Англия загнала себя в ловушку планом против Мбаппе. Почему Франция вышла в полуфинал ЧМ

Впервые на ЧМ-2022 Франция одержала победу в матче, где Килиан Мбаппе не совершил ни одного результативного действия. Раньше таковых в победных встречах было минимум два, причём футболист шёл по нарастающей: гол и пас с Австралией, дубль с Данией, дубль и ассист с Польшей. Перед Англией у него было семь результативных действий при девяти голах команды — непосредственное участие в 78% результативных атак! До четвертьфинала представитель «ПСЖ» промолчал лишь в ничего не решающем для его встрече матче с Тунисом, в которой вышел на замену.

Что значит молчание Мбаппе с Англией? Разбираемся.

Англия максимально усложнила жизнь Мбаппе, но дала свободу его партнёрам и поплатилась за это

Из всех матчей, в которых Мбаппе выходил в старте, игра с Англией стала для него худшей по голевым моментам (один), непосредственно созданным голевым моментам (один) и ожидаемым голам (0,21). Англичане сделали всё возможное, чтобы закрыть Килиана, и во многом даже справились с этой локальной задачей.

Главный тренер Англии Гарет Саутгейт в матче с Францией Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Когда Мбаппе получал мяч, рядом с ним оказывалось большое количество оппонентов. Обычно три, но иногда и больше — один для активного отбора, остальные для подстраховки. Правому защитнику Уолкеру британцы помогали всем составом: из атаки опускался Сака, за спиной страховал Стоунз, а в центре поля — Хендерсон, Райс и Беллингем.

Очевидно, Саутгейт решил во что бы то ни стало лишить молодого творца свободы. Всё бы ничего, но пространство при такой тактике получили партнёры Мбаппе. В футболе всегда так: если где-то на поле переизбыток игроков, то обязательно найдутся зоны с их нехваткой. Объяснение от Карло Анчелотти: «Если соперник создал где-то численное меньшинство, то в другой части поля обязательно есть численное большинство, и на нём нужно акцентировать внимание!» К несчастью англичан, французам и особенно Мбаппе хватило класса, чтобы доставлять мяч в свободные зоны! Общий уровень чемпионов мира порушил стратегию Саутгейта, а тот же Мбаппе изобрёл два ключевых эпизода.

Первый мяч Франция забила в результате контратаки через Мбаппе. Во время комбинации англичане гонялись все вместе за юрким игроком, но тщетно: Килиан уходил от преследователей ловко и изящно, как мышонок Джерри от кота Тома, а из свободной зоны мяч в сетку засадил Тчуамени. Мбаппе в данном случае не отметился даже предголевой передачей, но именно он завертел эту сдувшую ветром соперника карусель.

Начало первой голевой атаки сборной Франции Фото: Кадр трансляции

Концовка первой голевой атаки сборной Франции Фото: Кадр трансляции

Второй забитый мяч Франции случился при угловом, который был заработан в результате наступления, очень похожего на первое результативное. Вы же помните удар Жиру с убойной позиции после навеса Рабьо и скидки Дембеле? При развитии атаки Мбаппе разогнался и собрал рядом с собой нескольких соперников, в конечном счёте отрезав их одним пасом. В том эпизоде благодаря сосредоточенности англичан на одном игроке у Франции получилось численное преимущество перед воротами: Гризманн, Жиру и Дембеле против двух защитников. Так как Магуайр в последний момент переключился на Гризманна, Жиру бил без помех — вратарь справился и отвёл угрозу на угловой, но тот стал роковым.

Изящный пас Мбаппе в атаке перед результативным угловым Фото: Кадр трансляции

Численное преимущество Франции перед воротами Англии в атаке перед результативным угловым Фото: Кадр трансляции

Своей же тактикой англичане загнали себя в ловушку. Желая одновременно и много атаковать с игрой всего лишь в два центральных защитника, и сдерживать большими силами Мбаппе, команда Саутгейта измотала саму себя. Во многом поэтому Магуайр и Стоунз только ещё приходили в себя после недавно пережитой угрозы, в то время как Жиру забивал победный мяч. Интересно, что ещё перед игрой главный тренер французов предполагал, что забить может совсем не Мбаппе.

Дидье Дешам главный тренер сборной Франции «Полагаю, англичане примут меры для нейтрализации Мбаппе, как и наши предыдущие четыре соперника. Килиан обладает сверхспособностью: он может решить исход матча. В последней игре, где он был не в лучшей форме по сравнению с первыми двумя, он сделал разницу. Но поймите: не только Килиан может воспользоваться слабостью в рядах англичан».

Возможно, с другим соперником у Англии бы так и прокатило, но Франция неимоверно сильна кадрами и тактикой, чтобы это прошло с ней. Показательно, что продуктивно проявили себя не только полузащитник «Реала» Тчуамени и форвард «Милана» Жиру, но и атакующий универсал из «Атлетико» Гризманн, сделавший два голевых паса. Именно Антуан был лидером Франции на чемпионате мира в России, о чём в очередной раз напомнил. Что до Мбаппе, то за ним хоть и устроили массовую погоню, он всё равно нашёл возможность не только поучаствовать в голах, но и совершить невероятные для общественности, но привычные для себя семь успешных обводок.

Майка Ричардс экс-защитник сборной Англии и «Манчестер Сити» «Франция всё время была в игре. Если бы Англия забила второй гол, французы могли бы забить третий. У меня было около 10 микроинфарктов, когда Мбаппе касался мяча и получал пространство. Он очень много создаёт для команды. Выступление Гризманна сегодня было одним из лучших, которые я видел на этом чемпионате мира».

Возможности Англии сейчас переоценены. Команда имела преимущество, но растранжирила шансы

Чтобы побеждать на чемпионате мира или хотя бы всерьёз претендовать на победу, обязательно уметь выжимать максимум из минимума. У Франции такая способность как была в 2018-м, так есть и сейчас. Но этого совершенно нельзя сказать про Англию. Показательно, что в четвертьфинале команда Саутгейта превзошла соперника по голевым моментам (9 — 8), ожидаемым голам (2,3 — 1,23), ударам (14 — 8). Ну и? Конкретики перед чужими воротами было мало.

Расстроенный Гарри Кейн Фото: Julian Finney/Getty Images

Но с чего ей взяться? Да, капитану и основному центрфорварду Гарри Кейну уже 29 лет, но вышедшие в основе крайние форварды Сака и Фоден молоды для лидерства — 21 и 22 года соответственно. Совсем юн, чтобы тянуть за собой, центральный полузащитник Джуд Беллингем (19 лет). Этой команде ещё предстоит окрепнуть, что с той же Францией уже случилось. Кстати, по опыту англичане уступают французам и на тренерской скамейке: если Саутгейт работал до главной команды Англии только с её молодёжкой и «Мидлсбро», то Дешам выигрывал турниры с «Марселем», «Ювентусом» и «Монако».

Англии нужно окрепнуть, но при этом совсем не факт, что в ближайшей перспективе она научится выигрывать такие важные матчи в высоких стадиях плей-офф. Хотя бы по той причине, что АПЛ перенаселена иностранцами, которые играют ведущие роли как на футбольном поле, так и на тренерских скамейках. И нет совсем ничего хорошего, что тренер недобрал опыта в клубах и добирает его прямо на крупных турнирах.

В матче Англия — Франция победила более зрелая команда. С учётом вылета Бразилии «трёхцветные» укрепляются в роли фаворита. Такого коллективного опыта и одновременно командного класса больше нет ни у кого не только из уцелевших, но и вообще.