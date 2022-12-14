«Противостоять судье и Месси невозможно». Хорваты нашли виновных в разгроме от Аргентины

Первый полуфинал чемпионата мира в Катаре — уже история. Аргентина расправилась с Хорватией (3:0), но, несмотря на разгромный счёт, огня в игре хватало. Например, многим показался ошибочным пенальти, с которого аргентинцы открыли счёт.
А как на громкое поражение отреагировали в Хорватии? Собрали самые яркие заголовки местных СМИ.
Sportske Novosti: «Хорватию оставили без большого финала! Противостоять такому Месси и судье Орсато было невозможно»
— Хулиан Альварес — абсолютный герой. Он заработал пенальти и забил два гола. Возможно, всё было бы иначе, если бы итальянский арбитр Даниэле Орсато не назначил спорный пенальти при счёте 0:0.
Итоговый счёт — крупный, потому что это была не настоящая сборная Хорватии. Команда действовала медлительно и недооценила атаки соперника. Жаль, ведь такое слабое выступление нашей сборной только добавило Аргентине мощи и скорости.
24 Sata: «Если вы решили отдать трофей Лео Месси, так и быть! Парни, вы уже захватили и пленили наши сердца»
— Это был не наш вечер. Но мы показали, что хороши даже во время поражений. В отличие от аргентинцев, которые не хотели поздравлять нас после победы в России (на ЧМ-2018, когда хорваты победили со счётом 3:0. — Прим. «Чемпионата»), наши спортсмены приняли проигрыш и протянули руки соперникам.
Лионель Месси и Йошко Гвардиол
Фото: Lars Baron/Getty Images
24 Sata: «Месси и VAR были сильнее. Парни, не опускайте руки, давайте возьмём бронзу!»
— Хорватия не защитит серебро прошлого чемпионата мира. Аргентина победила в полуфинале благодаря дублю Альвареса и голу великого Месси и приблизилась к трофею. Ждём битвы за третье место.
Net.hr: «После поражения от Аргентины всплыла информация, которая заденет каждого в Хорватии»
— Самыми крупными поражениями на крупных турнирах до этого матча были 2:4 от Франции в 2018-м, 2:4 от Англии в 2004-м, 3:5 от Испании в прошлом году и 1:3 от Бразилии и Мексики в 2014-м. Теперь на первом месте проигрыш Аргентине.
24 Sata: «В комнате VAR сидел тот самый судья, который работал на финале в Москве. В этот раз он промолчал»
— В социальных сетях мнения по поводу пенальти поделились поровну. Многие пользователи не понимают, почему Орсато не отправился к монитору. Кстати, за VAR отвечал итальянец Массимилиано Иррати. В финале в Москве он увидел попадание мяча в руку Перишича, но в этот раз не отправил главного арбитра смотреть повтор.
Vecernji List: «Аргентина была слишком сильна, но не отчаивайтесь, парни! Давайте возьмём бронзу в субботу»
— К сожалению, Хорватии не удалось выйти в финал. Было бы справедливо сказать, что нашу команду победили благодаря спорному пенальти. Но даже до этого момента в игре Хорватии не было решительности, мобильности и риска.
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