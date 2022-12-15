Судьи вытащили Мбаппе в финал вслед за Месси! Что творится на ЧМ-2022

На ЧМ-2022 в Катаре определился второй финалист. Действующие чемпионы мира победили в полуфинале Марокко со счётом 2:0 и теперь поспорят за золото с Аргентиной. Решающий матч состоится в воскресенье, 18 декабря, а днём ранее марокканцы сыграют за третье место с хорватами.

Марокканская сказка закончилась в полуфинале ЧМ-2022

Победа Франции над Марокко получилась очень непростой. Команда Валида Реграги вполне могла преподнести сенсацию, несмотря на то что пропустила быстрый гол уже на пятой минуте. Центральный защитник Джавад Эль-Ямик ошибся, пытаясь сыграть на опережение и прервать разрезающую передачу на Антуана Гризманна. В итоге мяч попал к подключившему в атаку левому защитнику «трёхцветных» Тео Эрнандесу, который переиграл голкипера Боно. После этого «атласские львы» поменяли схему на более атакующую и едва не забили – тот же Эль-Ямик попал в штангу. Да и пенальти могли заработать – момент с падением Буфаля был очень спорным. Правда, лучший бомбардир в истории сборной Франции Оливье Жиру тоже имел момент и отправил мяч в штангу ворот марокканцев.

После перерыва команда Реграги выдала очень мощный отрезок, когда прижала чемпионов мира к их штрафной. Владела мячом более 70% времени, но не использовала свои шансы. А вот у Франции сработала замена – нападающий Рандаль Коло Муани на 79-й минуте забил первым же касанием после выхода на замену. Он завершил точным ударом проход Мбаппе. Сам Килиан ушёл с поля без результативных действий, хотя нанёс три удара и отдал две передачи под удар.

Если бы сборная Марокко переиграла Францию, то стала бы первой в истории африканской командой в финале ЧМ. Однако марокканская сказка закончилась в полуфинале. Теперь весь мир ждёт встречи Мбаппе с Лионелем Месси в игре за золото.

Сборная Марокко Фото: Dan Mullan/Getty Images

Что нового можно прочесть о чемпионате мира?

Каждый день мы предлагаем вам большое количество материалов о ЧМ-2022 в Катаре. Ниже несколько интересных свежих текстов.

В матче сборных Франции и Марокко было принято одно из самых спорных судейских решений в плей-офф. Арбитр Сесар Артуро Рамос имел все основания назначить пенальти в ворота «трёхцветных» за фол на Софьяне Буфале, но принял решение в пользу команды Дидье Дешама. Эксперт Игорь Федотов считает, что сборную Марокко просто не хотели видеть в финале.

На чемпионате мира в Катаре звучит хит с российского ЧМ-2018. Болельщики Марокко используют ставший популярным заряд фанатов сборной Исландии. Выглядит впечатляюще, правда, марокканцам он не помог выйти в финал.

А вот интересная история про основного центрфорварда сборной Бразилии. Ришарлисон после неудачи на ЧМ-2022 решил перезагрузиться и… сделал большую татуировку с изображениями легендарного Роналдо, Неймара и самого себя. Теперь на спине у Ришарлисона три звезды футбола разных поколений.

В Англии гадают, кто будет тренировать сборную после вылета в четвертьфинале ЧМ-2022. Многие хотели бы, чтобы работу с национальной командой продолжал Гарет Саутгейт, но сам он пока не уверен в своём будущем. Есть четыре кандидата на замену.

Аргентинские и мировые СМИ восхищаются Месси после его игры в полуфинале с Хорватией. Лео осталось выиграть один матч на ЧМ-2022, чтобы точно войти в историю как величайшему футболисту всех времён. А защитник хорватов, с которым Месси играючи расправился перед третьим голом, стал игроком-мемом.