Не Роналду и не Пепе. Кто самый возрастной автор гола в истории ЧМ?

Самые возрастные авторы голов в истории ЧМ
А один игрок может улучшить свой рекорд в ближайшее время!
Мирослав Клозе (Германия) — 36 лет 29 дней
Рекордный 16-й гол на ЧМ Клозе забил в том самом погроме бразильцев (7:1) в полуфинале ЧМ-2014.
Том Финни (Англия) — 36 лет 2 месяца 3 дня
Отметился в воротах, которые защищал сам Лев Яшин. Англия и СССР сыграли вничью на ЧМ-1958.
Оливье Жиру (Франция) — 36 лет 2 месяца 10 дней
Единственный футболист в этом списке, который может улучшить своё достижение в ближайшие дни.
Жорж Брежи (Швейцария) — 36 лет 5 месяцев 1 день
Пожалуй, наименее известный футболист в этом списке. Выступал за «Сьон», «Янг Бойз» и «Лозанну». Отличился в ничейной игре с США (1:1) на ЧМ-1994.
Мартин Палермо (Аргентина) — 36 лет 7 месяцев 15 дней
Карьера этого выдающегося бомбардира, почти не игравшего в Европе, клонилась к закату. На ЧМ-2010 Палермо вышел на замену в матче с Грецией (2:0) и забил в первом же своём матче на чемпионатах мира.
Обдулио Варела (Уругвай) — 36 лет 9 месяцев 6 дней
Легендарный капитан Уругвая на победном ЧМ-1950 приехал и на турнир в Швейцарию четыре года спустя – и даже отличился в четвертьфинале с Англией (4:2).
Фелипе Балой (Панама) — 37 лет 4 месяца
Этот мужчина стал самым возрастным голеадором ЧМ-2018 в России, забив англичанам. Однако Панаме это не помогло — 1:6.
Куаутемок Бланко (Мексика) — 37 лет 5 месяцев
Помните, как он зажимал мяч между ног и прыгал? Мексиканец, использовавший этот нестандартный финт, забил французам в победном матче (2:0) на ЧМ-2010.
Гуннар Грен (Швеция) — 37 лет 7 месяцев 24 дня
Именно его рекорд побил впоследствии Роже Милла. Легендарный форвард «Гётеборга» и «Милана» забил в победном полуфинале ЧМ-1958 с немцами (3:1).
Криштиану Роналду (Португалия) — 37 лет 9 месяцев 19 дней
Отличился в игре с Ганой (3:2) 24 ноября. Однако самым возрастным португальцем в этом списке является не Роналду, а…
Пепе (Португалия) — 39 лет 9 месяцев 10 дней
Поучаствовал в разгроме сборной Швейцарии (6:1) в 1/8 финала.
Роже Милла (Камерун) — 42 года 1 месяц 8 дней
Забил сборной России в проигранном матче (1:6) на ЧМ-1994. Рекорд легендарного камерунца вряд ли кто-то побьёт в обозримом будущем.
Не Роналду и не Пепе. Кто самый возрастной автор гола в истории ЧМ?
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