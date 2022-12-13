Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Аргентина — Хорватия, полуфинал ЧМ-2022: прямая онлайн трансляция, где смотреть онлайн матч 1/2 финала, 13 декабря 2022

Месси — в двух шагах от победы на ЧМ-2022. Справится ли он с неуступчивыми хорватами? LIVE
Олег Лысенко Михаил Рождественский
,
Аргентина — Хорватия. LIVE
Комментарии
Четыре года назад европейцы уничтожили соперника на мундиале в России.

Привет, друзья! Два выходных дня на чемпионате мира в Катаре пролетели незаметно, и теперь пришла очередь первого полуфинала.

Сегодня, 13 декабря, сборная Аргентины встретится с командой Хорватии. Обе сборные на предыдущей стадии били пенальти и отправляли соперников домой. Аргентинцы упустили преимущество в два мяча в концовке основного времени встречи с Нидерландами, а потом их затащил вратарь Эмилиано Мартинес — 2:2 (пен. 4:3).

Хорватия ушла от поражения благодаря голу на последних минутах дополнительного времени, а в серии пенальти снова проявил себя вратарь Доминик Ливакович — 1:1 (пен. 4:2).

Матч Аргентина — Хорватия начнётся в 22:00 мск. На прошлом чемпионате мира команды встречались в группе, и тогда хорваты разгромили соперника со счётом 3:0. Южноамериканцы не играли в финале с 2014 года, а европейцы были там на прошлом чемпионате мира. Присоединяйтесь к нашему онлайну!

Букмекеры ставят на Аргентину Кто станет первым финалистом ЧМ-2022? Опрос Где смотреть матч Аргентина — Хорватия
Live Олег Лысенко

Букмекеры ставят на Аргентину

Несколько показательных котировок от букмекеров.

  • Основное время: победа Аргентины — 1,95, ничья — 3,30, победа Хорватии — 4,80.
  • Проход в финал: Аргентина — 1,44, Хорватия — 2,90.
  • Голы: Аргентина забьёт — 1,27, Хорватия забьёт — 1,75.
  • Первый гол: Месси — 4,60, Альварес — 6,50, Мартинес — 7,00, Крамарич — 9,00, Ливая — 11,00.
  • В матче будет пенальти или удаление: 2,25.
  • Победитель определится: в основное время — 1,33, в доп. время — 5,80, по пенальти — 5,00.
12:30 Олег Лысенко

Наш обозреватель Дмитрий Зимин в преддверии полуфинала порассуждал о двух главных Лионелях аргентинского футбола. Почитайте.

Тренер Аргентины уговорил Месси вернуться в сборную. Теперь их отношения — просто мечта Тренер Аргентины уговорил Месси вернуться в сборную. Теперь их отношения — просто мечта
12:27 Олег Лысенко

Кто станет первым финалистом ЧМ-2022? Опрос

На кого сегодня поставите?

12:26 Олег Лысенко

Где смотреть матч Аргентина — Хорватия

Прямая трансляция полуфинального матча ЧМ-2022 Аргентина — Хорватия запланирована на федеральном канале «Матч ТВ». Начало — в 21:45 мск.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022