Суперкомпьютер верит в лёгкий проход Месси в финал ЧМ-2022! Но в прошлый раз он ошибся

13 декабря состоится первый полуфинальный матч чемпионата мира в Катаре. Сборная Аргентины во главе с Лионелем Месси сыграет с командой Хорватии. Суперкомпьютер компании Five Thirty Eight предсказал победителя противостояния. За основу вычислительная машина берёт так называемый Soccer Power Index, который отражает силу команд в атаке и обороне.

Аргентина — Хорватия

В четвертьфинале сборная Аргентины в драматичном матче обыграла команду Нидерландов. После голов Науэля Молины и Лионеля Месси (с пенальти) южноамериканцы повели 2:0, однако дубль вышедшего на замену Ваута Вегорста, забившего спасительный мяч на 90+11-й минуте, перевёл встречу в дополнительное время. В нём командам отличиться не удалось, а в серии пенальти точнее оказались аргентинцы — 4:3. Не менее драматичной была встреча с участием хорватов, которые сенсационно обыграли бразильцев. Счёт открыл Неймар — это случилось в конце первого тайма дополнительного времени, однако на 117-й минуте отличился Бруно Петкович, которому ассистировал Мислав Оршич. В серии 11-метровых ударов Доминик Ливакович дважды спас свою команду — Хорватия победила 4:2. По мнению суперкомпьютера, у Аргентины больше шансов на проход в финал — 64% против 36%.

Лионель Месси в матче Аргентина — Нидерланды Фото: Julian Finney/Getty Images

Предыстория

Аргентина и Хорватия дважды играли друг с другом на чемпионатах мира. В 1998 году в группе сильнее оказались аргентинцы (1:0), а в 2018 году победили хорваты (3:0) — также в группе. Сборная Аргентины четырежды играла в 1/2 финала ЧМ — и во всех случаях добивалась победы. В 1930 году оказались повержены США (6:1), в 1986-м — Бельгия (2:0), в 1990-м — Италия (1:1, 4:3 пен.), в 2014-м — Нидерланды (0:0, 4:2 пен.). Что касается Хорватии, то для неё это будет третий полуфинал ЧМ. В 1998 году балканская сборная проиграла Франции (1:2), а в 2018-м одолела Англию (2:1, д. в.).

Сбылись ли предыдущие прогнозы?

Напомним, суперкомпьютер правильно определил лишь одного победителя четвертьфинальных пар, а именно Аргентину, обыгравшую Нидерланды. Машина ошиблась с прогнозами на матчи Хорватия — Бразилия, Англия — Франция и Марокко — Португалия. Однако до этого система верно предсказала исходы семи из восьми матчей 1/8 финала ЧМ: Нидерланды — США, Аргентина — Австралия, Япония — Хорватия, Бразилия — Южная Корея, Англия — Сенегал, Франция — Польша и Португалия — Швейцария. Суперкомпьютер ошибся лишь с прогнозом на матч Марокко — Испания.

Полуфинал чемпионата мира 2022 года по футболу в Катаре 13 декабря

Время начала матча — московское. Следить за всеми событиями встречи можно на «Чемпионате».