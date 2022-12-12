Глупейшие травмы участников ЧМ-2022. О чём они только думали?

Несколько футболистов получили серьёзные травмы во время чемпионата мира 2022 года в Катаре. Французский защитник Лукас Эрнандес порвал крестообразные связки и уже перенёс операцию. Бразильский форвард Габриэл Жезус получил травму колена и, по сообщениям The Athletic, рискует пропустить до трёх месяцев. Но также на турнире выступают и футболисты, которые в своей карьере получали глупые повреждения.

Лукас Пакета

25-летний основной полузащитник сборной Бразилии летом 2022 года пропустил 1,5 недели из-за несчастного случая. Пакета неудачно запустил воздушного змея, после чего ему пришлось перенести операцию на пальце. «Помните, что и детские игры могут быть опасны для вашего здоровья. Всегда берегите себя», — отметил Пакета после инцидента.

Марко Асенсио

Полузащитник мадридского «Реала» осенью 2017 года пропустил несколько матчей из-за глупейшей ситуации. В преддверии очередного матча Асенсио неудачно побрил ноги и занёс инфекцию через бритву. «У него на ноге вскочил прыщ, который мешает ему натянуть гетру», — объяснял отсутствие в составе испанца на пресс-конференции Зинедин Зидан, возглавлявший в то время «Реал».

Марко Асенсио Фото: Julian Finney/Getty Images

Гильермо Варела

Бывший защитник московского «Динамо», сейчас выступающий за «Фламенго», покидал Россию со скандалом. Варела в одностороннем порядке приостановил действие контракта с «Динамо» на сезон-2022/2023, перейдя в бразильский клуб. Свой характер Варела демонстрировал и во время игры в европейских клубах. Будучи футболистом «Манчестер Юнайтед», он был отправлен в аренду в «Айнтрахт». Главный тренер клуба из Франкфурта Нико Ковач запретил Вареле делать татуировку, однако тот не послушался и отправился на сеанс к мастеру. «Айнтрахт» в ответ на это заявил, что «время Гильермо во Франкфурте закончилось» из-за нарушения правил. Кроме того, он был инфицирован через иглу во время набивания тату, из-за чего клуб исключил его из заявки на финал Кубка Германии.

Френки де Йонг

Нидерландский полузащитник «Барселоны» был атакован насекомым, из-за чего получил странную травму. Во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов — 2019/2020 с «Наполи» футболист появился на поле с сильно распухшей рукой, которая была перебинтована повязкой. Причина – укус пчелы, который вызвал сильную реакцию. Болельщики шутили, что его укусил Луис Суарес, проводивший свой последний сезон за «Барсу».

Френки де Йонг Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Эннер Валенсия

Бывший нападающий «Вест Хэма», блеснувший на чемпионате мира 2022 года в составе сборной Эквадора, своей травмой разозлил тренера лондонцев Сэма Аллардайса в 2015 году. В своём доме эквадорец умудрился сильно порезать палец на ноге, наступив на разбитую чашку.

Эннер Валенсия Фото: Lars Baron/Getty Images

«С ним дома произошёл странный несчастный случай. Он довольно сильно порезал большой палец ноги разбитой чашкой. Пришлось зашивать в больнице. Мы не уверены, но, возможно, ему рано играть. Это то, чего мы не ожидали», – расстраивался Эллардайс.

Тибо Куртуа

Бельгийский голкипер, выступая за «Челси», поучаствовал в рекламной кампании, связанной с промо Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). К несчастью, Куртуа получил повреждение во время съёмок и пропустил матч АПЛ с «Манчестер Юнайтед», в котором лондонцы уступили 0:2. Любовь голкипера к американскому спорту стоила его команде трёх очков.

Тибо Куртуа Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Я боялся, что сезон для меня закончился. К счастью, это была не такая уж страшная травма. Должен поблагодарить медицинский персонал «Челси» за то, что они привели меня в форму. Не думаю, что много людей с порванными связками играют уже спустя полторы недели», – отмечал Куртуа после восстановления.

Карлос Бускетс

Бонус: травма отца капитана сборной Испании – Серхио. Экс-голкипер «Барселоны» спас сына от падающего утюга, показав отличную реакцию. Правда, сам Бускетс-старший заработал ожоги второй степени и пропустил несколько недель из-за повреждения. Зато спас своего сына.