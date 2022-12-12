Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

ЧМ-2022 в Катаре, болельщики сборной Англии вспомнили рекламу с пенальти Гарри Кейна, видео стало вирусным

Кейна учили бить выше перекладины. Смешное видео стало страшным пророчеством для Англии
Никита Паглазов
Кейна учили бить выше перекладины
Комментарии
Старая реклама стала вирусной после вылета сборной с ЧМ-2022.

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн не забил важнейший пенальти в матче 1/4 финала чемпионата мира с командой Франции (1:2). Сначала 29-летний форвард подошёл к 11-метровой точке на 54-й минуте – и всё закончилось для него успешно. Но на 84-й минуте Кейну снова пришлось бить пенальти – и он пробил сильно выше ворот своего одноклубника Уго Льориса.

Неудача Кейна быстро стала поводом для шуток французских болельщиков, а английские фанаты припомнили футболисту юмористический ролик из 2018 года.

Англия загнала себя в ловушку планом против Мбаппе. Почему Франция вышла в полуфинал ЧМ Англия загнала себя в ловушку планом против Мбаппе. Почему Франция вышла в полуфинал ЧМ

В рамках рекламной кампании четыре года назад Кейн снялся в ролике с легендарным английским регбистом Джонни Уилкинсоном. В нём чемпион мира по регби 2003 года рассказывает футболисту, как нужно бить по мячу, чтобы «выиграть золото». В пародии Кейн точно пробивает пенальти в нижний угол ворот, после чего Уилкинсон говорит ему: «Нет, ты совершил ошибку. Давай я покажу, как надо». Дальше регбист запускает мяч сильно выше перекладины, за что по правилам регби начисляется три очка.

«Ты ударил на милю выше ворот», – удивлённо ответил Кейн. – «Да, но именно так я и выиграл Кубок мира с Англией», – заявил Уилкинсон. После этого футболист повторил сильный удар регбиста, за что заслужил от него похвалу.

В итоге французские болельщики в соцсетях шутят и благодарят Уилкинсона за то, что он научил бить Кейна выше ворот. Самому же Кейну после матча было не до шуток.

Гарри Кейн
Гарри Кейн
капитан сборной Англии

«Я не могу обвинять себя в том, что плохо подготовился. Просто я не попал по мячу так, как хотел. Я должен принять эту ситуацию. Конечно, это больно, потому что мы верили в то, что добьёмся нужного результата».

Позже футболист ещё раз отреагировал на итоги встречи: «Абсолютно опустошён. Мы сделали всё возможное, и всё свелось к маленькой детали, за которую я несу ответственность. От этого не спрячешься, это причиняет боль. Потребуется некоторое время, чтобы залечить эти раны, но это часть спорта».

Англичане после матча с Францией

Англичане после матча с Францией

Фото: Julian Finney/Getty Images

Вряд ли стоит ругать Кейна за неумение исполнять пенальти — он забил 84% 11-метровых ударов за карьеру (58 из 69) — отличный показатель. К тому же первую попытку англичанин в матче с Францией реализовал уверенно, пустив мяч точно верхом. Вероятно, в очередной раз подействовало главное проклятие сборной Англии, связанное с пенальти: они часто вылетают с крупных турниров после серии 11-метровых (примеры: ЧМ-1990, Евро-1996, ЧМ-1998, Евро-2004, ЧМ-2006). А в 2021 году и вовсе упустили титул чемпионов Европы, в финале на домашнем «Уэмбли» уступив в серии пенальти Италии.

«Судья — настоящий кошмар. Мы играли лучше». Реакция английских СМИ на вылет сборной с ЧМ «Судья — настоящий кошмар. Мы играли лучше». Реакция английских СМИ на вылет сборной с ЧМ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022