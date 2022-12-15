Кто станет чемпионом мира — Аргентина или Франция? Выбирайте фаворита финала

Чемпионат мира вышел на финишную прямую, и нам с вами осталось посмотреть всего два матча. Первыми сыграют претенденты на бронзовые медали, но в этом материале мы сконцентрируемся на главной игре. В финале встретятся сборные Аргентины и Франции.
На каждой стадии чемпионата мира мы обновляли список участников турнира, а вы выбирали своих фаворитов. Теперь пришло время решить, у кого же больше шансов забрать трофей. Всё в ваших руках!
Рейтинги на «Чемпионате» составляют пользователи. Сборные распределяются в соответствии с голосами в онлайн-режиме.
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Сборная Аргентины
Аргентинцы находятся чуть выше соперника в рейтинге ФИФА (третье место, 1773,88 очка). На этом чемпионате мира Лео Месси и его партнёры забили 12 мячей (идеальное соответствие показателю ожидаемых голов) и пропустили пять. При этом команда создала уже 54 момента для гола (в среднем 9 за матч) при 80 ударах. Фолят аргентинцы немало — набежало уже 73 нарушения и 12 жёлтых карточек. Усреднённое владение мячом составляет 58%.
В первом же матче Аргентину накрыло сенсационное поражение, но с тех пор результаты только положительные. Единственным полноценным испытанием стала четвертьфинальная встреча с Нидерландами, дошедшая до серии пенальти.
1/2 финала: Аргентина — Хорватия — 3:0.
Голы: Месси, 34 (пен.) — 1:0, Альварес, 39 — 2:0, Альварес, 69 — 2:0.
1/4 финала: Нидерланды – Аргентина – 2:2 (пен. 3:4).
Голы: Молина, 35 – 0:1, Месси, 73 (пен.) – 0:2, Вегорст, 83 – 1:2, Вегорст, 90+11 – 2:2.
1/8 финала: Аргентина – Австралия – 2:1.
Голы: Месси, 35 — 1:0, Альварес, 57 — 2:0, Фернандес, 77 (автогол) — 2:1.
Группа С: 1-е место (6 очков).
Первый матч: Аргентина — Саудовская Аравия — 1:2.
Второй матч: Аргентина — Мексика — 2:0.
Третий матч: Польша — Аргентина — 0:2.
Сборная Франции
Французы — ближайшие преследователи аргентинцев в рейтинге ФИФА. Они занимают четвёртое место с показателем в 1759,78 очка. На чемпионате мира Килиан Мбаппе и компания забивают пока больше будущего соперника. Их разница мячей — 13:5. Любопытно, что ожидаемых голов (xG) у французов как раз 13. Моменты действующие чемпионы мира создают с такой же частотой, что и аргентинцы, — 9 за матч. Общее количество ударов при этом — 85. А вот фолят французы заметно реже (50 нарушений, пять жёлтых карточек). Владение мячом в среднем составляет 52%.
Франция первой среди всех команд решила вопрос с выходом из группы, поэтому в 3-м туре позволила себе проиграть Тунису. А вот в дальнейшем осечек уже не было — все встречи завершились победой, причём в основное время.
1/2 финала: Франция — Марокко — 2:0.
Голы: Тео Эрнандес, 5 — 1:0, Коло Муани, 79 — 2:0.
1/4 финала, 10 декабря, 22:00: Англия — Франция — 1:2.
Голы: Тчуамени, 17 — 0:1, Кейн, 54 (пен.) — 1:1, Жиру, 78 — 1:2.
1/8 финала, 4 декабря, 18:00: Франция — Польша — 3:1.
Голы: Жиру, 44 — 1:0, Мбаппе, 74 — 2:0, Мбаппе, 90+1 — 3:0, Левандовски, 90+9 (пен.) — 3:1.
Группа D – 1-е место (6 очков).
Первый матч: Франция — Австралия — 4:1.
Второй матч: Франция — Дания — 2:1.
Третий матч: Тунис — Франция — 1:0.
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