«Я мыл посуду, разносил меню». Удивительная судьба капитана сборной Марокко

Благодаря феноменальному успеху сборной Марокко в Катаре мир открыл для себя множество интереснейших и явно недооценённых в футболе персонажей. У такой команды и капитан должен быть особенный. Такой и есть.

История Ромена Сеса более всего напоминает сюжет вдохновляющей сказки. Какой-нибудь «Золушки» на арабский лад. Он тоже пробился наверх с самых низов и тоже знает, что такое тяжёлый физический труд и высокомерие окружающих. Ещё несколько лет назад Сес болтался по вторым лигам, а сегодня выведет партнёров на полуфинал Кубка мира. Против действующих чемпионов. Страны, в которой сам родился и вырос. Ну разве не чудо?

Коммуну Бур-де-Пеаж отделяют от Парижа полтысячи километров. Провинция, как она есть. Большая деревня на 10 тысяч человек. Для старта карьеры — не самое подходящее место. Даже по меркам Франции, где социальные лифты работают получше, чем в России. Тем более — в отношении мигрантов.

Родители Ромена — марокканец и француженка — тянули на себе небольшой ресторанчик. Когда старший сын вырос, стали его приобщать к делу. Футбол долгое время был для парня любимым занятием, но не источником приличного дохода. Какие могут быть зарплаты в пятом дивизионе Франции, КФК по-нашему? Чтобы сводить концы с концами, Сес подрабатывал в свободное от тренировок и игр время.

Ромен Сес капитан сборной Марокко «Я получал € 500, но эти деньги едва покрывали расходы на бензин. Поэтому помогал в ресторане отцу. Мне позволялось мыть посуду и разносить меню. Он платил немного, но для меня было важно увидеть и узнать работу. Я занимался этим пару лет. Иногда возвращался с тренировки и оставался нянчиться с братом, которому было всего пять лет. Родители вечером уходили в ресторан и работали до утра. Я видел, как тяжело им приходилось. Мне повезло с футболом — ведь теперь я делаю то, что мне нравится».

Свой первый профессиональный контракт будущий капитан сборной Марокко заключил в 21 год. Килиан Мбаппе, против которого ему предстоит сыграть, к этому возрасту уже был чемпионом мира. Но для Ромена переход из «Валанса» в «Клермон» уже был огромным скачком в карьере — из пятого дивизиона во второй! Из любителей в профи. Но даже тогда ничего не предвещало крутых гонораров, а тем более — известности.



Из первых семи сезонов в профи шесть Ромен отбегал во вторых дивизионах. Четыре — за французские «Клермон» и «Гавр», два — за английский «Вулверхэмптон». С Лигой 1 Сес познакомился в «Анже» в 25 лет. Это был первый и единственный его год в элитном французском футболе. Летом 2016-го он заключил контракт с «Вулверхэмптоном» и отправился исследовать британское футбольное «подземелье».

Ромен Сес Фото: Clive Mason/Getty Images

Знакомство началось со скандала. В первом же матче в Англии на марокканского новичка наехал Джонджо Шелви — здоровенный лысый парень из «Ньюкасла». Самое смешное, что Ромен даже не понял смысла сказанного. Но англичанина это не спасло от наказания. По итогам разбирательства Шелви влепили пять матчей бана и £ 100 тысяч штрафа.



«В своей первой игре я получил несколько плохих слов от соперника о моей этнической принадлежности и религии, — вспоминал инцидент Сес. — Проблема заключалась в том, что мой базовый английский не позволял понять, что он сказал. Я не знал, что случилось. Товарищи по команде после матча объяснили».

В мае 2018-го «Вулверхэмптон» поднялся в АПЛ, и Сес — вместе с ним. Дебют в Премьер-лиге вышел во всех отношениях приятнее: Ромен вышел на замену на «Олд Траффорд», а его команда разделила очки с «МЮ» (1:1). По итогам сезона «Вулверхэмптон» занял высшее (седьмое) место с 1980 года и во второй раз пробился в еврокубки.



В Лиге Европы «волки» Нуну Эшпириту так вошли во вкус, что задержались на целых 17 (!) матчей, аж до четвертьфинала. Уступили только будущему победителю, «Севилье», и лишь в одном матче (из-за пандемии ковида УЕФА сократил плей-офф вдвое).

Ромен Сес (на носилках) Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

На подходе к тридцатнику карьера Ромена наконец пошла в гору: он заиграл в сильнейшей лиге планеты, отлично зарекомендовал себя в Европе (14 игр, 1 гол) и удостоился повышения в сборной Марокко. Так-то он вызывался в неё и раньше, но только в 2019-м получил капитанскую повязку. И с тех пор носит её постоянно — если в состоянии выходить на поле.



В Катаре Ромен, уже футболист «Бешикташа», целиком отработал все четыре первых матча — максимум возможного времени в группе и два игровых часа против Испании в 1/8 финала. Забил победный гол Бельгии. Только против Португалии не доиграл до конца — не смог. На второй тайм Сес вышел с тейпом на левом бедре, но уже через 10 минут после возобновления игры упал на газон и не смог самостоятельно подняться — унесли на носилках.



На Францию он наверняка выйдет в любом состоянии, хоть через боль, хоть на уколах. Для него это главный матч в жизни, что бы ни было после.

Ромен Сес капитан сборной Марокко «Мой менталитет — драться всегда. Даже когда тяжело, нужно бороться. Я никогда не был в академиях и только в 21 год подписал первый контракт. Я знаю, как важна работа. Даже когда в школе учителя говорили: «Выбросьте футбол из головы», я никогда не забывал о своих целях. Вот почему я здесь».

Эти слова Сес произнёс в 2019 году, но мог бы их в точности повторить и сейчас, в 2022-м. На Кубке мира в Катаре Ромен и его товарищи переживают самое восхитительное время в карьере. Они уже вошли в историю как первая африканская сборная в четвёрке лучших команд планеты. У них гарантированно останется ещё один матч на ЧМ после Франции. Если это будет главный финал, Чёрный континент окончательно сойдёт с ума от счастья. И как минимум одна семья во французском Бур-де-Пеаж.