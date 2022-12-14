Моуринью снова станет тренером Роналду? Жозе предложили работу мечты

La Gazzetta dello Sport опубликовала громкую новость: по информации источника, главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью может возглавить сборную Португалии. 59-летнему специалисту предлагают совмещать работу в двух местах. Отмечается, что Моуринью заинтригован этим предложением. «Да, я хочу потренировать сборную, я хочу получить опыт участия на чемпионате мира и Евро, испытать эмоции от коротких соревнований», — заявлял португалец ещё в 2020 году.

Жозе Моуринью Фото: Dan Mullan/Getty Images

Разговоры, что в будущем Моуринью обязательно должен возглавить сборную Португалии, ходят давно. С тех пор как Жозе потерял статус лучшего клубного тренера мира, этот вариант считался чуть ли единственным спасением его карьеры.

Футбол сборных отстаёт от клубного с точки зрения тактических инноваций. Сам Моуринью сейчас является скорее консерватором, до сих пор используя методы из времён, когда он был на вершине. Да, Жозе обновил тренерский штаб, пригласил молодых специалистов (например, Жоау Сакраменту из «Лилля» пришёл вместе с Жозе в «Тоттенхэм», а затем и в «Рому»), но сам он уже не успевает за новыми тенденциями. Также в сборных важную роль играет способность тренера быть хорошим мотиватором и оратором. Мало кто в мире может сравниться с Моуринью в этом компоненте.

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Что же по поводу потенциального прихода Жозе в сборную Португалии думают другие? Пока ещё действующий тренер национальной команды Фернанду Сантуш в апреле 2021 года отмечал, что хочет видеть после себя именно Моуринью: «Мой проект должен продлиться до 2024 года, я посвящу всего себя ему до этого времени. Но после, думаю, Жозе Моуринью стал бы хорошей заменой».

Манише бывший полузащитник сборной Португалии «После всего, что Моуринью выиграл, он идеально подходит для этой должности. Жозе был в лучших клубах мира, брал титулы, и ему не хватает только побед со сборной. Он – опытный тренер, который подготовлен к трудностям. Он знает португальский и зарубежный футбол, он умеет работать с молодёжью».

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Другой важный вопрос: как Моуринью сработается с Криштиану Роналду? Ранее появилась информация, что 37-летний форвард не намерен завершать карьеру в национальной команде. Роналду считает, что ещё может принести пользу сборной, если наберёт форму.

Криштиану Роналду и Жозе Моуринью в «Реале» Фото: Jasper Juinen/Getty Images

Криштиану уже работал с Моуринью — в «Реале» с 2010 по 2013 год. За это время их отношения пережили разные стадии: в первом сезоне всё было спокойно, но уже к концу сотрудничества появились первые разногласия.

Роналду был недоволен стилем мадридской игры: «Нет, мне не нравится наш стиль, но я должен адаптироваться к тому, что от меня требуют. Так оно и есть. У нас есть стратегия». До определённого времени мелкие конфликты успешно гасил агент Жорже Мендеш, представляющий интересы обоих.

Во втором сезоне Жозе в «Реале» всё было хорошо: команда взяла испанский титул, набрав впечатляющие 100 очков. Моуринью называл Роналду «машиной по забиванию голов». Но уже в следующем году обстановка ухудшилась. У тренера и игрока накопилось много претензий друг к другу из-за неудачного сезона и разных взглядов на футбол. Во время одной из ссор Моуринью и Роналду чуть не подрались, а игрок кинул фразу: «После всего, что я для тебя сделал, ты так со мной обращаешься? Как ты смеешь говорить мне такое!». В итоге в конце сезона-2012/2013 Моуринью покинул Мадрид.

Жозе Моуринью Фото: Denis Doyle/Getty Images

«У меня была с ним только одна проблема, очень простая: тренер может критиковать игрока с тактической точки зрения, пытаясь улучшить то, что можно. Однако Криштиану не очень хорошо воспринимал критику. Может быть, он думает, что всё знает, и тренер не может помочь ему прогрессировать», – отмечал Жозе по окончании работы в Испании.

Но спустя время разговоры друг о друге постепенно стали теплее. «Тренировать Роналду было кульминацией моей карьеры. Он самый профессиональный игрок, которого я когда-либо встречал. Тренер и футболист могут иметь разногласия в определённый момент времени, однако на этом всё заканчивается», – отмечал позже Жозе.

Жозе Моуринью главный тренер «Ромы» «Роналду — невероятный игрок. Это как Зинедин Зидан для французов, другого такого не будет. Он невероятный, машина по забиванию голов».

Криштиану в ответ называл Жозе лучшим тренером в карьере, оценивал его даже выше сэра Алекса Фергюсона: «Я бы поставил Моуринью на первое место, я всегда так говорю».

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Приход Моуринью в сборную Португалии может стать чем-то интересным. При этом Жозе ещё способен дать игрокам что-то новое. Он может зажигать на пресс-конференциях круче ван Гала, а его тактические конспекты могут заработать гораздо эффективнее.