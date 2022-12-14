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Чемпионат мира по футболу: боевой клич болельщиков сборной Исландии – как его исполняют фанаты Марокко, видео с ЧМ-2022

Хит с российского ЧМ гремит и на турнире в Катаре. Заряд Исландии забрали марокканцы
Анатолий Романов
Хит с российского ЧМ гремит и на ЧМ-2022
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Но на самом деле он не имеет никакого отношения к викингам.

На чемпионате мира в Катаре нет сборной Исландии, но кричалка её болельщиков, заворожившая всех на российском ЧМ-2018, остаётся настоящим хитом. Десятки, сотни или тысячи человек одновременно поднимают руки, делают хлопок и громко произносят «У!» (либо «Ху!», в зависимости от того, что вы слышите). Потом темп постепенно нарастает, а бой барабана и выкрики учащаются. Выглядит, на самом деле, очень красиво. Теперь эта новая «волна» – общемировой заряд фанатов.

На ЧМ-2022 это «У!» – символ удачи и успеха Марокко. Болельщики «атласских львов» используют «исландский» заряд на стадионе и за его пределами, отмечая сенсационные победы команды Валида Реграги. Португальцы, к слову, тоже так поддерживали свою сборную, пока не попали под марокканцев.

Многие думали, что «Huh» – изобретение викингов. Что-то вроде боевого клича. Он должен напугать соперника и укрепить силу духа перед сражением.

На самом деле и для исландцев это плагиат. Потомки викингов позаимствовали заряд у… болельщиков «Мазервелла». Когда шотландская команда в 2014 году играла с исландским «Стьярнаном» в отборочном раунде Лиги Европы, её фанаты показали то, что позже мы увидели в исполнении исландцев на Евро-2016 и ЧМ-2018. Однако клич «У!» и сопровождающие его ритуальные действия очень гармонично вписываются в представление о воинах-викингах. Поэтому легко было поверить в такую связь времён и поколений.

Есть версия, что и болельщики «Мазервелла» не создатели популярного заряда. По утверждению автора книги «Словарь болельщиков» Франка Берто, раньше похожий ритуал был у турецких и греческих фанатов. Связывали появление клича с эпизодом из фильма «300 спартанцев». Помните, когда спартанцы, отвечая на вопрос царя Леонида о своём ремесле, прокричали: «Ау! Ау! Ау!»? Кстати, поклонники нескольких французских клубов, поддерживая свою команду в исландском стиле, произносят именно «Ау!» вместо «У!»

Марокко творит историю! Эта команда очень похожа на сборную-чемпиона из 2000-х Марокко творит историю! Эта команда очень похожа на сборную-чемпиона из 2000-х

Такой же заряд есть и у фанатов «Миннесоты Викингс» – профессиональной команды по американскому футболу. Разве что они выкрикивают не «У!», а «Скол». Это слово действительно имеет отношение к викингам. Но и тут ошибочно думать, что речь идёт о боевом кличе. «Скол» – по сути, тост, который произносили перед тем, как выпить. Его можно перевести как «За наше здоровье» или просто «Ура!»

Исландское «Скол» происходит от шведского, датского и норвежского слова Skål. Оно обозначало чашу, которую часто наполняли пивом и делили между собой друзья. Директор по бренду и креативу «Миннесоты Викингс» Эрин Шварц рассказывала в интервью для Si.com об истории появления этого клича: «Скол» в нашем лексиконе с момента создания франшизы в 1961 году. Это, безусловно, было похоже на приветствие! Мы забили, мы празднуем, мы побеждаем».

Болельщики сборной Исландии на ЧМ-2018

Болельщики сборной Исландии на ЧМ-2018

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

В России после чемпионата мира 2018 года этот заряд использовали, например, фанаты клубов РПЛ, в которых играли исландские легионеры. Тысячи болельщиков «Ростова» присоединились к флеш-мобу Viking Clap, поздравляя с днём рождения Рагнара Сигурдссона, а Хёрдур Магнуссон зажигал вместе с поклонниками ЦСКА, отмечая победу над «Локомотивом» в Суперкубке страны.

«Это было просто великолепно, – делился своими эмоциями Магнуссон. – Клич викингов идёт из самой глубины наших исландских сердец, для нас это очень важная, почти священная вещь. Я был до глубины души тронут тем, что в России фанаты ЦСКА тоже исполняют что-то подобное! Я делал это вместе с ними, для меня это очень многое значит…

Армейские болельщики выложились на все сто! Заряд после Суперкубка, когда фанаты добавили крик «У!», был ещё больше похож на наш боевой клич. Оригинальный Viking Clap отличается лишь немного – у нас в Исландии сначала идут два удара барабана, а потом хлопок».

«Он скорее умрёт, чем покинет поле». Герой сборной Марокко на ЧМ, который остаётся в тени «Он скорее умрёт, чем покинет поле». Герой сборной Марокко на ЧМ, который остаётся в тени

Кто бы ни придумал «исландский боевой клич», это действительно круто. Благодаря болельщикам из Марокко традиция исполнять его на крупных турнирах продолжается. Услышим ли мы вдохновляющее «У!» от марокканцев в финале?

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