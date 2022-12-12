Кейна учили бить выше перекладины. Смешное видео стало страшным пророчеством для Англии

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн не забил важнейший пенальти в матче 1/4 финала чемпионата мира с командой Франции (1:2). Сначала 29-летний форвард подошёл к 11-метровой точке на 54-й минуте – и всё закончилось для него успешно. Но на 84-й минуте Кейну снова пришлось бить пенальти – и он пробил сильно выше ворот своего одноклубника Уго Льориса.

Неудача Кейна быстро стала поводом для шуток французских болельщиков, а английские фанаты припомнили футболисту юмористический ролик из 2018 года.

В рамках рекламной кампании четыре года назад Кейн снялся в ролике с легендарным английским регбистом Джонни Уилкинсоном. В нём чемпион мира по регби 2003 года рассказывает футболисту, как нужно бить по мячу, чтобы «выиграть золото». В пародии Кейн точно пробивает пенальти в нижний угол ворот, после чего Уилкинсон говорит ему: «Нет, ты совершил ошибку. Давай я покажу, как надо». Дальше регбист запускает мяч сильно выше перекладины, за что по правилам регби начисляется три очка.

«Ты ударил на милю выше ворот», – удивлённо ответил Кейн. – «Да, но именно так я и выиграл Кубок мира с Англией», – заявил Уилкинсон. После этого футболист повторил сильный удар регбиста, за что заслужил от него похвалу.

В итоге французские болельщики в соцсетях шутят и благодарят Уилкинсона за то, что он научил бить Кейна выше ворот. Самому же Кейну после матча было не до шуток.

Гарри Кейн капитан сборной Англии «Я не могу обвинять себя в том, что плохо подготовился. Просто я не попал по мячу так, как хотел. Я должен принять эту ситуацию. Конечно, это больно, потому что мы верили в то, что добьёмся нужного результата».

Позже футболист ещё раз отреагировал на итоги встречи: «Абсолютно опустошён. Мы сделали всё возможное, и всё свелось к маленькой детали, за которую я несу ответственность. От этого не спрячешься, это причиняет боль. Потребуется некоторое время, чтобы залечить эти раны, но это часть спорта».

Англичане после матча с Францией Фото: Julian Finney/Getty Images

Вряд ли стоит ругать Кейна за неумение исполнять пенальти — он забил 84% 11-метровых ударов за карьеру (58 из 69) — отличный показатель. К тому же первую попытку англичанин в матче с Францией реализовал уверенно, пустив мяч точно верхом. Вероятно, в очередной раз подействовало главное проклятие сборной Англии, связанное с пенальти: они часто вылетают с крупных турниров после серии 11-метровых (примеры: ЧМ-1990, Евро-1996, ЧМ-1998, Евро-2004, ЧМ-2006). А в 2021 году и вовсе упустили титул чемпионов Европы, в финале на домашнем «Уэмбли» уступив в серии пенальти Италии.