Суперкомпьютер назвал фаворита ЧМ перед полуфиналами. И это не Франция!

10 декабря завершились матчи 1/4 финала чемпионата мира в Катаре, и суперкомпьютер компании Five Thirty Eight оценил шансы команд в борьбе за Кубок мира. Напомним, за основу вычислительная машина берёт так называемый Soccer Power Index, который отражает силу команд в атаке и обороне. В полуфинал ЧМ вышли Аргентина, Франция, Хорватия и Марокко. По версии суперкомпьютера, главным претендентом на победу являются аргентинцы.

1. Аргентина — 37%

В 1/8 финала сборная Аргентины обыграла Австралию (2:1), а в четвертьфинале лишь в серии пенальти прошла команду Нидерландов — 2:2 (4:3 пен.)

2. Франция — 35%

В первом матче плей-офф действующие чемпионы мира уверенно обыграли поляков (3:1), а в 1/4 финала сломили сопротивление сборной Англии – 2:1.

3. Хорватия — 16%

В 1/8 финала хорваты не без труда прошли сборную Японии — 1:1 (3:1 пен.), а в четвертьфинале сенсационно победили команду Бразилии, считавшуюся главным фаворитом турнира, – 1:1 (4:2 пен).

4. Марокко — 12%

Африканская сборная подарила две сенсации на стадии плей-офф. В первом матче марокканцы одолели Испанию – 0:0 (3:0 пен.), а во втором одержали сухую победу над сборной Португалии – 1:0. Криштиану Роналду вышел на поле во втором тайме, но не отметился результативными действиями.

Сбылись ли предыдущие прогнозы?

Напомним, ранее суперкомпьютер предсказал исходы всех матчей 1/4 финала ЧМ-2022: Хорватия – Бразилия, Нидерланды – Аргентина, Марокко – Португалия и Англия – Франция. Он правильно спрогнозировал выход Аргентины в полуфинал и ошибся в отношении исходов трёх других противостояний.

Расписание полуфиналов чемпионата мира 2022 года по футболу в Катаре

Время — московское. Следить за всеми событиями встреч можно на «Чемпионате».

13 декабря

22:00. Аргентина — Хорватия.

14 декабря

22:00. Франция — Марокко.