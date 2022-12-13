Гуляем по двум главным стадионам ЧМ-2022 с 3D-визуализацией! Какой из них красивее?

Чемпионат мира подходит к концу – пять из восьми стадионов уже приняли свои последние матчи. Остались только три арены, где пройдут два полуфинала, матч за третье место и финал. О главных из них – «Эль-Байте» и «Лусаиле» – мы сейчас подробно и расскажем. И покажем.
«Эль-Байт»
Вместимость: 68 895 (после ЧМ – 32 000)
Город: Эль-Хаур
Матчи ЧМ-2022 на стадионе:
- Катар – Эквадор;
- Марокко – Хорватия;
- Англия – США;
- Испания – Германия;
- Нидерланды – Катар;
- Коста-Рика – Германия;
- 1/8 финала: Англия – Сенегал;
- 1/4 финала: Англия – Франция;
- полуфинал: Марокко – Франция.
Вторая по значимости арена чемпионата мира. «Эль-Байт» — самый далеко удалённый стадион чемпионата мира. Путь из центра Дохи до него занимает около часа езды. Именно «Эль-Байт» принял матч открытия турнира, а также на нём пройдёт один из полуфиналов. На время чемпионата мира вместимость стадиона составляет 68 895 зрителей. Позже она сократится до 32 000.
«Эль-Байт» расположен в городе Эль-Хаур. Он был построен специально к чемпионату мира — открыт в ноябре 2021 года. Сооружение выполнено в виде «байт аль шаар», шатра, который на протяжении веков использовался кочевыми племенами Катара. С точки зрения внешнего вида это точно самый красивый и выделяющийся стадион в стране.
Если хотите, по стадиону можно буквально «прогуляться» благодаря визуализации от 2ГИС.
По дизайну арена похожа на развевающееся на ветру полотно. Внутри стадиона действительно создаётся ощущение, что ты находишься в бедуинском шатре.
После турнира стадион будет перепрофилирован. В нём будут расположены пятизвёздочный отель, тренажёрный зал и торговый центр. Рядом со стадионом откроется филиал Aspetar — ведущего учреждения спортивной медицины Катара.
«Лусаил»
Вместимость: 88 996 (после ЧМ – 20 000)
Город: Лусаил
Матчи на стадионе:
- Аргентина – Саудовская Аравия;
- Бразилия – Сербия;
- Аргентина – Мексика;
- Португалия – Уругвай;
- Саудовская Аравия – Мексика;
- Камерун – Бразилия;
- 1/8 финала: Португалия – Швейцария;
- 1/4 финала: Нидерланды – Аргентина;
- полуфинал: Аргентина – Хорватия;
- финал.
Самая большая арена чемпионата мира и однозначно одна из самых красивых. «Лусаил» расположили в одноимённом городе, который в 25 км от Дохи с нуля построили к чемпионату мира. Планируется, что к 2030 году его население возрастёт до 450 тысяч человек, пока же там живёт ровно наполовину меньше, а ещё 200 тысяч человек регулярно ездят туда на работу.
Город поделён на 19 различных районов, каждый из которых предназначен для чего-то определённого: например, развлечений и гольфа. Под стадион тоже есть свой отдельный квартал – с магазинами и кафе поблизости. «Лусаил» – главный венец этого города. По своей форме он напоминает огромную золотую чашу, дизайн которой вдохновлён игрой света и тени традиционных катарских светильников. Фасад выполнен в стиле декоративных мотивов, характерных для золотого века арабского искусства.
Когда оказываешься внутри этой чаши, невольно захватывает дыхание от масштабности. Если ты сидишь на нижнем ярусе, то кажется, будто сам участвуешь в игре, слушаешь указания Месси или его недовольство твоими действиями – настолько близко трибуны соприкасаются с полем. Если стоишь чуть выше за воротами, то перед тобой открывается целый спектр чувств: от осознания мощности до ощущения себя маленьким человеком – настолько там высоко и «просторно». При этом, несмотря на это, поле отлично видно – можно отлично просмотреть всю тактическую схему, которую выбрали оба тренера на матч.
По «Лусаилу» «гуляем» здесь.
Рядом со стадионом – аллея с ресторанами, кафе и торговым центром, где многие болельщики базируются перед матчем. Посмотреть окрестности арены можно на карте 2ГИС, где также есть 3D-визуализация «Лусаила».
После чемпионата мира вместимость стадиона сократят с 88 тысяч до 20 тысяч, а саму арену переформатируют в объект гражданской инфраструктуры: там появятся школа, торговый центр и кафе.
- 13 декабря 2022
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