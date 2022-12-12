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Чемпионат мира по футболу: кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2022 – Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Оливье Жиру

Мбаппе и Месси могут не выиграть гонку бомбардиров ЧМ. У них есть очень сильный конкурент
Анатолий Романов
Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2022?
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Но, скорее всего, лучшим снайпером турнира станет игрок из «лиги фермеров».

Через шесть дней и четыре матча завершится ЧМ-2022. В историю золотыми буквами будут вписаны не только имена чемпионов, но и имя лучшего бомбардира турнира. Вполне возможно, что он окажется из сборной, взявшей трофей, однако такие совпадения случаются нечасто.

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Тем не менее главные кандидаты на приз лучшему бомбардиру по-прежнему в деле. Возглавляет гонку Килиан Мбаппе. Он забил пять голов, причём все с игры – оформил дубли в ворота Дании в группе и Польши в 1/8 финала, а также поразил ворота Австралии в матче 1-го тура. Англия в четвертьфинале закрыла Мбаппе, фактически оставив Килиана без моментов, впрочем, и это их не спасло.

Один из двух главных конкурентов Мбаппе – партнёр по команде Оливье Жиру. Центрфорвард забил четыре мяча, и все его голы тоже с игры. Жиру начал с дубля Австралии, а в плей-офф от него получили и поляки, и англичане. По ходу турнира Оливье стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции, а с такой меткостью в играх на вылет может забрать и приз лучшему бомбардиру ЧМ-2022. С точки зрения результативности, Жиру в Катаре совсем другой игрок, нежели четыре года назад в России, где он также был основным нападающим чемпионов мира. ЧМ-2018 Оливье завершил с постыдной индивидуальной статистикой – 0 голов. Здесь же в него как будто Карим Бензема вселился. Правда, в полуфинале Жиру с Мбаппе должны решить задачу, с которой пока никто не справился: забить сборной Марокко. Единственный пропущенный марокканцами мяч – автогол.

Оливье Жиру

Оливье Жиру

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Четыре гола на чемпионате мира и у Лионеля Месси. Однако аргентинец, в отличие от французов, с игры отличился только дважды – в матчах с Мексикой и Австралией в 1/8 финала. А вот Саудовской Аравии на групповом этапе и Нидерландам в четвертьфинале Лео забивал с пенальти. Скорее всего, Месси, Жиру и Мбаппе уже не догонят. Ближайшие преследователи, продолжающие выступления на чемпионате мира, забили по два мяча. Это аргентинец Хулиан Альварес, хорват Андрей Крамарич и марокканец Юссеф Эн-Несири.

У Мбаппе на один гол уходит всего 77 минут. У Жиру почти такая же статистика – 79 минут. Месси требуется 120 минут, чтобы поразить чужие ворота. Самым эффективным из снайперов, забивших больше одного мяча на ЧМ-2022, стал Ваут Вегорст (30 минут на гол). Благодаря как раз встрече с аргентинцами, где голландец оформил дубль. Хорошие цифры ещё у группы игроков – немца Никласа Фюллькруга (33 минуты), португальца Рафаэла Леау (41), англичанина Маркуса Рашфорда (45), португальца Гонсалу Рамуша (50), немца Кая Хаверца (51), уругвайца Хиорхьяна де Арраскаеты (54), испанца Альваро Мораты (61) и камерунца Венсана Абубакара (70).

Любопытно, что по количеству ударов на чемпионате мира лидирует Месси: Лео пробил по воротам 25 раз. У Мбаппе 21 удар, а у Жиру и Неймара – по 13. В створ больше всех попал тоже Месси – 13. У Мбаппе 10 попаданий, у Неймара – восемь. Жиру хватило шести ударов в створ для четырёх голов. По количеству голевых моментов Месси с Мбаппе заметно оторвались от остальных (по 17). Жиру имел 12 моментов, а ещё в топ-4 вошёл невезучий Лаутаро Мартинес с 10 моментами.

У Мбаппе самые высокие шансы превзойти достижения голеадоров последних ЧМ. Кейн стал лучшим бомбардиром ЧМ-2018, забив лишь на мяч больше – шесть голов. До этого Хамес Родригес положил шесть мячей на ЧМ-2014, а Мирослав Клозе на ЧМ-2006 и целая группа игроков на ЧМ-2010 (Томас Мюллер, Давид Вилья, Уэсли Снайдер и Диего Форлан) и вовсе ограничивались пятью точными ударами. Рекорд француза Жюста Фонтена, наколотившего 13 мячей на ЧМ-1958, по-видимому, продержится ещё очень долго. Вряд ли Мбаппе доберётся и до результата бразильца Роналдо на ЧМ-2002, забившего в Японии и Корее восемь голов.

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Между тем лучшим бомбардиром чемпионата мира всего трижды становился игрок сборной, взявшей трофей. Это Роналдо на ЧМ-2002, аргентинец Марио Кемпес на ЧМ-1978 и испанец Паоло Росси на ЧМ-1982. Ещё в двух случаях чемпионы мира делили первое место с игроками других команд: бразильцы Гарринча и Вава на ЧМ-1962, а также Вилья на ЧМ-2010.

Некоторые презрительно называют чемпионат Франции, где Мбаппе и Месси играют за «ПСЖ», «лигой фермеров». Но почти наверняка лучшим бомбардиром чемпионата мира станет связанный с ней форвард. Ведь даже нападающий «Милана» Жиру сформировался как игрок в Лиге 1.

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