У этой Аргентины всего 3 существенных плюса. Сборная на ЧМ уже прыгнула выше головы

Когда в своём стартовом матче на ЧМ-2022 Аргентина проиграла Саудовской Аравии (1:2), могло показаться, что южноамериканской сборной ничего не светит. Но в следующих пяти играх она трижды сыграла «на ноль», а забивала неизменно минимум дважды и наколотила в общей сложности 11 мячей (без учёта серии пенальти с Нидерландами), благодаря чему дошла до финала. В чем же причины такого успеха? Делимся своей версией.

Плюс №1: волшебник Лионель Месси

Прямо сейчас 10-й номер аргентинской сборной лучший на турнире в Катаре по «гол+пас» (5+3), ударам (27), созданным голевым моментам (15), успешным обводкам (43), нарушениям правил на себе (20). Говоря про дриблинг Лео, ещё нужно отметить его очень высокую эффективность (73%).

Когда у тебя в составе есть Месси, ты можешь создать голевой момент из ничего. Именно так регулярно происходит с Аргентиной. Когда в матче группового этапа с Мексикой на табло долго горели нули, Лео взял и открыл счёт неожиданным ударом из-за пределов штрафной. В четвертьфинале с Нидерландами его сборная вышла вперёд благодаря разрезающему пасу Лео, который оставил не у дел сразу семь игроков обороны.

Голевой удар Месси в игре со сборной Мексики

Результативный пас Месси в игре со сборной Нидерландов

Свой пока главный шедевр на ЧМ-2022 Месси сотворил в полуфинале с Хорватией. Пустившись в дриблинг от боковой линии, он несколько раз ускорялся и притормаживал, попутная меняя направление движения и запутывая Гвардиола, пока в итоге не залез в штрафную и не выкатил голевую на Альвареса.

Начало результативного забега Месси

Ключевая фаза результативного забега Месси

Голевой пас Месси

После полуфинала оба тренера, не сговариваясь, дали понять, что считают Месси ключевым секретом успеха Аргентины.

Лионель Скалони главный тренер сборной Аргентины «Иногда кажется, что мы говорим это только потому, что мы аргентинцы, но я считаю, что Месси – лучший в истории. У меня нет никаких сомнений в этом».

Златко Далич главный тренер сборной Хорватии «Месси был лучшим игроком мира на протяжении 15 лет. В матче с Хорватией он был очень опасен, и его мастерство помогло решить исход встречи. Месси в отличной форме. К сожалению, это был тот Лео, которого мы все ожидали увидеть».

Плюс №2: гибкость Лионеля Скалони

Когда Аргентине во что бы то ни стало нужно было побеждать на групповом этапе Мексику и Польшу, она брала мяч под контроль и территориально доминировала — 58% и 73% владения соответственно. Оба раза получилось выиграть со счётом 2:0. А когда в полуфинале команда Скалони попала на коварную Хорватию, то сыграла осторожно и на контратаках, владея мячом лишь 40% времени. Здесь уже получилось победить 3:0. Прекрасно, что аргентинцы готовы выжимать результат разными способами.

Лионель Скалони Фото: Julian Finney/Getty Images

Вариативность касается и расстановок — есть вариант как с двумя центральными защитниками, так и с тремя. Вариант с тремя защитниками в матче с Нидерландами позволил выключить фланговых игроков соперника – Думфриса и Блинда, которые в матче 1/8 финала с США на двоих совершили сразу пять результативных действий!

С Аргентиной у обозначенной парочки ни ударов, ни ключевых передач. Перестроение на три центральных по ходу матча с Хорватией позволило команде Скалони закрыть оппоненту все зоны у своих ворот и довести встречу до победы: до количественного изменения в обороне хорваты четырежды били из штрафной, после — дважды.

