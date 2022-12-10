Криштиану Роналду убийственно жаль. Мечта фантастического футболиста разбита вдребезги

Вот и всё. Великий, нет Величайший игрок современности – Криштиану Роналду – бесславно вылетел с чемпионата мира. Можно сколько угодно рассуждать, заслуженно это или нет. Лично мне такой вылет кажется обидным, но это обида не за Роналду, а за Португалию – просто я не люблю антифутбол. С Криштиану эмоции гораздо сложнее.

Главная трагедия Роналду – это то, как он уходит. Криштиану поставил всё на этот чемпионат мира, дав скандальное интервью про «Манчестер Юнайтед». Поставил – и проиграл. Проиграл без великой драмы в самом матче с Марокко – у него не было невероятного момента с попаданием в штангу, промахом по пустым воротам или с пенальти. И теперь все болельщики в мире получили отличную возможность на нём потоптаться.

Да, желающие злорадствовать могут говорить, что он сам во всём виноват. И не только из-за интервью, споров по поводу гола волосами на ЧМ и недовольства заменами. Если вы не забыли, Криштиану вообще-то провалил предсезонку, а точнее, просто пропустил её. Он объяснял это семейными проблемами, но кризис португальца был понятен уже тогда – возня с будущим клубом сыграла свою роль. А сегодня мы лишь увидели грустный финал, к которому и привели все события.



Но это ведь Роналду. Он одновременно и виноват, и не виноват. Потому что этот текст, как и тысячи других текстов и твитов по всему миру, не писался бы, если бы Роналду был другим. Если бы он не ставил всё на результат, не бросал себе вызовы и не раздражал болельщиков – Роналду бы не был самим собой. А если бы он не был самим собой, его бы и не жалко было вовсе.

Криштиану Роналду Фото: Alex Grimm/Getty Images

Но Криштиану убийственно жалко. Фантастический игрок (о хет-триках и безумной статистике в ЛЧ многие, кажется, забыли) остался с уничтоженной мечтой. Разбитой вдребезги – ведь вылетал он со сборной, имея статус легенды, но не имея даже места в основном составе. Он уходил с поля в слезах, и эти слёзы – то, что запомнит весь мир. Как мир запомнил проходящего мимо Кубка мира Зинедина Зидана в 2006 году. Вот только там был финал.



Хотелось бы, чтобы люди запомнили 20 лет его невероятной карьеры. Голы в ворота за «Спортинг», обнимашки с Алексом Фергюсоном, «Золотые мячи» в «Реале» и статус лучшего бомбардира в истории испанского клуба, хет-трик в ворота «Атлетико» за «Ювентус», роль главного тренера в финале Евро-2016… Жаль, что лучше всего запоминается последнее.