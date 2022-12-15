«Можете выбирать финалиста ЧМ-2026. За ним придёт Мбаппе». Французы в экстазе от сборной

Франция победила Марокко и вышла в финал чемпионата мира. Во второй раз подряд. Четыре года назад в Москве в сверхзрелищном матче удалось победить Хорватию и увезти титул в Париж спустя 20 лет. Получится ли сделать это вновь и войти в историю? Французская пресса убеждена, что да.

Портал Footmercato

– Сборная Франции провела полуфинал против Марокко в среду вечером. А Дидье Дешам должен был искать варианты без больных Рабьо и Юпамекано. Но тренер нашёл выход. Как всегда успешный.



Марокканцы были очень сильны против Португалии. Однако не вышли на первый тайм с Францией – иначе сложно объяснить гол Эрнандеса. Но в остальном в первом тайме игра проходила относительно спокойно, в отличие от второго. После перерыва Марокко попыталось закрыть французов в штрафной. Включиться пришлось даже Конате, который позволил «трёхцветным» не пропустить. Однако в этих эпизодах и проявляется класс: солдаты Дешама отступили, отбили волны атак и сами ответили голом. После удара Мбаппе мяч случайно оказался у Коло Муани. Это добило отважных марокканцев.



Но лучший игрок матча – Антуан Гризманн. Его действие спровоцировало быстрый гол. Он немного пропал в конце первого тайма, но потом вернулся. И провёл неплохой второй.

Портал Le Parisen

Здесь более эмоционально реагируют на происходящее. Есть аналогии и с Рождеством, и с мушкетёрами.

– Франция накаляет атмосферу в Катаре. Они подогревают всё вокруг и попытаются устроить раннее Рождество уже в воскресенье. У них есть пуховики эмоций, которые можно раздать, пледы радости, которые можно положить дома, и одеяла – для всего остального.



Через четыре года после второй победы на чемпионатах мира они возвращаются в финал против Аргентины, чтобы взять ещё один титул. Знаете, вы можете определить финалиста уже и на 2026 год. Франция придёт и пообщается с ним с Килианом Мбаппе во главе.



Через 60 лет после Бразилии сборная Франции столкнётся с возможностью исторического дубля. Тогда был чемпионат мира с 16 командами, а теперь их в два раза больше. Но уже точно можно сказать, что подвиг «трёхцветных» нужно оценивать выше, чем бразильский. Уго Льорис, Рафаэль Варан, Антуан Гризманн, Оливье Жиру и Килиан Мбаппе – это священные монстры, играющие сверхурочно. Шоу идёт хорошо, билеты распроданы, все хотят его посмотреть. Эти пять мушкетёров распределяют счастье, устанавливают мост между 2018 и 2022 годами.



Их окружает знаток всего – Дидье Дешам. У него в это воскресенье третий финал Кубка мира с 1998 года и второй — в качестве тренера. Он человек-триумф, который всё превращает в магию.

Дидье Дешам Фото: Lars Baron/Getty Images

Главное французское футбольное СМИ – L’Equipe

– Французская команда взяла второй трофей чемпионов мира под дождём в Москве, а теперь у неё будет возможность стать легендарной. «Трёхцветные» Дидье Дешама отправятся завоёвывать третью звезду, защищая свой титул в финале мечты против аргентинца Лионеля Месси. Впечатляющее мастерство, умение терпеть, не сгибаясь – эта сборная смогла положить конец безумной эпопее Марокко в эту среду. Те оставались непреклонными против нападающих Бельгии, Хорватии, Испании и Португалии, но с Францией ничего сделать не смогли и продержались только пять минут. Это был очень быстрый гол, а потом могли забивать Жиру и Мбаппе.

Софьян Амрабат и Орельен Тчуамени Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Однако Марокко, владея мячом, продемонстрировало, почему они попали в четвёрку лучших, и имело несколько шансов сравнять счёт. Были спорные судейские решения, но во втором тайме французы закрыли вопрос с победителем. Коло Муани забил второй с удара-передачи Мбаппе, который полностью заслужил галактическую встречу с Лионелем Месси.