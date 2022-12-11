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Сетка чемпионата мира: полуфинал, кто с кем сыграет, все участники, кто на кого вышел, результаты, дата и время матчей

Решающие матчи ЧМ-2022. Кто с кем сыграет в полуфинале и финале. LIVE
Михаил Рождественский
Сетка плей-офф чемпионата мира — 2022. Онлайн
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Следим за обновлениями в турнирной сетке в режиме онлайн.

Чемпионат мира вышел на финишную прямую! Позади остался не только групповой этап, но и две стадии плей-офф — 1/8 финала и четвертьфинал. Командам, пробившимся в решающую фазу турнира, осталось провести по две встречи, а всего осталось четыре матча: два полуфинала, игра за третье место и финал.

Четвертьфинал получился максимально драматичным и сенсационным. Хорватия поразила весь футбольный мир и оставила за бортом турнира фаворита в лице Бразилии. Нидерланды и Аргентина устроили настоящий блокбастер с камбэком на последних секундах и захватывающей серией пенальти. С неудержимой сборной Марокко не справилась даже мощная Португалия. А очередным украшением этих двух дней стала остросюжетная победа Франции над Англией.

Ниже вы сможете ознакомиться с турнирной сеткой и следить за обновлениями в ней.

Календарь 1/2 финала ЧМ-2022:

  • 13.12.2022. 22:00. Аргентина — Хорватия
  • 14.12.2022. 22:00. Франция — Марокко.
Live Михаил Рождественский

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