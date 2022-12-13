«Мы просто их уничтожили». Аргентина пережила кошмар в матче с хорватами на ЧМ-2018

13 декабря сборные Аргентины и Хорватии определят первого финалиста чемпионата мира в Катаре. Ранее команды дважды играли друг с другом на мундиалях (1998, 2018), и оба турнира навсегда остались в памяти хорватских болельщиков. Четыре года назад команды встретились на групповом этапе, и тот матч аргентинцы наверняка не хотят вспоминать.

Как развивались события в матче

Соперники попали в группу D, где также оказались сборные Исландии и Нигерии. В 1-м туре хорваты обыграли африканцев (2:0), а вот аргентинцы не справились с исландцами (1:1). 21 июня команды Хорхе Сампаоли и Златко Далича вышли на поле стадиона в Нижнем Новгороде. Хорваты в случае победы гарантировали себе выход в плей-офф, аргентинцы при таком раскладе рисковали пролететь мимо 1/8 финала.

Первый тайм не порадовал болельщиков голами. Аргентинцы сподобились всего на один опасный момент, а Лионель Месси выглядел словно отрешённым от происходящего на поле. До перерыва команды сообразили на двоих лишь один в створ. Наверное, неловко за такие цифры, когда в ваших составах нападающие уровня Серхио Агуэро и Марио Манджукича.

Марсело Брозович уходит от Лионеля Месси Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

А после перерыва ко всем аргентинским бедам в атаке добавилась ещё одна, но уже вратарская. «Привоз» Вилли Кабальеро займёт достойное место в коллекции ляпов голкиперов на чемпионатах мира. Неряшливая игра аргентинца привела к роскошному удару Анте Ребича — мяч по красивой траектории залетел в сетку.

Внятной игры у южноамериканцев не было и во второй половине. Оставалось лишь посочувствовать колоритным аргентинцам, наблюдавшим за мучениями своих любимцев со стадиона. А вот хорваты никакого сочувствия не проявили, что и неудивительно. Лука Модрич раскачал финтами Николаса Отаменди и пальнул из-за пределов штрафной площади — соперника не спас даже отчаянный прыжок вратаря.

А уже в добавленное время хорваты окончательно добили аргентинцев. Иван Ракитич в третий раз огорчил соперника, а его команда сделала всё в этом эпизоде издевательски легко. Южноамериканцы по ходу второго тайма несколько раз не справились с эмоциями. Месси повздорил с Иваном Стриничем, а Отаменди зачем-то зарядил мячом в голову лежавшего на газоне Ракитича. Хорваты разгромили соперника и обеспечили себе место в плей-офф, а аргентинцы поставили себя в очень тяжёлое положение.

Николас Отаменди спровоцировал потасовку на поле Фото: Борис Теплицкий, «Чемпионат»

Что писали в Аргентине и Хорватии после игры

Обозреватель аргентинского издания Ole Диего Масиас раскритиковал сборную за невзрачную игру: «Как тяжело, как больно. Болезненный удар. Как плохо в очередной раз смотреть на измученную сборную. Ужасно видеть Месси, который не в состоянии реагировать на удар за ударом. Неприятно наблюдать за вратарём — он не оправдал надежд. Мы всегда хорошо играли 21-го числа, но на этот раз магия чисел на сработала. Невозможно сдержать слёзы. Пережить этот кошмар нам поможет только бог».

А его коллега Хорхе Марио Трассонте сделал акцент на неудачной игре Месси: «Такое выступление Лео нельзя ничем оправдать. Он играл плохо и не проявлял ни духа, ни желания биться. Но давайте не будем забывать, что AFA на всех углах кричала, что им нужно собрать команду для Месси. Все были одержимы идеей воспроизвести «Барселону», но у Аргентины никогда не было Иньесты, Хави, Бускетса, Неймара, Суареса, Дани Алвеса и Альбы. Так что единственное, что сделала AFA, это уничтожила команду».

Хорватское издание Sata 24 глумилось над поверженным соперником: «Адьос, сеньор Месси. Хорватия преподала урок сборной Аргентины. Мы разбили их на куски. Просто уничтожили. Вам, дорогой Лионель, теперь стоит подумать о Нигерии, чтобы всё-таки выйти из группы. У Хорватии же другая работа — надо расплатиться с исландцами за старые долги. Ждём их в Ростове».

Журналист издания Sportske novosti восхитился игрой Модрича: «Многие болельщики и журналисты приехали в Нижний Новгород посмотреть на игру Лео Месси. Они надеялись увидеть магию, волшебство, которое навсегда останется в их памяти. Но вместо этого они получили другую картину на всю жизнь. Картину партии одного маэстро — хорватского капитана, который поставил Месси на колени. Извините, дамы и господа. Но сегодня в роли Месси выступил Лука Модрич. Лука Месси!»

Лионель Месси против Луки Модрича Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Каких результатов добились команды на чемпионате мира в России

Аргентина всё-таки вползла в плей-офф. В заключительном туре команда Сампаоли одолела Нигерию (2:1) — Месси забил свой единственный мяч на турнире, а победу на 86-й минуте принёс Маркос Рохо. Хорваты, в свою очередь, справились с Исландией (2:1) и завершили групповой этап с максимальным количеством очков.

В 1/8 финала Аргентина проиграла будущим чемпионам мира — французам (3:4). А хорваты снова вернулись в Нижний Новгород, где справились с датчанами. Основное время завершилось со счётом 1:1, в овертайме голов не было, а в серии пенальти победила команда Далича — 3:2. После этого хорваты обыграли Россию (2:2, пен. 4:3), Англию (2:1, д.в.) и проиграли в финале Франции (2:4).

Любопытно, что если Хорватия встречается на чемпионате мира с аргентинцами, то обязательно завершает турнир с медалями. В 1998 году она добралась до бронзы, в 2018-м — до серебра. Аргентинцы же в обоих случаях оставались без медалей. Как будет на этот раз?