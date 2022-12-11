Марио Фернандес возобновил игровую карьеру. Где он теперь окажется?

Защитник ЦСКА Марио Фернандес возвращается в футбол. Бразилец с российским паспортом в мае 2022 года сделал паузу в карьере и уехал на родину. По информации «Чемпионата», на решение Фернандеса повлияли результаты ЦСКА и ситуация в клубе, а также непростая обстановка в России в целом.

В июле защитник был близок к возобновлению карьеры в бразильском «Сантосе». Местные журналисты сообщали, что сделка близка к завершению. Кроме того, утверждалось, что клуб и игрок договорились по условиям контракта, однако переход футболиста так и не состоялся.

Марио Фернандес Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо напомнил, что без согласия московского клуба никакой трансфер невозможен. Крупнейшее издание Бразилии заявило, что Фернандес отказался воспользоваться правилом ФИФА, позволяющим иностранным игрокам приостановить свой контракт. Он рассчитан до 2024 года.

Теперь же 32-летний защитник всё-таки продолжит карьеру в Бразилии, где недавно родила его супруга. Правда, пока официально не сообщается, где именно возобновит выступления Фернандес. Защитник сказал следующее:



«Привет, друзья! Я вновь хочу поблагодарить ЦСКА за теплоту и уважение, которое клуб всегда проявлял ко мне. Также благодарю клуб за то, что дал мне возможность провести ещё один год в Бразилии. В течение 2023 года я буду играть в футбол здесь. Также хочу поблагодарить руководство клуба и всех в России за любовь, теплоту и уважение, проявленные ко мне. Я крепко обнимаю вас всех и всегда буду с вами на трибунах среди наших болельщиков – поддерживать наш ЦСКА!» – заявил Фернандес.

Российский клуб со своей стороны поддержал желание футболиста возобновить карьеру. Вот что сказал Брейдо спустя пять месяцев после предыдущего заявления о Марио:



«Клуб не стал возражать против продолжения карьеры Марио в Бразилии и учёл его желание быть на родине с женой и недавно родившимся сыном. Мы только поддерживаем его желание возобновить карьеру. На ближайший год наше с Марио решение такое. При этом мы, конечно, хотели и хотим дальше видеть Марио в нашей команде. Не будем пересказывать подробности наших разговоров, но есть уверенность, что это далеко не точка», – объяснил директор по коммуникациям ЦСКА. Агент защитника Жорже Машаду добавил, что его клиент ещё вернётся в ЦСКА – вероятно, через год.

Самое интересное теперь: где именно продолжит карьеру Фернандес? Судя по всему, это уже решённый вопрос. Во-первых, на видео футболист по-португальски говорит дословно: «В 2023-м я буду выступать в… [склейка]. Ещё хочу поблагодарить Рому [видимо, Бабаева], болельщиков и всех в России». Кроме того, Брейдо в интервью ТАСС сказал, что Фернандес проведёт 2023 год в «Интернасьонале», правда, затем эта часть интервью была отредактирована, судя по кэшу google. Позже уже бразильское издание Globo сообщило, что Марио продолжит карьеру в «Интернасьонале».