Гениальный перформанс Месси в полуфинале ЧМ! Так над обороной Хорватии ещё не издевались

Финал российского ЧМ-2018 не повторится. В первом полуфинале сборная Хорватии потерпела крупное поражение в игре с Аргентиной. Хотя поначалу ничто не предвещало разгрома «шашечных».

Главный тренер аргентинцев вернулся в матче с хорватами к схеме с четырьмя защитниками. Это только доказывало, что переход на пятёрку сзади в четвертьфинале с Нидерландами был подстройкой под соперника. У «альбиселесте» добавилась лишняя фигура в средней линии – неожиданно этим игроком стал Леандро Паредес.

Экс-полузащитник «Зенита» не выходил в основе с игры 1-го тура с Саудовской Аравией, которая получилась кошмарной для аргентинцев. Не сказать чтобы появление Паредеса помогло команде Скалони доминировать в центре поля. При счёте 0:0 «альбиселесте» владела мячом всего 40% времени, хорваты двигали мяч как минимум интереснее, пусть даже остроты недоставало обеим командам. Ещё одной проблемой для атаки южноамериканцев становилось отсутствие из-за дисквалификации Маркоса Акуньи, которого поменял Николас Тальяфико (он тоже не попадал в основу с матча с Саудовской Аравией).

В схеме 4-4-2 у аргентинцев чуть более высокую позицию при владении имел Алексис Мак Аллистер, превращавшийся в дополнительную опцию между линий. Хорватов при развитии атак тянуло в основном налево, они получали больше свободы. Лионель Месси был фактически выключен из игры, более того, «привёз» пару опасных контратак на свои ворота – однажды потерял мяч под давлением, в другой раз — не сделал рывок к Деяну Ловрену и сломал прессинг команды. Вообще, до перерыва у Месси набралось 10 потерь владения при 34 касаниях. Тем не менее именно Лео забил первый гол, правда, с пенальти. В этом эпизоде ошибся Ловрен – защитник «Зенита» действовал не так, как партнёры по обороне, и создал глубину. В результате Хулиан Альварес убежал один на один, и после его столкновения с голкипером Домиником Ливаковичем итальянец Даниэле Орсато назначил 11-метровый. Наверняка не все согласятся, что это был фол.

Пропустив гол, хорваты «поплыли». После этого ещё трижды дали сопернику пробить в створ в первом тайме, а сами не сделали этого ни разу. Как следствие, получили второй мяч в свои ворота. Увлеклись атакой и прозевали контрвыпад, организованный аргентинцами от собственной штрафной. Альварес совершил проход в стиле Месси, вдобавок ему повезло с отскоками. Смотрелось всё это очень красиво.

Одним из тех, кто должен был спасать «шашечных», стал экс-полузащитник ЦСКА Никола Влашич. Далич сделал двойную замену в перерыве, создав на левом фланге суператакующую связку Перишич – Оршич. В начале второго тайма и третьего свежего игрока в атаку выпустил: отыскал на скамейке своего «Вегорста» для подач в штрафную – Бруно Петковича. Хорваты лезли вперёд, рисковали, спешили и допускали потери. Но быстро возвращали себе владение, так что было много переходов мяча. Впрочем, на исходе часа матча аргентинцам за счёт быстрой перепасовки удалось развалить прессинг соперника, и Месси получил шанс забить – из убойной позиции Лео пробил не так, как ждут от гения: прямо в Ливаковича.

И всё-таки Месси показал своё величие в полуфинале ЧМ. Как же здорово он разобрался один в один с едва ли не лучшим защитником этого турнира Йошко Гвардиолом! Лео сделал гол главного героя матча аргентинцев с хорватами Альвареса. Но и сам Хулиан молодец не только потому, что точно пробил. Он ведь и мяч сохранил после аута, с которого началась голевая атака «альбиселесте». Было понятно, что хорваты по такой игре если не забьют, то обязательно пропустят, так как с каждой минутой команда Далича оставляла всё больше и больше пространства на своей половине поля.

Когда аргентинцы довели дело до 3:0, Орсато мог смело давать финальный свисток. Хорваты доигрывали по инерции, а Скалони выпустил на поле даже Пауло Дибалу, который, казалось, приехал на ЧМ-2022 туристом. «Шашечные» завершили матч всего с двумя ударами в створ против семи у аргентинцев. Итоговая статистика Месси не выдающаяся: 63 касания мяча, два удара и два паса под удар. Тем не менее Лео во второй раз в карьере вышел в финал ЧМ – первый, в 2014-м, он проиграл Германии. Теперь Месси с Аргентиной должен будет победить мощнейшую по составу сборную Франции. Или вы верите в ещё одно чудо от Марокко?