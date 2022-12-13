Худший бизнес-план на ЧМ. Предприниматель нелепо прокололся из-за веры в Англию

Сборная Англии завершила выступление на чемпионате мира в Катаре. Команда Гарета Саутгейта добралась до четвертьфинала, но там уступила Франции (1:2). В концовке встречи у англичан была возможность во второй раз в матче сравнять счёт, но нападающий Гарри Кейн не реализовал пенальти. Капитан сборной Англии пробил выше ворот, чем очень сильно обрадовал соперника.

А ещё Кейн огорчил одну британскую компанию. Её управляющий, бизнесмен Карл Бакстер, закупил 18 тысяч футболок с надписью «Англия — чемпион мира 2022 года. Футбол наконец-то вернулся домой». Изначально Бакстер хотел продавать их по £ 29,99 за одну штуку, то есть рассчитывал на выручку в размере £ 539 820. Но сборная Англии уже точно не станет чемпионом мира, а бизнесмен не получит таких денег.

Так выглядят чемпионские футболки сборной Англии Фото: Eslshirts

Сейчас Бакстер заметно сократил цену на футболки — теперь их можно купить за £ 9,99. Даже если Карл продаст все майки (здесь есть огромные сомнения), то выручка составит £ 179 820, что на £ 360 тысяч меньше изначально планируемой суммы. На деле же эта цифра (речь о финансовых потерях) будет гораздо выше.

«Я очень расстроен, что Англия вылетела с чемпионата мира, — гласит текст заявления Бакстера. — Меня впечатлила игра команды на турнире. Я был уверен, что англичане одержат итоговую победу на ЧМ-2022. Когда поставщик предложил продать майки, я не мог сказать нет. У меня 18 тысяч футболок, на которых написано, что Англия выиграла чемпионат мира. Не знаю, что теперь делать.

Хочу обратиться к болельщикам с просьбой купить одну из футболок, чтобы сохранить её как часть истории. Она послужит напоминанием о том, как хорошо наша команда выступала на протяжении всего турнира. Да, они не выиграли чемпионат мира, но в моих глазах стали победителями».

Что же, надеемся, что мистер Бакстер учтёт ошибки и в следующий раз закупит футболки уже после победы своей сборной на крупном турнире. Если, конечно, сама команда добьётся такого результата. А пока бизнесмену остаётся верить, что кто-то из болельщиков всё-таки купит «чемпионские» футболки.