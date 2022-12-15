Кто станет чемпионом мира — Аргентина или Франция? Выбирайте фаворита финала

Чемпионат мира вышел на финишную прямую, и нам с вами осталось посмотреть всего два матча. Первыми сыграют претенденты на бронзовые медали, но в этом материале мы сконцентрируемся на главной игре. В финале встретятся сборные Аргентины и Франции.

На каждой стадии чемпионата мира мы обновляли список участников турнира, а вы выбирали своих фаворитов. Теперь пришло время решить, у кого же больше шансов забрать трофей. Всё в ваших руках!

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