Роналду был обречён на каждом ЧМ. Все пять турниров можно забыть как страшный сон

Если бы Криштиану Роналду сказали, что в своём последнем матче на чемпионатах мира он проиграет сборной Марокко и будет плакать после финального свистка, он вряд ли бы в это поверил. Да что там, никто не поверил бы. Перед ЧМ в Катаре все понимали: у 37-летнего португальца есть последний шанс взять Кубок мира. И все поняли, если бы Португалия по традиции вылетела от кого-то из тяжеловесов. Многие умилились бы или сошли б с ума, если бы домой Роналду отправила Аргентина с Лионелем Месси. Но Марокко…
ЧМ-2006. Начало
На ЧМ-2006 в Германии 21-летний на тот момент Роналду уже был игроком стартового состава. Хотя лидером команды при возрастном, но всё ещё мощном Луише Фигу, конечно, Криштиану не являлся. Португалия уверенно прошла группу с Анголой, Ираном и Мексикой, выиграв все три матча, а наш герой отметился голом во второй встрече и получил отдых в третьей.
В тяжелейшей битве с Нидерландами в 1/8 финала, где обе команды получили от Валентина Иванова по две красные карточки, Роналду травмировался и был заменён. Однако португальцам удалось пройти дальше (1:0). Отыграл Криштиану и напряжённый четвертьфинал с Англией, реализовав решающий послематчевый пенальти. Португалия победила (0:0, 3:1 пен.), однако в полуфинале уступила Франции (0:1), а затем и Германии в матче за третье место (1:3). Роналду полностью отыграл эти встречи, однако не отметился результативными действиями.
ЧМ-2010. Скучный лидер скучной команды
На турнире в ЮАР сборная Португалии, где лидерство Роналду уже не подвергалось сомнению, попала в интересную группу с Бразилией, Кот-д'Ивуаром и КНДР. Однако 25-летний Криштиану смог проявить себя только в разгроме корейцев 7:0, сделав гол и отдав результативную передачу. Две другие встречи в группе завершились довольно скучными нулями.
Путь Роналду в плей-офф закончился быстро. Португалия вышла на Испанию и проиграла будущему чемпиону 0:1. Нетрудно догадаться, что после такого невзрачного турнира Криштиану подвергся нещадной критике. И ведь было за что, согласитесь.
Криштиану Роналду
Фото: Jamie McDonald/Getty Images
ЧМ-2014. Провалище
Роналду намерен был реабилитироваться на ЧМ-2014 в Бразилии, но случился провал хуже прежнего. Португалия не вышла из группы с Германией, США и Ганой, уступив американцам – правда, только по разнице мячей. Хотя второе-то место уж должна была занимать… Как бы то ни было, Криштиану опять столкнулся с критикой, несмотря на гол африканцам и ассист в игре с США.
Криштиану Роналду
Фото: Adam Pretty/Getty Images
ЧМ-2018. Лучший для Роналду
На турнир в Россию звёздный португалец приехал уже 33-летним. Однако, как хорошее португальское вино, с годами лидер стал только сильнее. Роналду чуть ли не в одиночку выгрыз ничью с Испанией (3:3 и хет-трик), а также забил единственный гол в матче с Марокко.
Правда, дальше последовали нервная ничья с Ираном и бесславный вылет от Уругвая в 1/8 финала. В этих играх Криштиану отметился лишь жёлтыми карточками — и получил очередную порцию хейта. Что же, ему не привыкать…
Криштиану Роналду
Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images
ЧМ-2022. Игрок основы? Резервист
37-летний Роналду все матчи в группе начинал в стартовом составе. Но всякий раз тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш его менял — небывалое явление! Криштиану, отметившийся голом в 1-м туре с Ганой, был в тихой ярости и, по слухам, грозился покинуть сборную…
Как бы то ни было, Роналду всё же остался в команде. Но в плей-офф уже был резервистом. Португальцы фактически без него, вышедшего на поле под конец второго тайма 1/8 финала со Швейцарией, разгромили соперника (6:1). А в четвертьфинале нарвались на сенсационную сборную Марокко. Криштиану, появившийся на поле во втором тайме, мог отметиться как голевым пасом, так и голом, но…
Его время ушло. Теперь уже навсегда. В 41 год на чемпионатах мира не играют.
- 10 декабря 2022
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