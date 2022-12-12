Хорватия взяла бронзу на своём первом чемпионате мира. Как изменились герои сборной-1998?

В 1998 году сборная Хорватии впервые приняла участие в мундиале. Под руководством Мирослава Блажевича хорваты вышли из группы (Аргентина, Ямайка, Япония) со второго места и выбили из плей-офф Румынию и Германию. Хорватия обыграла Нидерланды в матче за третье место (2:1), уступив перед этим в полуфинале будущим чемпионам – французам, и завоевала бронзовые медали в первый для себя чемпионат мира. Как изменились главные герои той сборной?
Вратарь: Дражен Ладич, 35 лет → 59 лет
34-летний голкипер сыграл все семь матчей на турнире и пропустил пять мячей. С марта 2017 года Ладич передаёт свой опыт игрокам сборной Хорватии, выполняя обязанности ассистента главного тренера Златко Далича.
Защитник: Игор Штимац, 30 лет → 55 лет
Центральный защитник сыграл во всех матчах чемпионата мира и отметился двумя результативными передачами во встречах с Японией и Германией. В 2006 году Штимац стал тренером, а с мая 2019-го возглавляет сборную Индии, с которой не смог пробиться на ЧМ-2022.
Защитник: Славен Билич, 29 лет → 54 года
Экс-тренер «Локомотива» стал одним из пяти игроков Хорватии на ЧМ-1998, кто сыграл с первой до последней минуты во всех матчах. На мундиале Билич был лидером обороны своей сборной, но после него долго восстанавливался из-за тяжёлого растяжения мышц паха. Сейчас Славен работает главным тренером «Уотфорда».
Полузащитник: Алёша Асанович, 32 года → 56 лет
Полузащитник тоже сыграл во всех матчах на чемпионате мира, а также отметился тремя ассистами – с Японией, Румынией и Францией. После чемпионата мира Асанович долго работал с Биличем, а в 2022 году возглавил сборную Замбии, сменив на посту Бестона Чамбеши.
Полузащитник: Роберт Просинечки, 29 лет → 53 года
Центральный полузащитник сыграл 303 минуты на ЧМ-1998, забил Ямайке в 1-м туре и в игре с Нидерландами за третье место. Просинечки стал первым футболистом в истории, забивавшим на ЧМ за две разные команды – Югославию и Хорватию. С марта по июль 2022 года Роберт возглавлял «Олимпию» из Любляны.
Полузащитник: Звонимир Бобан, 29 лет → 54 года
Бобан был капитаном сборной Хорватии на чемпионате мира. Он сыграл во всех матчах, кроме встречи с Японией, и сделал голевую в играх с Германией и Нидерландами. С апреля 2021 года Бобан – директор по профессиональному футболу в УЕФА.
Полузащитник: Роберт Ярни, 29 лет → 54 года
На ЧМ-1998 Роберт сыграл семь матчей (630 минут), забил Германии и заработал одну жёлтую карточку. Полузащитник был рекордсменом по числу матчей за национальную команду (81), пока его не обошёл Дарио Шимич. Сейчас Ярни работает тренером сборной Хорватии до 17 лет.
Нападающий: Горан Влаович, 25 лет → 50 лет
Форвард сыграл семь матчей на турнире (четыре раза вышел на замену) и отметился голом во встрече с Германией. После ЧМ-1998 Влаович выиграл с «Валенсией» Кубок и Суперкубок Испании. Сейчас Горан занимается бизнесом.
Нападающий: Давор Шукер, 30 лет → 54 года
Шукер – лучший бомбардир ЧМ-1998 (шесть голов). Давор забил по голу Ямайке, Японии, Румынии, Германии, Франции и Нидерландам и в двух матчах на турнире вышел на поле с капитанской повязкой. Сейчас Шукер – член правления в УЕФА.
- 12 декабря 2022
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