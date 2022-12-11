Ван Гал не справился с главным проектом старости. Как же не хочется, чтобы Луи заканчивал

«Мне 71, и я выгляжу как бог». Угадаем автора цитаты? Это Луи ван Гал эпатировал журналистов накануне четвертьфинала с Аргентиной. Тренера достали одинаковыми вопросами про завершение карьеры, поэтому он раз за разом придумывал новые ответы. Но общий посыл звучал уже тогда. Он заранее предупредил, что уйдёт из сборной после чемпионата мира. Но в случае нового крупного предложения по работе он всё обдумает. О финише речи пока не идёт.

В этом нет ничего удивительно. Многим трудно представить, что тренер пережил за последние годы. Рак губителен. Он съедает тебя изнутри и забирает все силы. Мало кто представляет, чего ему стоило не сдаться и довести Нидерланды до четвертьфинала. Побороть болезнь, но не выиграть один из важнейших матчей в карьере.

С чем у вас ассоциируется ван Гал? Должно быть, с кучей конфликтов со звёздами. Ибрагимович в своей автобиографии назвал тренера «напыщенным ослом». Рибери – просто «плохим человеком», а Лусио говорил, что никто в футболе не ранил его так, как этот специалист. Для Луи давно не было никаких авторитетов. Вероятно, сложно относиться к кому-то с почтением, когда ты создал один из самых крутых проектов своего времени. Тот самый «Аякс», что покорил всех и взял Лигу чемпионов. Возможно, после такого тренеру и правда стало скучно просто хапать трофеи. Он хотел делать это стильно – так, как понимал футбол только он.

Луи ван Гал Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Поэтому он рассорился со всеми в «Барселоне», поэтому у него не пошло в «Баварии» и всё совсем грустно стало в «МЮ». Никто не понимал, во что играет английская команда. Бестолковое владение и зреющие конфликты. Для ван Гала важно было быть богом, но во всех этих клубах роли уже были расписаны до него.

И вот Нидерланды, где хоть и есть топ-звёзды, но они собираются слишком редко, чтобы устать от тренерского эго. А есть ещё и куча талантливой молодёжи, которая с детства смотрела на него с восхищением. Ведь он в 2014-м довёл страну до полуфинала чемпионата мира. Конечно, это был восторг. И всем хотелось повторения вечеринки.

Но никуда не делась экспериментальная суть ван Гала. Кажется, он единственный, кто играл в Катаре по схеме 3-4-3 – её он пробовал ещё в 2014-м, но тогда игроки к ней оказались не до конца готовы. В этот раз всё шло здорово – ноль поражений с 2021 года. Ноль – в Катаре в основное время. А потом та самая серия пенальти.

После финального удара Мартинеса он несколько минут почти неподвижно стоял и смотрел на поле. Его главный эксперимент, куда он вложил море сил и точно всю душу, выбыл не в тот день, когда он ожидал. И, вероятно, справедливо. Нидерланды не были даже в топ-5 команд турнира по базовым цифрам и характеристикам. Но для Луи был важен стиль. К нему он стремился после того самого периода в «Аяксе».

У него не получилось создать проект мечты из нынешней сборной Нидерландов. Команда вновь уехала домой без титула. Но как же хочется, чтобы этот харизматичный мужчина не заканчивал.

И попробовал осуществить мечту где-то ещё.