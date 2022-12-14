Такого на ЧМ ещё не было. Как мусульмане всего мира болеют за Марокко

Этот чемпионат мира уже стал особенным. И дело далеко не только в обилии скандалов. Турнир впервые проводится на Ближнем Востоке и впервые – в арабском мире. Так получилось, что ещё и сборная Марокко сенсационно дошла до полуфинала. А это гарантирует максимальное количество матчей на ЧМ-2022, ведь даже при поражении от французов будет матч за третье место. Так далеко на мундиалях арабские или африканские команды ещё не добирались.

Успех Марокко объединил людей, которые к этой сборной не имеют никакого отношения. Например, немецкий футболист турецкого происхождения Месут Озил сказал, что гордится командой, потому что она «добилась большого достижения для мусульманского мира». Алжирский футболист Рияд Марез также сказал, что эти результаты вызывают гордость у арабов и африканцев. «Я поддерживаю Марокко, хотя вы догадываетесь, что у меня есть друзья из Португалии», – говорил Марез, намекая на одноклубников по «Манчестер Сити» Диаша, Канселу и Силву.

Король Марокко Мухаммед VI получил поздравления с победой по телефону от президентов Габона и Палестины, а также принца Иордании. Перед этим Мухаммед VI отпраздновал успехи сборной вместе с болельщиками, собравшимися на улице Рабата (столица Марокко). Правда, сделал это, не выходя из машины, которая передвигалась в оцеплении охраны. Сейчас вся страна находится в эйфории.



Так сложилось, что моя подруга Дина сейчас отдыхала именно в Марокко. Её поездка изначально не была связана с футболом, но он внезапно стал частью её путешествия. 1 декабря, когда сборная Марокко победила канадцев и вышла из группы, она переезжала из Касабланки в Рабат и оттуда – в Шефшаун. Вот что она рассказывает:



«Я даже не знаю, кто играл в тот день – они там смотрят все матчи африканских сборных. Мы ехали по просёлочной дороге, и там в обычном кафе всё было занято за полтора часа до игры, но народ приходил со своими стульями. Наш автобус развернула местная полиция, хотя это был вообще какой-то посёлок просто. Гид нам сказал, что движуха будет, кто бы ни победил.

Мы поехали другой дорогой, но всё равно застали празднования – все сигналили, били руками по нашему автобусу, просто с ума сходили. Ехали потом рядом с Марракешем – куча людей сидели на улице, какие-то дедули с телефонами. У нас самих водитель на ходу футбол посматривал. Не было уверенности, что вообще доедем куда-то. «Мы не смотрим фильмы и сериалы – только футбол», – говорил нам гид-марокканец».

Этот эмоциональный подъём испытывают и футболисты сборной. Полузащитник Софьян Буфаль даже танцевал на газоне со своей мамой после выхода в 1/2 финала. Ну а главный тренер команды Валид Реграги возмущался, что его арабским коллегам не доверяют возглавить европейские топ-клубы: «Невозможно представить, чтобы «Барселона» или «Манчестер Сити» пригласили арабского тренера. Они не рассматривают такие варианты, как будто мы недостойны этого».

Марокко на ЧМ-2022 Фото: Mike Hewitt — FIFA/FIFA via Getty Images

Реграги пришёл в команду лишь за два месяца до ЧМ-2022, когда она уже пробилась на турнир. В результате у всех пяти африканских команд на чемпионате мира был именно местный тренер: у Сенегала – сенегалец, у Марокко – марокканец и так далее…



Патриотический импульс от ЧМ-2022 имел в том числе и чрезмерные формы. Мировые СМИ облетели фото и видео погромов во Франции и Бельгии. При этом нужно учитывать, что мирных гуляний в мире было куда больше, но они не попадают в новости, в отличие от беспорядков. Хотя эмоциональный подъём марокканцев принимает и конструктивные формы. Например, африканская авиакомпания запланировала 30 новых рейсов в Катар перед матчем с Францией.



Как пела Шакира, this time for Africa («это время Африки»). Как бы ни закончились последние два матча Марокко на ЧМ-2022, время Африки действительно пришло.