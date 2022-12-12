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Сборная Хорватии на чемпионате мира-1998, где они сейчас, главные лица команды, Ладич, Штимац, Билич, Бобан, Шукер, Ярни

Хорватия взяла бронзу на своём первом чемпионате мира. Как изменились герои сборной-1998?
Павел Прохоров
Сборная Хорватии на чемпионате мира — 1998
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Почти все работают тренерами.

В 1998 году сборная Хорватии впервые приняла участие в мундиале. Под руководством Мирослава Блажевича хорваты вышли из группы (Аргентина, Ямайка, Япония) со второго места и выбили из плей-офф Румынию и Германию. Хорватия обыграла Нидерланды в матче за третье место (2:1), уступив перед этим в полуфинале будущим чемпионам – французам, и завоевала бронзовые медали в первый для себя чемпионат мира. Как изменились главные герои той сборной?

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Вратарь: Дражен Ладич, 35 лет → 59 лет

34-летний голкипер сыграл все семь матчей на турнире и пропустил пять мячей. С марта 2017 года Ладич передаёт свой опыт игрокам сборной Хорватии, выполняя обязанности ассистента главного тренера Златко Далича.

Ладич на ЧМ-1998
Ладич на ЧМ-1998
Ладич сейчас
Ладич сейчас

Защитник: Игор Штимац, 30 лет → 55 лет

Центральный защитник сыграл во всех матчах чемпионата мира и отметился двумя результативными передачами во встречах с Японией и Германией. В 2006 году Штимац стал тренером, а с мая 2019-го возглавляет сборную Индии, с которой не смог пробиться на ЧМ-2022.

Штимац на ЧМ-1998
Штимац на ЧМ-1998
Штимац сейчас
Штимац сейчас

Защитник: Славен Билич, 29 лет → 54 года

Экс-тренер «Локомотива» стал одним из пяти игроков Хорватии на ЧМ-1998, кто сыграл с первой до последней минуты во всех матчах. На мундиале Билич был лидером обороны своей сборной, но после него долго восстанавливался из-за тяжёлого растяжения мышц паха. Сейчас Славен работает главным тренером «Уотфорда».

Билич на ЧМ-1998
Билич на ЧМ-1998
Билич сейчас
Билич сейчас

Полузащитник: Алёша Асанович, 32 года → 56 лет

Полузащитник тоже сыграл во всех матчах на чемпионате мира, а также отметился тремя ассистами – с Японией, Румынией и Францией. После чемпионата мира Асанович долго работал с Биличем, а в 2022 году возглавил сборную Замбии, сменив на посту Бестона Чамбеши.

Асанович на ЧМ-1998
Асанович на ЧМ-1998
Асанович сейчас
Асанович сейчас

Полузащитник: Роберт Просинечки, 29 лет → 53 года

Центральный полузащитник сыграл 303 минуты на ЧМ-1998, забил Ямайке в 1-м туре и в игре с Нидерландами за третье место. Просинечки стал первым футболистом в истории, забивавшим на ЧМ за две разные команды – Югославию и Хорватию. С марта по июль 2022 года Роберт возглавлял «Олимпию» из Любляны.

Просинечки на ЧМ-98
Просинечки на ЧМ-98
Просинечки сейчас
Просинечки сейчас

Полузащитник: Звонимир Бобан, 29 лет → 54 года

Бобан был капитаном сборной Хорватии на чемпионате мира. Он сыграл во всех матчах, кроме встречи с Японией, и сделал голевую в играх с Германией и Нидерландами. С апреля 2021 года Бобан – директор по профессиональному футболу в УЕФА.

Бобан на ЧМ-1998
Бобан на ЧМ-1998
Бобан сейчас
Бобан сейчас

Полузащитник: Роберт Ярни, 29 лет → 54 года

На ЧМ-1998 Роберт сыграл семь матчей (630 минут), забил Германии и заработал одну жёлтую карточку. Полузащитник был рекордсменом по числу матчей за национальную команду (81), пока его не обошёл Дарио Шимич. Сейчас Ярни работает тренером сборной Хорватии до 17 лет.

Ярни на ЧМ-1998
Ярни на ЧМ-1998
Ярни сейчас
Ярни сейчас

Нападающий: Горан Влаович, 25 лет → 50 лет

Форвард сыграл семь матчей на турнире (четыре раза вышел на замену) и отметился голом во встрече с Германией. После ЧМ-1998 Влаович выиграл с «Валенсией» Кубок и Суперкубок Испании. Сейчас Горан занимается бизнесом.

Влаович на ЧМ-1998
Влаович на ЧМ-1998
Влаович сейчас
Влаович сейчас

Нападающий: Давор Шукер, 30 лет → 54 года

Шукер – лучший бомбардир ЧМ-1998 (шесть голов). Давор забил по голу Ямайке, Японии, Румынии, Германии, Франции и Нидерландам и в двух матчах на турнире вышел на поле с капитанской повязкой. Сейчас Шукер – член правления в УЕФА.

Шукер на ЧМ-1998
Шукер на ЧМ-1998
Шукер сейчас
Шукер сейчас
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