Фан-зона для бедных. Где в Катаре смотрят футбол мигранты

К началу вечернего матча быстрым шагом в сторону стадиона для крикета двигается народ. Из-за жужжания голосов кажется, будто попал на какой-то рынок, но атмосфера вокруг быстро наводит на иные мысли: на фоне картонных домов, тусклых фонарей и доносящихся звуков футбола начинает казаться, что ты оказался в какой-то зоне отчуждения, где, несмотря ни на что, нашлось место празднику.

Добро пожаловать в Asía Town, одну из фан-зон, организованную Катаром для рабочих-мигрантов в отдалении от Дохи. Таких здесь всего две – ещё одна находится в Эль-Хауре, в 70 км отсюда.

Фан-зона для рабочих-мигрантов в Катаре Фото: «Чемпионат»

Здесь нет пива, разукрашенных болельщиков в костюмах, девушек, футболок и шорт. Сюда пускают просто так – всех желающих, кто живёт в близлежащих кварталах. Просто потому, что у местных нет ни местного ID, ни денег на билет, чтобы оформить себе Hayya Card и попасть на Fan Festival в центре Дохи.



«Вокруг – индустриальный район, где живут все рабочие, трудящиеся на стройках, фабриках и производствах, – объясняет охранник фан-зоны. – Кто-то снимает здесь комнату за 300-400 риалов в месяц, но люди живут по несколько человек. К нам стягивается народ под матчи, но многие приходят сюда не потому, что любят футбол, а потому, что это хоть какое-то развлечение. На топовые матчи собираются по 50 тысяч человек, а так обычно 20-25 тысяч».

Фан-зона для рабочих-мигрантов в Катаре Фото: «Чемпионат»

Люди сидят на асфальте и совершенно безэмоционально наблюдают за происходящим на экране. «Я ничего не понимаю в футболе, – на ломаном английском говорит один из посетителей фан-зоны. – Мне просто приятно провести время вот так».



«А я бы сходил на футбол, – мотает головой его сосед. – Но моя месячная зарплата еле дотягивает до 1000 риалов (около 17 000 рублей). Мне нужно платить аренду, есть, а ещё отсылать деньги домой».

Фан-зона для рабочих-мигрантов в Катаре Фото: «Чемпионат»

Само наличие такой фан-зоны для отдельной касты людей вызывает смешанные чувства: с одной стороны, это можно расценить как заботу от страны, которая приняла у себя мигрантов. Даже если нет возможности пойти на стадион, вы всё равно можете посмотреть футбол. Но, с другой стороны, Катар как будто подчеркивает, что да, у нас есть огромный пласт людей, которые не могут себе позволить даже самый дешёвый билет за 40 риалов (~680 рублей). Людей, которые живут на отшибе столицы, посреди пустыни в одинаковых домах, сделанных из песка, который окружает этот район. Людей, которые вынуждены приезжать сюда и работать за копейки, потому что это всё равно больше, чем они имели бы в Индии или Пакистане. Людей, рискующих своей жизнью, чтобы их дети могли получить достойное образование.



На выходе из фан-зоны висит сообщение на хинди: «Спасибо за ваш вклад в проведение лучшего в истории чемпионата мира».