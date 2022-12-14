Месси выдал лучший матч на турнире, но Мбаппе готовит ответ. Что творится на ЧМ-2022

На чемпионате мира становится всё горячее – во вторник, 13 декабря, определился первый финалист. Им стала Аргентина, которая победила в полуфинале Хорватию — 3:0.
Похоже, хорваты разучились защищаться. Все мячи они пропустили уж слишком легко
Хорватия в привычном стиле начала полуфинальный матч. Отдала контроль сопернику, а сама разумно предпочитала контратаки. До 30-й минуты всё шло по их плану. Почти не было ударов по воротам, обе команды аккуратно искали пути к штрафной. А потом мяч оказался в центре, ещё секунда — он уже у убегающего к воротам Хулиана Альвареса. И дальше тот самый пенальти, вызвавший кучу споров. Но судья его назначил. Решение уже не изменить.
Месси забил первый гол и тут же следом залетел и второй. На этот раз после углового хорватов. Аргентинцы убежали в контратаку, и Альварес забил, пробежав полполя и проткнув мяч в ворота с третьей попытки. При счёте 2:0 команды ушли на перерыв.
В перерыве Златко Далич не смог внести глобальных изменений. Да, он выпустил на поле двух новых игроков, но в целом всё осталось по-прежнему. За исключением того, что Хорватия стала чуть больше контролировать мяч на чужой половине поля. Только без опасных моментов. А потом мяч на фланге получил Месси. Лео дотащил его до штрафной, оставил в дураках Гвардиола и отпасовал на всё того же Альвареса – дубль нападающего, который первые две игры на турнире начинал на скамейке. И лишь потом попал в старт, забил Польше и затем в плей-офф — Австралии.
Хулиан Альварес
Фото: Lars Baron/Getty Images
Хорватия так и не смогла ничем ответить. Итог – Аргентина выходит в финал. А «шашечные» сыграют в матче за третье место.
Обновлённая сетка плей-офф ЧМ-2022
Сегодня мы узнаем второго финалиста — после матча Франция — Марокко.
Что нового можно прочесть о чемпионате мира?
Оказывается Аргентина ни разу за всю историю не заканчивала борьбу в полуфиналах. ЧМ в Катаре – шестая (при пяти полуфиналах, да) возможность взять титул.
Здесь — подробности великого прохода Месси и последовавшего за ним гола.
А ещё перед полуфиналом на чемпионате мира заменили мяч. И вот почему.
И в завершение – немного о будущем. Мы до сих пор не знаем, каким будет формат чемпионата мира — 2026. Вот какие варианты существуют.
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