательно вернётся. Я желаю ему всего наилучшего, он может рассчитывать на «Баварию»!»

Как видите, в клубе Мануэля все поддерживают. При этом надо помнить, что в контрактах многих игроков присутствует пункт о запрете на занятия экстремальными видами спорта. В противном случае придётся оплачивать штраф. Сделает ли это Нойер, пока непонятно.

Из-за травмы основного вратаря «Бавария» может вернуть из «Монако» Александра Нюбеля. Немцы серьёзно рассматривают вариант с досрочным возвращением голкипера из аренды. В этом сезоне 26-летний немец сыграл 23 матча, пропустил 33 гола и провёл шесть игр «на ноль».

В отсутствие Нойера ворота немецкого клуба в текущем сезоне защищал Свен Ульрайх (восемь матчей, шесть пропущенных мячей). 14 февраля и 8 марта «Бавария» сыграет с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов. После травмы Нойера преимущество во вратарской линии у парижан просто космическое (Доннарумма – Навас).