Англию похоронил её же герой! Такой драмы с Францией на ЧМ она точно не заслужила

Это был матч, который называли «досрочным финалом» ЧМ-2022. И Англия, и Франция входили в число фаворитов турнира. Но до полуфинала добрались только действующие чемпионы мира.

Начали игру две топ-сборные осторожно. Чувствовалось, что опасались друг друга, поэтому никто не хотел рисковать. Англичане эпизодически включались в высокий прессинг, французы выжидали в среднем блоке. Вообще, старт у матча получился символичным. После первого удара по мячу в борьбу за него вступили Кайл Уолкер и Килиан Мбаппе – противостояние этих игроков называли ключевым во встрече Англии и Франции. То единоборство, к слову, выиграл англичанин.

Уолкер при счёте 0:0 почти не подключался вперёд. Очевидно, это был в том числе и ход под Мбаппе – в задачу быстрого защитника входило контролировать рывки Килиана при контрвыпадах французов. Когда же Кайл решил на исходе трети тайма поддержать наступление, команда Гарета Саутгейта нарвалась на быструю ответную атаку и пропустила. Впрочем, в том эпизоде Уолкер также успел вернуться назад, а сборная Англии погасила скорость соперника. Атака «трёхцветных» превратилась в позиционную, Мбаппе сместился в центр. Но это лишь запутало оборону англичан – один центрхав ушел за Килианом, другой (Джуд Беллингем) не смог заблокировать удар Орельена Тчуамени. Опорник сборной Франции, конечно, здорово попал, а вот Джордан Пикфорд не выручил.

Поменявшаяся ситуация вынуждала команду Саутгейта раскрываться и более активно атаковать. Мбаппе и компания получали пространство. Первый пас у англичан зачастую шёл от Гарри Магуайра (62 касания мяча до перерыва – лучший результат в составах обеих команд). Они отыскали слабое место на левом полуфланге обороны французов, где Адриен Рабьо и Деотшанкюль Юпамекано не всегда справлялись со своими соперниками. Может, причина в том, что эти двое не были победителями ЧМ-2018 и им недостаёт чемпионского опыта в сборной? Так или иначе, Гарри Кейн как минимум дважды был близок к голу, тем не менее проигрывал дуэли своему одноклубнику по «Тоттенхэму» голкиперу Уго Льорису. В первом тайме Англия перебила Францию (5:3, в створ – 3:2), а выиграла эти 45 минут команда Дешама.

Вскоре после перерыва Кейну помог забить… Тчуамени. Герой первого тайма стал антигероем дебюта второго. Проход Букайо Саки необязательно было останавливать фолом, однако Орельен, видимо, поверил, что у него в этот вечер будет получаться всё, и переоценил себя. Справедливый пенальти очень хладнокровно реализовал Кейн. На этот раз он легко переиграл Льориса, который, кстати, в игре с англичанами побил рекорд Лилиана Тюрама по количеству матчей за сборную Франции (143 выступления за национальную команду). Между тем ещё до перерыва был спорный момент с возможным пенальти на Кейне, но тогда бразильский судья Вилтон Сампайо принял, пожалуй, верное решение не назначать 11-метровый – нарушение, которое он всë-таки пропустил, случилось до штрафной.

При счёте 1:1 англичане были инициативнее. Сака затмевал собой Мбаппе, команда Саутгейта переигрывала «трёхцветных» на стандартах в их штрафной. В больших матчах от великого до смешного – один шаг. Если бы Магуайр забил, а не попал в штангу, ему простили бы все ошибки в сборной и клубе за последние годы. Но Гарри не повезло, а на 78-й минуте он проиграл воздух Оливье Жиру. Лучший бомбардир в истории сборной Франции проявил лидерские качества в самый сложный для команды момент. Сделал то, чего ждали до ЧМ-2022 от Карима Бензема.

Однако и это было ещё не всё. Какая же потрясающая развязка получилась у «досрочного финала» в Эль-Хауре! В концовке Тео Эрнандес напомнил, что он далеко не идеален как защитник, и вместо игры плечо в плечо глупо сфолил в собственной штрафной. И тут бразильский судья, посмотрев повтор, назначил справедливый пенальти. Но Кейн, великий бомбардир Кейн, всё же оказался человеком не со стальными нервами: нападающий отправил мяч куда-то на верхние ряды стадиона.

Так Франция пролезла в полуфинал, где сыграет с главной сенсацией ЧМ-2022 — сборной Марокко. Чемпионы мира победили Англию, даже уступив почти в два раза по ударам (8:16, в створ – 5:8). И не дождавшись шедевров от Мбаппе, который пробил по воротам всего раз за 100+ минут.