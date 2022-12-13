Гуляем по двум главным стадионам ЧМ-2022 с 3D-визуализацией! Какой из них красивее?

Чемпионат мира подходит к концу – пять из восьми стадионов уже приняли свои последние матчи. Остались только три арены, где пройдут два полуфинала, матч за третье место и финал. О главных из них – «Эль-Байте» и «Лусаиле» – мы сейчас подробно и расскажем. И покажем.

«Эль-Байт»

Вместимость: 68 895 (после ЧМ – 32 000)

Город: Эль-Хаур

Матчи ЧМ-2022 на стадионе:

Катар – Эквадор;

Марокко – Хорватия;

Англия – США;

Испания – Германия;

Нидерланды – Катар;

Коста-Рика – Германия;

1/8 финала: Англия – Сенегал;

1/4 финала: Англия – Франция;

полуфинал: Марокко – Франция.

Вторая по значимости арена чемпионата мира. «Эль-Байт» — самый далеко удалённый стадион чемпионата мира. Путь из центра Дохи до него занимает около часа езды. Именно «Эль-Байт» принял матч открытия турнира, а также на нём пройдёт один из полуфиналов. На время чемпионата мира вместимость стадиона составляет 68 895 зрителей. Позже она сократится до 32 000.

«Эль-Байт» расположен в городе Эль-Хаур. Он был построен специально к чемпионату мира — открыт в ноябре 2021 года. Сооружение выполнено в виде «байт аль шаар», шатра, который на протяжении веков использовался кочевыми племенами Катара. С точки зрения внешнего вида это точно самый красивый и выделяющийся стадион в стране.



Если хотите, по стадиону можно буквально «прогуляться» благодаря визуализации от 2ГИС.

По дизайну арена похожа на развевающееся на ветру полотно. Внутри стадиона действительно создаётся ощущение, что ты находишься в бедуинском шатре.

После турнира стадион будет перепрофилирован. В нём будут расположены пятизвёздочный отель, тренажёрный зал и торговый центр. Рядом со стадионом откроется филиал Aspetar — ведущего учреждения спортивной медицины Катара.

«Лусаил»

Вместимость: 88 996 (после ЧМ – 20 000)

Город: Лусаил

Матчи на стадионе:

Аргентина – Саудовская Аравия;

Бразилия – Сербия;

Аргентина – Мексика;

Португалия – Уругвай;

Саудовская Аравия – Мексика;

Камерун – Бразилия;

1/8 финала: Португалия – Швейцария;

1/4 финала: Нидерланды – Аргентина;

полуфинал: Аргентина – Хорватия;

финал.

Самая большая арена чемпионата мира и однозначно одна из самых красивых. «Лусаил» расположили в одноимённом городе, который в 25 км от Дохи с нуля построили к чемпионату мира. Планируется, что к 2030 году его население возрастёт до 450 тысяч человек, пока же там живёт ровно наполовину меньше, а ещё 200 тысяч человек регулярно ездят туда на работу.

Город поделён на 19 различных районов, каждый из которых предназначен для чего-то определённого: например, развлечений и гольфа. Под стадион тоже есть свой отдельный квартал – с магазинами и кафе поблизости. «Лусаил» – главный венец этого города. По своей форме он напоминает огромную золотую чашу, дизайн которой вдохновлён игрой света и тени традиционных катарских светильников. Фасад выполнен в стиле декоративных мотивов, характерных для золотого века арабского искусства.



Когда оказываешься внутри этой чаши, невольно захватывает дыхание от масштабности. Если ты сидишь на нижнем ярусе, то кажется, будто сам участвуешь в игре, слушаешь указания Месси или его недовольство твоими действиями – настолько близко трибуны соприкасаются с полем. Если стоишь чуть выше за воротами, то перед тобой открывается целый спектр чувств: от осознания мощности до ощущения себя маленьким человеком – настолько там высоко и «просторно». При этом, несмотря на это, поле отлично видно – можно отлично просмотреть всю тактическую схему, которую выбрали оба тренера на матч.



По «Лусаилу» «гуляем» здесь.

Рядом со стадионом – аллея с ресторанами, кафе и торговым центром, где многие болельщики базируются перед матчем. Посмотреть окрестности арены можно на карте 2ГИС, где также есть 3D-визуализация «Лусаила».



После чемпионата мира вместимость стадиона сократят с 88 тысяч до 20 тысяч, а саму арену переформатируют в объект гражданской инфраструктуры: там появятся школа, торговый центр и кафе.