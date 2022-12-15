Францию заставили страдать. Но у ЧМ-2022 всё же будет великий финал

Действующие чемпионы мира вышли в финал ЧМ-2022. В полуфинале с Марокко «трёхцветные» сыграли без двух основных игроков – Деотшанкюля Юпамекано и Адриена Рабьо. Оба простудились из-за кондиционеров, создающих большую температурную разницу в Катаре, а полузащитник даже не поехал с командой на стадион.

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги решил преподнести сюрприз своему коллеге Дидье Дешаму и приехал на встречу на автобусе с прицепом: поменял схему с четырьмя защитниками на 5-4-1. Поначалу три центрбека «атласских львов» вместе с центрхавами перекатывали мяч на своей половине поля, сбивали темп и провоцировали французов на то, чтобы те оставляли свободные зоны. «Трёхцветные», в свою очередь, не включали высокий прессинг, вытаскивали соперника на себя. Интересно, что в схеме 4-2-3-1 Усман Дембеле при обороне опускался глубже Килиана Мбаппе, и даже центрфорвард Оливье Жиру мог оказаться ниже Мбаппе, работая по опорнику марокканцев Софьяну Амрабату. Все у Дешама играют максимально дисциплинированно. Но Килиан имеет больше свободы.

Переход на тройку сзади оказался тем оружием, которое и ранило самих марокканцев. Взаимодействие защитников против открывавшихся за спины французов оставляло желать лучшего. Когда Тео Эрнандес забивал быстрый гол, ключевой стала позиционная ошибка левого центрального Джавада Эль-Ямика, который попытался сыграть на опережение, надеясь на подстраховку. В результате прошла передача от Рафаэля Варана на умницу Антуана Гризманна, а Тео, завершая атаку, здорово подстроился под мяч.

После замены капитана Ромена Сеса, усугубившего старую травму, Реграги вернул команду к привычным 4-3-3. Марокканцы напомнили, что они умеют классно атаковать на скорости и комбинировать, насыщая зоны группой игроков. Софьян Буфаль менял позицию, уходя на «чужой» фланг, а после его столкновения с Тео в штрафной французов показалось, судя по повтору, что скорее сфолил сам Эрнандес. Но судья в итоге показал жёлтую карточку за споры самому Буфалю. Пусть в первом тайме «атласские львы» уступили по ударам – 5:9, они имели шансы отыграться.

Эль-Ямик мог исправиться, забив один из самых красивых голов ЧМ-2022, но ему опять не повезло – мяч после его удара через себя попал в штангу. Правда, и лучший бомбардир в истории сборной Франции Жиру прощал марокканцев – была и у него штанга, был и упущенный им супермомент после выхода Мбаппе один на один.

С первых минут второго тайма сборная Марокко доказывала, что это команда с самой поставленной игрой среди всех участников чемпионата мира. И обороняться умеют в 11 человек, и наступать! Можно сколько угодно шутить про «автобус», но на самом деле у Реграги намного более сложный и интересный механизм, чем принято думать. Своеобразным сигналом к штурму ворот французов стал сумасшедший подкат Амрабата под Мбаппе. Килиан счастливо избежал травмы. А «атласские львы» вынудили французов закрыться в обороне, не поднимая головы. Владели мячом 72%. Кто на такие отрезки прижимал чемпионов мира к их воротам на ЧМ-2022? Ни Англия, ни кто-либо ещё!

Тренер марокканцев пытался поддержать высокий темп заменами, но более эффективными оказались перестановки, сделанные Дешамом. Удивившее наверняка многих решение убрать с поля Жиру помогло снизить давление на оборону – Мбаппе ушёл на позицию центрфорварда. А Рандаль Коло Муани и вовсе забил, кажется, первым касанием. Началась эта голевая атака французов с перехвата мяча в центре поля, а закончилась соло Мбаппе. Килиан хотел сам всё сделать, думая, возможно, о «Золотом мяче», но так получилось, что стал лишь соавтором гола Коло Муани.

В итоге Мбаппе завершил полуфинал, как и четвертьфинал с Англией, без результативных действий. В его статистике – 37 касаний мяча, три удара и две передачи под удар. Тем не менее Килиан должен быть на все сто процентов доволен собой, ведь сборная Франции с ним продолжает побеждать – и сыграет в финале на втором подряд чемпионате мира. Теперь в решающем матче мир увидит великое противостояние Мбаппе с Лео Месси. А сборная Марокко, почти не уступившая французам по ударам (13:14, в створ – 3:3), поспорит за бронзу с Хорватией.