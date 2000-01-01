Не Роналду и не Пепе. Кто самый возрастной автор гола в истории ЧМ?

Мартин Палермо (Аргентина) — 36 лет 7 месяцев 15 дней

Карьера этого выдающегося бомбардира, почти не игравшего в Европе, клонилась к закату. На ЧМ-2010 Палермо вышел на замену в матче с Грецией (2:0) и забил в первом же своём матче на чемпионатах мира.