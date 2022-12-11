Решающие матчи ЧМ-2022. Кто с кем сыграет в полуфинале и финале. LIVE

Чемпионат мира вышел на финишную прямую! Позади остался не только групповой этап, но и две стадии плей-офф — 1/8 финала и четвертьфинал. Командам, пробившимся в решающую фазу турнира, осталось провести по две встречи, а всего осталось четыре матча: два полуфинала, игра за третье место и финал.
Четвертьфинал получился максимально драматичным и сенсационным. Хорватия поразила весь футбольный мир и оставила за бортом турнира фаворита в лице Бразилии. Нидерланды и Аргентина устроили настоящий блокбастер с камбэком на последних секундах и захватывающей серией пенальти. С неудержимой сборной Марокко не справилась даже мощная Португалия. А очередным украшением этих двух дней стала остросюжетная победа Франции над Англией.
Ниже вы сможете ознакомиться с турнирной сеткой и следить за обновлениями в ней.
Календарь 1/2 финала ЧМ-2022:
- 13.12.2022. 22:00. Аргентина — Хорватия
- 14.12.2022. 22:00. Франция — Марокко.
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