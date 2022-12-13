Дважды подряд и даже чаще в финал чемпионата мира некоторые сборные выходили нередко. Но ремейк решающего матча случился лишь однажды.

Франция и Хорватия в шаге от крутого достижения на ЧМ! Такое было только раз в истории

13 декабря в Катаре состоится первый полуфинал чемпионата мира между Аргентиной и Хорватией, а 14 декабря во второй встрече 1/2 финала сыграют Франция и Марокко. Существует вероятность, что мы увидим полное повторение матча за золото ЧМ-2018. На самом деле, повторный выход одной и той же сборной в финал два и более раз – не такой уж и редкий случай. Ниже – список команд, которым удавалось подобное.

Италия (ЧМ-1934, ЧМ-1938)

Итальянцы стали вторыми чемпионами мира в истории, в домашнем финале-1934 в дополнительное время обыграв Чехословакию (2:1). Через четыре года на турнире во Франции они снова взяли титул, оказавшись сильнее Венгрии (4:2). Уже после трёх чемпионатов мира мы получили двукратного обладателя трофея. Также Италия побеждала на ЧМ-1982 и ЧМ-2006, а вот в 1970 и 1994 годах она выходила в финал, но оба раза уступила Бразилии (1:4 и 0:0, 2:3 пен. соответственно).

Бразилия (ЧМ-1958, ЧМ-1962; ЧМ-1994, ЧМ-1998, ЧМ-2002)

Бразильцам дважды удавались серии из повторных выходов в финал. Причём на рубеже веков южноамериканцы и вовсе трижды подряд играли в решающем матче. В 1958-м на чемпионате мира в Швеции блистал Пеле, он же оформил дубль в финале с хозяевами, встреча завершилась разгромной победой Бразилии (5:2). Через четыре года в решающей игре с Чехословакией, которая проходила в Сантьяго (Чили), бразильцы снова одержали уверенную победу (3:1). Пеле пропускал игру из-за травмы. Отметим, что на тот финал команды вывел советский судья Николай Латышев.

На второй заход бразильцы пошли в 1994-м. В драматичном финале чемпионата мира в США они обыграли Италию. В основное и дополнительное время голов забито не было, а в серии пенальти южноамериканцы оказались сильнее – 3:2. К слову, именно тогда Роберто Баджо совершил тот самый роковой промах с 11-метровой отметки.

Горе Роберто Баджо после незабитого пенальти в финале ЧМ-1994 с Бразилией Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Через четыре года Бразилия была разбита Францией в парижском финале (0:3). Команду во многом надломил приступ эпилепсии Роналдо накануне игры, форвард был главной атакующей силой. Бразилия тогда впервые с 1950 года уступила в решающем матче ЧМ, а французы в первый раз стали чемпионами мира.

Но уже в 2002 году бразильцы смогли выиграть пятый Кубок мира в истории. В решающей игре турнира, который впервые проходил в двух странах – Южной Корее и Японии – южноамериканцы уверенно разобрались с Германией (2:0). Роналдо был прекрасен (несмотря на весьма своеобразную причёску) — забил два мяча и принёс Бразилии титул.

Роналдо после гола в финальном матче ЧМ-2002 Фото: Alex Livesey/Getty Images

Нидерланды (ЧМ-1974, ЧМ-1978)

Сборная Нидерландов считается одной из главных неудачниц мундиалей: команда трижды выходила в финал чемпионата мира (ещё и в 2010-м), но неизменно проигрывала. В решающем матче с командой ФРГ в 1974 году, который проходил на домашнем для соперника «Олимпиаштадионе», нидерландцы вышли вперёд уже на второй минуте благодаря забитому Йоханом Нескенсом пенальти. Но Германия смогла одержать волевую победу, по голу ещё в первом тайме забили Пауль Брайтнер и Герд Мюллер. Легендарный нидерландский форвард Йохан Круифф в той игре отметился лишь жёлтой карточкой в конце первой 45-минутки.

Йохан Круифф на чемпионате мира 1974 года Фото: Peter Robinson/Getty Images

Через четыре года Нидерланды в финале встречались с Аргентиной. И снова матч на территории соперника – в Буэнос-Айресе. Команда великого австрийского тренера Эрнста Хаппеля показала характер: после мяча аргентинца Марио Кемпеса на 38-й минуте Дик Наннинга сравнял счёт в конце второго тайма. Но европейцам не хватило сил на дополнительное время: южноамериканцы смяли гостей, забили два мяча в дополнительное время и впервые стали чемпионами мира.

ФРГ (ЧМ-1982, ЧМ-1986, ЧМ-1990), Аргентина (ЧМ-1986, ЧМ-1990)

Финалы чемпионатов мира с участием ФРГ и Аргентины – пока что единственные, случавшиеся один за другим. А также это ещё один пример, когда сборная (ФРГ) трижды подряд играла в финалах ЧМ. Правда, первые две попытки оказались неудачными. В мадридском финале 1982 года западные немцы уступили Италии с Паоло Росси в атаке. Почти весь «Сантьяго Бернабеу» болел за итальянцев, которые громили ФРГ со счётом 3:0 к 81-й минуте. В концовке Брайтнер отыграл один мяч, но это уже никак не помогло.

В 1986 году ФРГ попала под главный индивидуальный перформанс в истории чемпионатов мира, его исполнил Диего Марадона. Аргентинский бог не замечал никого на своём пути, забивал рукой и проходил через всю сборную Англии, накручивал итальянцев и бельгийцев. В финале немцы всеми силами пытались закрыть Марадону, и им это даже отчасти удалось. Но свободой пользовались другие: по голу забили защитник Хосе Браун, а также хавбек Хорхе Бурручага и форвард Хорхе Вальдано. Немцы проснулись ко второй половине второго тайма: отличились Карл-Хайнц Румменигге и Руди Фёллер. Но этого не хватило, и ФРГ во второй раз подряд потерпела поражение в финале ЧМ.

Диего Марадона с Кубком мира после финального матча ЧМ-1986 Фото: Bongarts/Getty Images

В 1990 году немцы учли ошибки прошлого, и в ремейке финала сыграли по-другому: гораздо прагматичнее, не уделяя всё внимание одному Марадоне. Единственный мяч был забит с пенальти в конце второго тайма: 11-метровый на 85-й минуте реализовал Андреас Бреме, принёсший немцам третий титул в истории. Впервые чемпионом стала команда, забившая в финале только один гол, а соперник вообще не забил ни одного мяча.

Повторится ли состав участников финала ЧМ теперь? Смогут ли Франция и Хорватия устроить ремейк московского финала? Пишите в комментариях, какой финал ЧМ-2022 в Катаре вы бы хотели видеть!