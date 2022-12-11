«Поразительное бессилие Роналду». Футбольный мир прощается с Криштиану после вылета с ЧМ

Для всех мировых СМИ сенсационное поражение сборной Португалии от Марокко в четвертьфинале ЧМ-2022 – это прежде всего вылет с турнира Криштиану Роналду. Один из величайших игроков в истории футбола снова остался без трофея, который ему так и не покорился. Это главный лейтмотив статей иностранных журналистов.

Португальское издание O Jogo сравнивает результаты Роналду на чемпионатах мира с результатами другого знаменитого португальского футболиста Эйсебио:

«То, чего Эйсебио добился за полмесяца с 13 по 28 июня 1966 года и шесть игр, Роналду не достиг за полтора десятилетия. Криштиану сказал «прощай» чемпионату мира, учитывая, что его возвращение в 2026-м маловероятно. В своей 22-й игре он не сумел сравняться по количеству голов с Эйсебио, который забил все свои девять мячей за шесть матчей на ЧМ-1966».

Материал, посвящённый Роналду на французском сайте L'Еquipe, назван «Очередной провал Криштиану Роналду и Португалии на чемпионате мира».

«Последним кадром на его пятом чемпионате мира будет рыдающий мужчина, который идёт в раздевалку в сопровождении камеры, – отмечает автор текста. – Чемпион, проигравший последний бой, возвращается к своему одиночеству. Несомненно, это способ закольцевать историю. Роналду начал турнир со слезами на глазах 24 ноября, когда в небе Дохи впервые прозвучал гимн Португалии. Он всё ещё жил надеждой увековечить свою легенду. Его спровоцированный и реализованный пенальти в матче с Ганой поддерживал иллюзию, что он может бросить вызов логике вещей. В последний раз».

Итальянский сайт Corriere подводит итоги карьеры Криштиану на мировых первенствах:

«Слёзы Криштиану Роналду знаменуют собой конец его эпохи в сборной Португалии… Он всю жизнь гнался за Кубком мира, но, как и многие чемпионы в истории футбола, никогда не выиграет его. Это было его пятое участие в турнире. Приключение началось в Германии в 2006 году, когда он добился своего лучшего результата – четвёртого места».

Криштиану Роналду Фото: Francois Nel/Getty Images

Британская пресса, разумеется, тоже не обошла вниманием вылет экс-нападающего «Манчестер Юнайтед». The Telegraph подготовил большую статью о Криштиану. Автор текста пишет о Роналду, проводя, в частности, параллель между ним и звездой американского футбола Томом Брэди, который является самым возрастным игроком, получившим награду MVP Супербоула — в 40 лет.

«Почему бы нам не иметь фигуру Тома Брэди в неамериканском футболе? Ответом на этот вопрос стало поразительное бессилие Роналду не только в этом матче, но и на турнире в целом. Он больше не способен значимо влиять на игру высшего уровня. А ведь у него был шанс. Получив свободно мяч после разрезающей передачи, Роналду хорошо видел ворота и имел время, чтобы выбрать лучшую точку. Он пробил не прямо в голкипера марокканцев Боно, но достаточно близко для того, чтобы он смог спокойно сделать сейв.

Сборная Португалии Фото: Michael Steele/Getty Images

У Роналду, которому и прежде доставалось, не было места для слёз на поле. Он подождал, пока окажется в тоннеле – месте, которое когда-то считалось безопасным для эмоциональных футболистов. К сожалению, бесконечное вторжение телевидения означает, что и там есть камеры высокой чёткости, поэтому его страдания были пойманы и переданы миру».

В материале на The Daily Mail обращают внимание на статистику Роналду в его, вероятно, последнем матче на чемпионате мира в качестве футболиста:

«У Криштиану было всего 10 касаний и один удар после выхода на замену в матче с Марокко. Пятикратный обладатель «Золотого мяча» оказывал решающее влияние во многих важных матчах на протяжении своей карьеры, но в тот вечер, когда сборная нуждалась в его достижениях, Роналду не смог забить гол. Хотя имел гигантский шанс на 90+1-й минуте».

Журналист и статистик Дункан Александер привёл в своём «твиттере» печальную статистику Роналду в плей-офф чемпионатов мира: восемь матчей, девять с половиной часов на поле, 27 ударов и 0 голов.

Останется ли ещё мотивация у Роналду играть за сборную Португалии?