Месси в шаге от финала, а Роналду едет домой! Определились полуфинальные пары ЧМ

10 декабря состоялись заключительные матчи 1/4 финала чемпионата мира по футболу. Сборная Марокко сенсационно обыграла команду Португалии. Единственный гол на 42-й минуте забил Юссеф Эн-Несири, которому ассистировал Яхья Аттийят-аллах. На 90+3-й минуте Валид Хеддира получил красную карточку (второе предупреждение), однако марокканцы удержали победный счёт – 1:0. Криштиану Роналду вновь не сможет стать чемпионом мира.
Сборная Франции победила команду Англии (2:1). На 17-й минуте счёт дальним ударом открыл Орельен Тчуамени, отличившийся с паса Антуана Гризманна. На 54-й минуте Гарри Кейн восстановил равновесие, забив с пенальти, назначенного за снос Букайо Саки в штрафной. На 78-й минуте Оливье Жиру замкнул головой фланговый навес Гризманна — так счёт стал 2:1 в пользу Франции. Шесть минут спустя Кейн мог сравнять счёт, однако не забил с 11-метрового удара, назначенного за фол на Мэйсоне Маунте. Гарри ударил выше ворот.
Таким образом, стали известны все полуфиналисты и турнирная сетка.
Аргентина — Хорватия (13 декабря, 22:00)
В четвертьфинале сборная Хорватии сенсационно победила сборную Бразилии. В основное время команды не забили (0:0), в дополнительное отличились по разу (1:1), а в серии пенальти точнее оказались хорваты – 4:2. Аргентинцы же в драматичном матче обыграли сборную Нидерландов. Команда ван Гала, уступавшая в счёте 0:2, забила два гола в конце второго тайма, причём последний – на 90+11-й минуте. Так счёт стал 2:2. В дополнительное время голов не было, а в серии пенальти точнее оказалась команда Лионеля Месси – 4:3. Аргентина и Хорватия дважды встречались на ЧМ: в 1998 году в группе сильнее оказались южноамериканцы (1:0), а в 2018-м, также в группе, – европейцы (3:0).
Лионель Месси
Фото: Catherine Ivill/Getty Images
Франция — Марокко (14 декабря, 22:00)
В четвертьфинале сборная Марокко, которая в первом матче плей-офф сенсационно обыграла Испанию (0:0, 3:0 пен.), преподнесла не менее громкую сенсацию. Североафриканская команда победила португальцев – 1:0. Криштиану Роналду вышел на поле во втором тайме, но не отметился результативными действиями. Сборная Франции в своём матче 1/4 финала выиграла у команды Англии – 2:1. Марокко и Франция никогда не играли друг с другом на чемпионатах мира.
Расписание матчей 1/2 финала ЧМ-2022 в Катаре
Время в календаре — московское. Следить за всеми событиями встреч можно на «Чемпионате».
13 декабря
22:00. Аргентина — Хорватия.
14 декабря
22:00. Франция — Марокко.
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