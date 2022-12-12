Хорватия взяла бронзу на своём первом чемпионате мира. Как изменились герои сборной-1998?

В 1998 году сборная Хорватии впервые приняла участие в мундиале. Под руководством Мирослава Блажевича хорваты вышли из группы (Аргентина, Ямайка, Япония) со второго места и выбили из плей-офф Румынию и Германию. Хорватия обыграла Нидерланды в матче за третье место (2:1), уступив перед этим в полуфинале будущим чемпионам – французам, и завоевала бронзовые медали в первый для себя чемпионат мира. Как изменились главные герои той сборной?

Вратарь: Дражен Ладич, 35 лет → 59 лет

34-летний голкипер сыграл все семь матчей на турнире и пропустил пять мячей. С марта 2017 года Ладич передаёт свой опыт игрокам сборной Хорватии, выполняя обязанности ассистента главного тренера Златко Далича.

Ладич на ЧМ-1998 Ладич сейчас

Защитник: Игор Штимац, 30 лет → 55 лет

Центральный защитник сыграл во всех матчах чемпионата мира и отметился двумя результативными передачами во встречах с Японией и Германией. В 2006 году Штимац стал тренером, а с мая 2019-го возглавляет сборную Индии, с которой не смог пробиться на ЧМ-2022.

Штимац на ЧМ-1998 Штимац сейчас

Защитник: Славен Билич, 29 лет → 54 года

Экс-тренер «Локомотива» стал одним из пяти игроков Хорватии на ЧМ-1998, кто сыграл с первой до последней минуты во всех матчах. На мундиале Билич был лидером обороны своей сборной, но после него долго восстанавливался из-за тяжёлого растяжения мышц паха. Сейчас Славен работает главным тренером «Уотфорда».

Билич на ЧМ-1998 Билич сейчас

Полузащитник: Алёша Асанович, 32 года → 56 лет

Полузащитник тоже сыграл во всех матчах на чемпионате мира, а также отметился тремя ассистами – с Японией, Румынией и Францией. После чемпионата мира Асанович долго работал с Биличем, а в 2022 году возглавил сборную Замбии, сменив на посту Бестона Чамбеши.

Асанович на ЧМ-1998 Асанович сейчас

Полузащитник: Роберт Просинечки, 29 лет → 53 года

Центральный полузащитник сыграл 303 минуты на ЧМ-1998, забил Ямайке в 1-м туре и в игре с Нидерландами за третье место. Просинечки стал первым футболистом в истории, забивавшим на ЧМ за две разные команды – Югославию и Хорватию. С марта по июль 2022 года Роберт возглавлял «Олимпию» из Любляны.

Просинечки на ЧМ-98 Просинечки сейчас

Полузащитник: Звонимир Бобан, 29 лет → 54 года

Бобан был капитаном сборной Хорватии на чемпионате мира. Он сыграл во всех матчах, кроме встречи с Японией, и сделал голевую в играх с Германией и Нидерландами. С апреля 2021 года Бобан – директор по профессиональному футболу в УЕФА.

Бобан на ЧМ-1998 Бобан сейчас

Полузащитник: Роберт Ярни, 29 лет → 54 года

На ЧМ-1998 Роберт сыграл семь матчей (630 минут), забил Германии и заработал одну жёлтую карточку. Полузащитник был рекордсменом по числу матчей за национальную команду (81), пока его не обошёл Дарио Шимич. Сейчас Ярни работает тренером сборной Хорватии до 17 лет.

Ярни на ЧМ-1998 Ярни сейчас

Нападающий: Горан Влаович, 25 лет → 50 лет

Форвард сыграл семь матчей на турнире (четыре раза вышел на замену) и отметился голом во встрече с Германией. После ЧМ-1998 Влаович выиграл с «Валенсией» Кубок и Суперкубок Испании. Сейчас Горан занимается бизнесом.

Влаович на ЧМ-1998 Влаович сейчас

Нападающий: Давор Шукер, 30 лет → 54 года

Шукер – лучший бомбардир ЧМ-1998 (шесть голов). Давор забил по голу Ямайке, Японии, Румынии, Германии, Франции и Нидерландам и в двух матчах на турнире вышел на поле с капитанской повязкой. Сейчас Шукер – член правления в УЕФА.