Криштиану Роналду зашёл слишком далеко. Кто-то должен срочно поставить его на место

Форвард поссорился со своим агентом и отказался уходить из сборной Португалии, которой уже ничего не может дать.

Криштиану Роналду не смог выиграть чемпионат мира. Сборная Португалии вылетела в 1/4 финала от Марокко (0:1). После этого для многих стало очевидно, что 37-летний форвард уже ничего не может дать национальной команде. Он лишь провоцировал скандалы в Катаре, а на футбольном поле приносил больше вреда, чем пользы.

Сейчас Криштиану ищет новый клуб в качестве свободного агента. В этом процессе тоже возникают серьёзные проблемы из-за возникшего конфликта с агентом Жорже Мендешем. Роналду создаёт неприятности буквально на ровном месте, где бы он ни находился.

Роналду не намерен завершать карьеру в сборной Португалии

Криштиану планирует продолжить выступления за национальную команду Португалии после чемпионата мира — 2022. Он намерен выступить как минимум на Евро-2024, сообщает Correio da Manhã.

Ситуация зависит от будущего Фернанду Сантуша, который близок к уходу с поста главного тренера сборной Португалии. Новый тренер может просто отказаться вызывать Криштиану. Но в любом случае позиция Роналду непоколебима – международную карьеру он заканчивать не собирается. По данным источника, Криштиану понимает, что сейчас находится не в лучшей форме. Он винит в этом пропущенную предсезонку, а также нерегулярную игровую практику в «Манчестер Юнайтед».

Криштиану Роналду в сборной Португалии Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Роналду опубликовал в соцсетях мотивационную цитату сразу после появления новости о намерении остаться в сборной.

«Реальность состоит из трёх вещей: боль, неопределённость и постоянный труд», – картинку с такими словами разместил форвард.

Криштиану ясно даёт понять, что намерен набрать форму и вернуться на элитный уровень. Похвальные планы, но победить возраст и, что более важно, тараканов в своей голове португальцу вряд ли удастся. Всегда нужно уметь вовремя остановиться. К сожалению, Роналду этого не понимает. Сестра футболиста Катя Авейру, которая во время ЧМ-2022 стала кем-то вроде рупора Криштиану, намекнула, что её брат вообще сыграет на мировом первенстве в 2026 году, когда разменяет пятый десяток лет.

«41 год – это расцвет жизни. Мы проиграли чемпионат мира, когда кучка предателей праздновала победу над Швейцарией как победу над Роналду. В сборной нет клубов. Сборная – это страна. Но, к сожалению, в Португалии этот урок до сих пор не выучили», – написала Катя Авейру в соцсети.

В Катаре Криштиану запомнился провоцированием различных скандалов. Хотел отнять гол у Бруну Фернандеша, тренировался отдельно от запасных после вывода из стартового состава, использовал своего друга-журналиста Пирса Моргана, возлюбленную Джорджину Родригес, родную мать и сестёр для вброса провокационных заявлений в СМИ и тому подобное.

Какой-то пользы сборная Португалии от него не получила. И уже, скорее всего, не получит. В 39 лет (и тем более в 41 год) никто не играет в национальной команде на высшем уровне на крупных международных турнирах. Человек с эгоцентризмом уровня Роналду будет только создавать проблемы.

Роналду начал конфликтовать со своим агентом Жорже Мендешем

Криштиану Роналду – великий и легендарный футболист, один из лучших в истории. В этом его большое достоинство и одновременно серьёзный недостаток. Роналду зашёл слишком далеко в своих эгоистичных порывах. Это навредило сборной Португалии, «Манчестер Юнайтед» и карьере футболиста в целом. Кто-то должен срочно осадить Криштиану и поставить его на место. Одним из немногих людей, способных сделать это, казался его агент Жорже Мендеш. Но теперь ощущения не такие однозначные.

В отношениях Роналду и Мендеша возникла напряжённость. Это произошло из-за неопределённости относительно будущего португальца, сообщает As. Форвард остаётся свободным агентом после расторжения контракта с «МЮ». С 1 января он может присоединиться к новой команде, но договорённостей ещё нет ни с одним из клубов. Из-за высоких требований Роналду по зарплате европейские команды не решаются подписать его, а щедрое предложение саудовского «Аль-Нассра» с окладом € 200 млн в год футболист принимать не спешит.

Криштиану Роналду с агентом Жорже Мендешем и матерью Марией Долорес душ Сантуш Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Трудности в отношениях Роналду и Мендеша уже возникали ранее. Агент и игрок относятся друг к другу почти как отец и сын, поэтому им удавалось уладить проблемы. Получится ли сейчас, учитывая невиданную ранее степень неадекватности в поведении Криштиану?

Мендеш не смог трудоустроить своего самого звёздного клиента в европейском топ-клубе (или даже в среднем участнике Лиги чемпионов вроде «Боруссии» или «Наполи»), несмотря на многочисленные попытки. Криштиану просто не может принять тот факт, что прямо сейчас не нужен грандам. Хотя некоторые функционеры уже многократно открещивались от него, причём с каждым разом их слова звучат всё более издевательски.

«Откуда берутся эти разговоры о том, что «Бавария» готова подписать Роналду? Полная ерунда. Криштиану – отличный футболист, но в концепцию и философию нашего клуба явно бы не вписался. Да, я могу исключить его переход. Конечно, нашим долгом было проверить, хорошо ли это подойдёт. Но у нас есть чёткая философия относительно нашего состава. Мы все восхищаемся и любим Криштиану Роналду, но он не соответствует нашим идеям», — повторял во время ЧМ генеральный директор «Баварии» Оливер Кан.

As отмечает, что важную роль в будущем Роналду может сыграть бывший спортивный директор «ПСЖ» Антеру Энрике. Сейчас он занимает пост главы чемпионата Катара и может поспособствовать переходу Криштиану в один из клубов этой страны. Ещё есть всегда актуальное предложение «Аль-Нассра».

На Ближнем Востоке Роналду вполне сможет обойтись без услуг Мендеша. Возможно, в Катаре он уже это делал. Уж очень подозрительно выглядят все эти высказывания Пирса Моргана и родственников Криштиану во время ЧМ, Жорже — грамотный пиарщик, который ранее не допускал ничего подобного и умело создавал публичный образ Роналду, скрывая недостатки его характера.

Если разрыв с авторитетным агентом официально подтвердится, то это засвидетельствует окончательное личностное и спортивное падение Криштиану. И виноват в этом будет только сам форвард, который бездумно разрушает свою репутацию и важные деловые отношения, которые выстраивались годами.