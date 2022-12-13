«Здесь не надо ничего выдумывать». Разбор спорного пенальти в пользу Аргентины в 1/2 ЧМ

До 32-й минуты Аргентина и Хорватия играли почти без моментов. Команды присматривались друг к другу и аккуратно придумывали атаки. Но потом всё изменилось. Альварес неожиданно выскочил один на один с Ливаковичем после паса из глубины, перебросил мяч через вратаря и столкнулся с ним. Аргентинец упал, а мяч вынесли из ворот. Ещё секунда, и главный судья Даниэле Орсато указал на «точку» и побежал к Ливаковичу с жёлтой карточкой. Позже за разговоры предупреждение получил Матео Ковачич.
Столкновение Альвареса и Ливаковича
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
У многих возникли вопросы – а был ли пенальти? Ведь Ливаковичу некуда было себя деть, и Альварес просто врезался в него. Но судья Игорь Федотов разрушает этот миф. Вот его комментарий для «Чемпионата»:
«Мне непонятны споры из-за пенальти в ворота сборной Хорватии. Ливакович выставил шлагбаум и сбил аргентинца. Кто-то, может быть, посчитал, что это соперник врезался во вратаря, но там было короткое расстояние, а голкипер заранее выставил ногу. В итоге аргентинец, естественно, пытался обежать вратаря, мимо которого уже прокинул мяч – но не смог из-за нарушения правил со стороны Ливаковича. Жёлтая здесь показана за лишение явной возможности забить гол без попытки сыграть в мяч. Судьям было проще поставить пенальти – здесь не надо ничего выдумывать, кто там раньше или позже поставил ногу. Всё просто», – отметил Федотов.
Пенальти реализовал Месси. А тот самый Альварес вскоре забил и второй гол.
- 13 декабря 2022
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