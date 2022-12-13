Вратари Аргентины и Хорватии гениальны при пенальти. Но лишь один из них бесит соперников

Сегодня, 13 декабря, Аргентина сыграет с Хорватией в полуфинале чемпионата мира в Катаре. Обе сборные добрались до этой стадии, одолев в четвертьфинале соперника в серии пенальти. Для Хорватии это была вторая «лотерея» на чемпионате мира – в серии 11-метровых в 1/8 финала команда Златко Далича обыграла Японию. Главными героями во всех сериях становились вратари – Доминик Ливакович (Хорватия) и Эмилиано Мартинес (Аргентина). Теперь они сыграют друг против друга. Рассказываем, чего ждать, если в матче Аргентина – Хорватия будет серия пенальти.

Как действуют Ливакович и Мартинес в серии пенальти

У Доминика Ливаковича и Эмилиано Мартинеса разный подход к серии пенальти. Вратарь сборной Хорватии старается любой ценой избежать конфронтации с бьющим, чтобы сосредоточиться на поставленной задаче, не двигаться и быть «как можно больше», пытаясь запугать соперника. Во время пенальти Ливакович старается быть неподвижным. Он до последнего перед ударом находится на линии ворот и не облегчает задачу бьющему, ныряя в угол раньше времени.

Доминик Ливакович Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Что касается Мартинеса, то тот применяет один из самых агрессивных и разрушительных подходов. Его цель – оказать как можно большее давление на бьющего и вызвать у него момент колебания или сомнения во время удара. Как показал матч с Нидерландами, это у Эмилиано получилось: перед пенальти Стивена Бергёйса он долго держал мяч в руках. Потом откинул его и начал что-то кричать сопернику, видимо, пытаясь надавить на голландца. И получилось – тот не реализовал пенальти. Потом кипер попробовал провернуть этот трюк с Тёном Копмейнерсом, но уже не прокатило.

Любопытно, что у обоих вратарей очень крутая статистика взятых пенальти по карьере (без учёта серий пенальти): 35% у Мартинеса (14 из 40) и 30% у Ливаковича (10 из 33). Но у Мартинеса есть опыт победной серии пенальти на большом турнире – Кубке Америке. Ливакович же вытаскивал серию пенальти для загребского «Динамо» в отборочном матче ЛЧ.

Куда прыгали Ливакович и Мартинес в серии пенальти

По воротам Доминика Ливаковича нанесли восемь ударов с «точки» (по четыре с Японией и Бразилией). На счету хорвата четыре отражённых пенальти, три пропущенных + промах Маркиньоса (штанга). В матче с Японией вратарь трижды прыгнул в правый от себя угол (взял два удара и один пропустил) и один раз – в левый (взял удар). В игре с Бразилией Ливакович один раз «нырнул» вправо (пропустил) и трижды – влево (взял, пропустил, попадание в штангу Маркиньоса).

Эмилиано Мартинес Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Голландцы нанесли пять ударов в серии пенальти с Аргентиной. Мартинес взял два первых выстрела (сначала прыгнул в правый угол, затем — в левый), а потом пропустил три мяча (однажды остался на месте и дважды упал влево).

Каковы Хорватия и Аргентина в серии пенальти. Кто может пробить сегодня?

На этом чемпионате мира у сборной Хорватии больше опыта в серии пенальти. Команда Златко Далича нанесла восемь ударов и забила семь голов. Япония пропустила от Николы Влашича, Марсело Брозовича и Марио Пашалича (промахнулся Марко Ливайя), а Бразилия — от Николы Влашича, Ловро Майера, Луки Модрича и Мислава Оршича. В случае послематчевых пенальти с Аргентиной у Хорватии могут пробить всё те же Влашич, Модрич и Майер – они, в отличие от других, часто исполняют 11-метровые в клубах.

Никола Влашич после забитого пенальти Фото: Alex Pantling/Getty Images

Аргентина забила Нидерландам четыре из пяти послематчевых пенальти. Реализовали – Лионель Месси, Леандро Паредес, Гонсало Монтьель, Лаутаро Мартинес, промахнулся – Энцо Фернандес. Скорее всего, если матч Аргентина – Хорватия дойдёт до серии пенальти, то у южноамериканской сборной отправятся исполнять удары Месси, Паредес и Мартинес. Они забили не только Нидерландам, но и летом 2021 года Колумбии в полуфинале Кубка Америки. Кроме них, пробить с 11 метров, возможно, отправится Алексис Мак Аллистер – он был точен в пяти из шести попыток за «Брайтон» за последний год.

На кого ставите в случае серии пенальти: на Аргентина или Хорватию?