Гол Думфриса с паса Блинда в матче с США, Аргентина такого не допустила

Перед полуфиналом с Аргентиной главный тренер Хорватии сказал: «Мы не будем подстраиваться под их стиль игры. Хорватия навяжет Аргентине свою игру». Скалони и не думал никому ничего навязывать, а просто сыграл, как выгоднее его сборной с одним конкретным соперником. Расчётливость — союзник нынешней Аргентины.

Плюс №3: самопожертвование игроков Аргентины во благо командной игры

В сборной Аргентины все осознают: их сила в волшебстве Месси и тактической гибкости, предлагаемой Скалони. Поэтому козыри подкрепляются ещё и единством.

Вы что-нибудь слышали о конфликтах внутри команды? Их просто нет! При этом по ходу турнира угодил в запас Анхель Ди Мария, а Пауло Дибала впервые вышел на поле лишь в полуфинале с Хорватией, да и то, когда результат был сделан. В то же время футболисты не стесняются прямо признавать, кто есть кто на поле в их команде: Месси — царь, остальные — его помощники. В Аргентине не видят ничего плохого в том, чтобы чёрное называть чёрным, а белое — белым.

Эмилиано Мартинес вратарь сборной Аргентины «Месси – 99,9% команды. Мы – та доля процента, которая пытается помочь, когда у него что-то не получается».

Уже второй раз за последние годы Аргентина доказывает, что при командном единстве, волшебнике на поле и тактически гибком тренером вполне можно замахиваться на большие цели. Впервые она это сделала в 2021 году, когда выиграла Кубок Америки. Тот трофей стал первым для Лионеля Месси со сборной (не считая победы на ОИ-2008). До прихода Скалони, который позаботился о тактике и атмосфере, у Месси не получалось.

Аргентина уже прыгнула выше головы. У неё весьма ограниченные возможности

Возможности Аргентины ограничены во многом собственным составом. Прямо сейчас он у сборной лишь седьмой по стоимости игроков – € 645 млн по данным Transfermarkt. При этом стоимость Германии и Испании, которые давно уехали из Катара, переваливает за € 800 млн, а вылетевших Бразилии и Англии и вовсе за миллиард!

По обозначенной выше причине Скалони не может действовать только от себя. Играть расчётливо – не его прихоть, а вынужденная мера, что он прекрасно понимает. И по этой же причине тренеру трудно делать замены, которые однозначно усилят игру. Да, есть Ди Мария и Дибала, но одному уже 34 года, а другой первую половину клубного сезона больше лечился, чем играл. Пока результативным действием после подъёма с лавки у Аргентины отметился лишь Энцо Фернандес — гол в матче с Мексикой на групповом этапе.

Николас Отаменди Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Когда ты ограничен в своих кадровых возможностях, то всегда сильно зависишь от лидеров. Если в атаке таковым является Месси (35 лет), то в защите – Отаменди (34 года). Из полевых игроков Аргентины только эти двое провели на ЧМ все матчи без замен. Интересно, что в игре 1/8 финала с Австралией нападающий открыл счёт с паса защитника.

Интересная особенность состава — рост игроков. У Аргентины лишь четыре игрока выше 180 см. Габаритнее всех центральный защитник Песселья и крайний Фойт (по 187 см), но ни один не является основным. Такую команду можно побеждать, играя в навал. Тем же Нидерландам это почти удалось. Поэтому аргентинцы вынуждены всячески изворачиваться — и за счёт тактики, и за счёт самоотдачи.

Но разве не прекрасно, когда команда компенсирует свои недостатки своими же достоинствами? В таком случае, если аргентинцы станут чемпионами мира, все должны запомнить: глупо комплексовать из-за изъянов, когда их можно грамотно замаскировать! Впрочем, уже сейчас необходимо это сделать.

А вообще, Аргентине смаковать происходящее некогда, игроки готовятся к финалу. Он станет последним для Месси: «Я счастлив, что смог добиться этого. Я завершу свои выступления на чемпионатах мира, сыграв свой последний матч в финале». Лео и его сборная уже сказали многое, но своё последнее слово озвучить им ещё только предстоит. Каким же оно будет?