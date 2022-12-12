«Нам обещали огромную сумму». Раскол в сборной Польши из-за премиальных за ЧМ-2022

Сборная Польши по стилистике игры отправляла в 2004-й. Местные журналисты сравнивали её со сборной Греции. Правда, если тогда греки забрали титул, то здесь – закономерный вылет в 1/8 финала. Грустный Левандовски реализовал пенальти и тоскливо пошёл в центр поля. Вероятно, это был его последний чемпионат мира. Он хотел большего. Но сложно рассчитывать на это, когда ты чудом выходишь из группы. Бывают исключения, но они не коснулись Польши.

Важной темой, которая окружала сборную с момента вылета – выплата премий за выступление на ЧМ-2022. Ниже контекст истории.

Сборная Польши 36 лет не выходила в плей-офф чемпионатов мира. Перед поездкой в Катар у игроков прошла неформальная встреча с премьер-министром Матеушем Моравецким. Сначала он якобы пообещал футболистам 50 млн злотых за попадание в 1/8 финала, но потом скорректировал сумму до 30 млн – примерно € 6,4 млн. Важный момент: премьер обещал выделить эти деньги из бюджеты страны. А не из бюджета федерации.

Никто не понимает, откуда появилась такая сумма. И почему её озвучил именно премьер. По идее, сборная прилично заработала за выход сначала на ЧМ, потом за выход в плей-офф. В общей сложности ФИФА выплатит федерации в районе € 14 млн. Поэтому логично, если сборная получила бы выплаты оттуда, а не из средств бюджета.

Обещания Моравецкого попали в прессу. Выплаты тут же сравнили с остальными и удивились – например, золотые медалисты Олимпийских игр получают по 100 тысяч злотых (примерно € 21 тысяча). А футболисты, вылетевшие в 1/8 финала, в разы больше.

После публикации цифр в обществе началась дискуссия. Обещание премьера критиковали почти все. Мало кто воспринял выход Польши в плей-офф как какое-то космическое достижение, за которое ещё и надо платить. Особенно с учётом подорожавшей жизни в стране и возросшей безработицей.

В итоге Моравецкий переобулся. Через день после вылета сборной он выступил с официальным заявлением и сообщил, что указанные деньги будут переведены на развитие детско-юношеского футбола.

Сборная Польши Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Но несколько важных сопутствующих вопросов до сих пор остаются без ответа. В польских медиа зрела теория, что ситуация с распределением обещанных премий стала поводом для конфликтов тренера с некоторыми звёздами, в том числе с Левандовским и Щенсным. Одни считали, что деньги стоит разделить между игроками и всем персоналом, другие, что только между футболистами в зависимости от сыгранного времени. Но главный тренер это опровергал.

Чеслав Михневич главный тренер сборной Польши «Мы жили в Катаре почти 20 дней. Но о возможном бонусе в течение пяти минут говорил с Робертом Левандовским перед брифингом команды. Между нами не было разногласий. Говорю, что хотел бы, чтобы сотрудники, которые были с нами, были включены в распределение любой премии. После брифинга я попросил команду закрыть тему, чтобы не возвращаться к ней. Я сказал, что у них есть предложение, но в итоге все решит премьер-министр. Мы закрыли тему за пять минут».

При этом сами игроки уже после ЧМ-2022 касались истории и не скрывали раздражения. Но не из-за того, что они что-то не заработали. А из-за того, что не выполнили обещания. Гжегож Крыховяк в интервью pudelek.pl прокомментировал происходящее.

– Нам обещали огромную сумму за выход в плей-офф, – рассказал полузащитник. – Мы приняли это к сведению, но с самого начала отнеслись с большим недоверием. Мы повидали в своей жизни немало. Мы встали из-за стола и между собой сказали, что в итоге это ударит по нам. Мы ведь ничего не просили, ни к кому не обращались. Нас удивило это предложение, но мы приняли решение, что если нам действительно заплатят, то бóльшая часть суммы пойдёт на благотворительность. Только такой ход мог хоть как-то спасти нас от этой неловкой ситуации. Не сложилось. Жаль, что нам не заплатили эту премию, ведь несколько миллионов ушли бы на благое дело.