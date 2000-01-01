Перед полуфиналами ЧМ заменили мяч! Что в нём нового и чем играли на других турнирах?

Бразилия, 2014 год — Brazuca

Этот снаряд был украшен лентами трёх оттенков, символизирующих браслеты желаний, которые носят в Бразилии. Согласно легенде, браслет нужно обернуть вокруг запястья и завязать на три узелка, загадывая желание на каждый из них. Когда браслет порвётся и сам упадёт с руки, считается, что загаданные желания начнут сбываться.