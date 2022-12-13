Месси — в двух шагах от победы на ЧМ-2022. Справится ли он с неуступчивыми хорватами? LIVE

Привет, друзья! Два выходных дня на чемпионате мира в Катаре пролетели незаметно, и теперь пришла очередь первого полуфинала.
Сегодня, 13 декабря, сборная Аргентины встретится с командой Хорватии. Обе сборные на предыдущей стадии били пенальти и отправляли соперников домой. Аргентинцы упустили преимущество в два мяча в концовке основного времени встречи с Нидерландами, а потом их затащил вратарь Эмилиано Мартинес — 2:2 (пен. 4:3).
Хорватия ушла от поражения благодаря голу на последних минутах дополнительного времени, а в серии пенальти снова проявил себя вратарь Доминик Ливакович — 1:1 (пен. 4:2).
Матч Аргентина — Хорватия начнётся в 22:00 мск. На прошлом чемпионате мира команды встречались в группе, и тогда хорваты разгромили соперника со счётом 3:0. Южноамериканцы не играли в финале с 2014 года, а европейцы были там на прошлом чемпионате мира. Присоединяйтесь к нашему онлайну!
Букмекеры ставят на Аргентину
Несколько показательных котировок от букмекеров.
- Основное время: победа Аргентины — 1,95, ничья — 3,30, победа Хорватии — 4,80.
- Проход в финал: Аргентина — 1,44, Хорватия — 2,90.
- Голы: Аргентина забьёт — 1,27, Хорватия забьёт — 1,75.
- Первый гол: Месси — 4,60, Альварес — 6,50, Мартинес — 7,00, Крамарич — 9,00, Ливая — 11,00.
- В матче будет пенальти или удаление: 2,25.
- Победитель определится: в основное время — 1,33, в доп. время — 5,80, по пенальти — 5,00.
Наш обозреватель Дмитрий Зимин в преддверии полуфинала порассуждал о двух главных Лионелях аргентинского футбола. Почитайте.
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Где смотреть матч Аргентина — Хорватия
Прямая трансляция полуфинального матча ЧМ-2022 Аргентина — Хорватия запланирована на федеральном канале «Матч ТВ». Начало — в 21:45 мск.
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