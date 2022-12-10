«Арбитрам сказали не показывать карточки». Ещё одно странное судейское решение на ЧМ-2022

Сборная Марокко находится в 30 минутах от очередной сенсации на чемпионате мира в Катаре. Африканская команда рубится с португальцами и пока обыгрывает соперника — 1:0.

На 39-й минуте в центре внимания оказался полузащитник сборной Марокко Софьян Буфаль. Во время атаки африканской команды он активно размахивал руками и заехал по лицу Отавио. Португальский футболист после болезненного удара оказался на газоне, а судья зафиксировал нарушение. При этом аргентинец Факундо Тельо почему-то не наказал Буфаля жёлтой карточкой.

Марокканские футболисты, в свою очередь, активно оспаривали решение арбитра, но в итоге обошлось без предупреждений. Эпизод с отмашкой Буфаля разобрал футбольный арбитр Игорь Федотов. Он считает, что Тельо принял ошибочное решение.

— Это чемпионат мира по сюрпризам. Судьям сказали не показывать карточки. Иначе я объяснить это не могу. Как можно за такую отмашку на 39-й минуте не показывать карточку, если ты свистишь фол? Такими темпами, если Португалия будет проигрывать, вспыхнет драка. А судья будет выдумывать несуществующие карточки, пытаясь выровнять игру.

В ФИФА, видимо, работают продумáны. Они хотят показать, что главное — зрелище, поэтому дают играть, а на грубость — плевать. Их слова расходятся с действиями, и в итоге они это не вывезут.

Факундо Тельо Фото: Alex Grimm/Getty Images

Через три минуты после этого эпизода марокканцы открыли счёт после точного удара головой Юссефа Эн-Несири. Команде Валида Реграги осталось продержаться полчаса для выхода в полуфинал чемпионата мира.