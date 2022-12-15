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Чемпионат мира по футболу-2022: матчи, итоги дня, что произошло, 14 декабря, кто играет в финале, Мбаппе, Месси

Судьи вытащили Мбаппе в финал вслед за Месси! Что творится на ЧМ-2022
Анатолий Романов
Что творится на ЧМ-2022
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Сказка сборной Марокко закончилась. Но она ещё может взять бронзу.

На ЧМ-2022 в Катаре определился второй финалист. Действующие чемпионы мира победили в полуфинале Марокко со счётом 2:0 и теперь поспорят за золото с Аргентиной. Решающий матч состоится в воскресенье, 18 декабря, а днём ранее марокканцы сыграют за третье место с хорватами.

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Марокканская сказка закончилась в полуфинале ЧМ-2022

Победа Франции над Марокко получилась очень непростой. Команда Валида Реграги вполне могла преподнести сенсацию, несмотря на то что пропустила быстрый гол уже на пятой минуте. Центральный защитник Джавад Эль-Ямик ошибся, пытаясь сыграть на опережение и прервать разрезающую передачу на Антуана Гризманна. В итоге мяч попал к подключившему в атаку левому защитнику «трёхцветных» Тео Эрнандесу, который переиграл голкипера Боно. После этого «атласские львы» поменяли схему на более атакующую и едва не забили – тот же Эль-Ямик попал в штангу. Да и пенальти могли заработать – момент с падением Буфаля был очень спорным. Правда, лучший бомбардир в истории сборной Франции Оливье Жиру тоже имел момент и отправил мяч в штангу ворот марокканцев.

После перерыва команда Реграги выдала очень мощный отрезок, когда прижала чемпионов мира к их штрафной. Владела мячом более 70% времени, но не использовала свои шансы. А вот у Франции сработала замена – нападающий Рандаль Коло Муани на 79-й минуте забил первым же касанием после выхода на замену. Он завершил точным ударом проход Мбаппе. Сам Килиан ушёл с поля без результативных действий, хотя нанёс три удара и отдал две передачи под удар.

Если бы сборная Марокко переиграла Францию, то стала бы первой в истории африканской командой в финале ЧМ. Однако марокканская сказка закончилась в полуфинале. Теперь весь мир ждёт встречи Мбаппе с Лионелем Месси в игре за золото.

Сборная Марокко

Сборная Марокко

Фото: Dan Mullan/Getty Images

Что нового можно прочесть о чемпионате мира?

Каждый день мы предлагаем вам большое количество материалов о ЧМ-2022 в Катаре. Ниже несколько интересных свежих текстов.

В матче сборных Франции и Марокко было принято одно из самых спорных судейских решений в плей-офф. Арбитр Сесар Артуро Рамос имел все основания назначить пенальти в ворота «трёхцветных» за фол на Софьяне Буфале, но принял решение в пользу команды Дидье Дешама. Эксперт Игорь Федотов считает, что сборную Марокко просто не хотели видеть в финале.

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