Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Чемпионат мира 2022: кто выйдет в финал, Франция и Хорватия финал 2018, история

Франция и Хорватия в шаге от крутого достижения на ЧМ! Такое было только раз в истории
Никита Паглазов
Чемпионат мира 2022: кто выйдет в финал
Комментарии
Дважды подряд и даже чаще в финал чемпионата мира некоторые сборные выходили нередко. Но ремейк решающего матча случился лишь однажды.

13 декабря в Катаре состоится первый полуфинал чемпионата мира между Аргентиной и Хорватией, а 14 декабря во второй встрече 1/2 финала сыграют Франция и Марокко. Существует вероятность, что мы увидим полное повторение матча за золото ЧМ-2018. На самом деле, повторный выход одной и той же сборной в финал два и более раз – не такой уж и редкий случай. Ниже – список команд, которым удавалось подобное.

Лучшие полуфиналы в истории ЧМ. Бразилия и Германия зажигали чаще остальных Лучшие полуфиналы в истории ЧМ. Бразилия и Германия зажигали чаще остальных

Италия (ЧМ-1934, ЧМ-1938)

Итальянцы стали вторыми чемпионами мира в истории, в домашнем финале-1934 в дополнительное время обыграв Чехословакию (2:1). Через четыре года на турнире во Франции они снова взяли титул, оказавшись сильнее Венгрии (4:2). Уже после трёх чемпионатов мира мы получили двукратного обладателя трофея. Также Италия побеждала на ЧМ-1982 и ЧМ-2006, а вот в 1970 и 1994 годах она выходила в финал, но оба раза уступила Бразилии (1:4 и 0:0, 2:3 пен. соответственно).

Бразилия (ЧМ-1958, ЧМ-1962; ЧМ-1994, ЧМ-1998, ЧМ-2002)

Бразильцам дважды удавались серии из повторных выходов в финал. Причём на рубеже веков южноамериканцы и вовсе трижды подряд играли в решающем матче. В 1958-м на чемпионате мира в Швеции блистал Пеле, он же оформил дубль в финале с хозяевами, встреча завершилась разгромной победой Бразилии (5:2). Через четыре года в решающей игре с Чехословакией, которая проходила в Сантьяго (Чили), бразильцы снова одержали уверенную победу (3:1). Пеле пропускал игру из-за травмы. Отметим, что на тот финал команды вывел советский судья Николай Латышев.

«Он просто убил игру». Российский арбитр «задал жару» в плей-офф чемпионата мира — 2006 «Он просто убил игру». Российский арбитр «задал жару» в плей-офф чемпионата мира — 2006

На второй заход бразильцы пошли в 1994-м. В драматичном финале чемпионата мира в США они обыграли Италию. В основное и дополнительное время голов забито не было, а в серии пенальти южноамериканцы оказались сильнее – 3:2. К слову, именно тогда Роберто Баджо совершил тот самый роковой промах с 11-метровой отметки.

Горе Роберто Баджо после незабитого пенальти в финале ЧМ-1994 с Бразилией

Горе Роберто Баджо после незабитого пенальти в финале ЧМ-1994 с Бразилией

Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Через четыре года Бразилия была разбита Францией в парижском финале (0:3). Команду во многом надломил приступ эпилепсии Роналдо накануне игры, форвард был главной атакующей силой. Бразилия тогда впервые с 1950 года уступила в решающем матче ЧМ, а французы в первый раз стали чемпионами мира.

Но уже в 2002 году бразильцы смогли выиграть пятый Кубок мира в истории. В решающей игре турнира, который впервые проходил в двух странах – Южной Корее и Японии – южноамериканцы уверенно разобрались с Германией (2:0). Роналдо был прекрасен (несмотря на весьма своеобразную причёску) — забил два мяча и принёс Бразилии титул.

Лучшие причёски футболистов на чемпионатах мира. Барбершоп-рейтинг Лучшие причёски футболистов на чемпионатах мира. Барбершоп-рейтинг
Роналдо после гола в финальном матче ЧМ-2002

Роналдо после гола в финальном матче ЧМ-2002

Фото: Alex Livesey/Getty Images

Нидерланды (ЧМ-1974, ЧМ-1978)

Сборная Нидерландов считается одной из главных неудачниц мундиалей: команда трижды выходила в финал чемпионата мира (ещё и в 2010-м), но неизменно проигрывала. В решающем матче с командой ФРГ в 1974 году, который проходил на домашнем для соперника «Олимпиаштадионе», нидерландцы вышли вперёд уже на второй минуте благодаря забитому Йоханом Нескенсом пенальти. Но Германия смогла одержать волевую победу, по голу ещё в первом тайме забили Пауль Брайтнер и Герд Мюллер. Легендарный нидерландский форвард Йохан Круифф в той игре отметился лишь жёлтой карточкой в конце первой 45-минутки.

Йохан Круифф на чемпионате мира 1974 года

Йохан Круифф на чемпионате мира 1974 года

Фото: Peter Robinson/Getty Images

Через четыре года Нидерланды в финале встречались с Аргентиной. И снова матч на территории соперника – в Буэнос-Айресе. Команда великого австрийского тренера Эрнста Хаппеля показала характер: после мяча аргентинца Марио Кемпеса на 38-й минуте Дик Наннинга сравнял счёт в конце второго тайма. Но европейцам не хватило сил на дополнительное время: южноамериканцы смяли гостей, забили два мяча в дополнительное время и впервые стали чемпионами мира.

«Жёны висели на телефоне». Голландские футболисты попали в громкий секс-скандал на ЧМ-1974 «Жёны висели на телефоне». Голландские футболисты попали в громкий секс-скандал на ЧМ-1974

ФРГ (ЧМ-1982, ЧМ-1986, ЧМ-1990), Аргентина (ЧМ-1986, ЧМ-1990)

Финалы чемпионатов мира с участием ФРГ и Аргентины – пока что единственные, случавшиеся один за другим. А также это ещё один пример, когда сборная (ФРГ) трижды подряд играла в финалах ЧМ. Правда, первые две попытки оказались неудачными. В мадридском финале 1982 года западные немцы уступили Италии с Паоло Росси в атаке. Почти весь «Сантьяго Бернабеу» болел за итальянцев, которые громили ФРГ со счётом 3:0 к 81-й минуте. В концовке Брайтнер отыграл один мяч, но это уже никак не помогло.

В 1986 году ФРГ попала под главный индивидуальный перформанс в истории чемпионатов мира, его исполнил Диего Марадона. Аргентинский бог не замечал никого на своём пути, забивал рукой и проходил через всю сборную Англии, накручивал итальянцев и бельгийцев. В финале немцы всеми силами пытались закрыть Марадону, и им это даже отчасти удалось. Но свободой пользовались другие: по голу забили защитник Хосе Браун, а также хавбек Хорхе Бурручага и форвард Хорхе Вальдано. Немцы проснулись ко второй половине второго тайма: отличились Карл-Хайнц Румменигге и Руди Фёллер. Но этого не хватило, и ФРГ во второй раз подряд потерпела поражение в финале ЧМ.

«Наших ребят убивали, как пташек». Марадона изощрённо отомстил Англии «Наших ребят убивали, как пташек». Марадона изощрённо отомстил Англии
Диего Марадона с Кубком мира после финального матча ЧМ-1986

Диего Марадона с Кубком мира после финального матча ЧМ-1986

Фото: Bongarts/Getty Images

В 1990 году немцы учли ошибки прошлого, и в ремейке финала сыграли по-другому: гораздо прагматичнее, не уделяя всё внимание одному Марадоне. Единственный мяч был забит с пенальти в конце второго тайма: 11-метровый на 85-й минуте реализовал Андреас Бреме, принёсший немцам третий титул в истории. Впервые чемпионом стала команда, забившая в финале только один гол, а соперник вообще не забил ни одного мяча.

Повторится ли состав участников финала ЧМ теперь? Смогут ли Франция и Хорватия устроить ремейк московского финала? Пишите в комментариях, какой финал ЧМ-2022 в Катаре вы бы хотели видеть!

15 величайших матчей чемпионатов мира по футболу за всю историю 15 величайших матчей чемпионатов мира по футболу за всю историю
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022